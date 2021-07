A estas alturas de verano, muchos ya habréis podido disfrutar de algunos días de vacaciones. Eso significa sacar del fondo de armario algunas prendas o complementos que solo utilizamos en los periodos vacacionales entre los que, sin duda, la pieza estrella es el bañador. La ropa de baño solo ve la luz durante unas pocas semanas cada temporada pero no por ello debemos de dejar de lado las tendencias y repetir año tras año los mismos modelos.

¿Cuántos bañadores es necesario tener? ¡Cuantos más mejor! Qué mínimo que darnos un capricho cada verano y estrenar un diseño diferente. Además, en este caso, los hombres parten con mucha ventaja ya que las tendencias en moda de baño masculina no cambian tan rápido como en el caso de las mujeres por lo que el bañador que puedas comprar ahora podrás utilizarlo durante los próximos años sin problemas. Es lo que llamamos una perfecta inversión.

Si hablamos en términos generales, podemos decir que los bañadores de moda para el hombre del 2021 no se fijan tanto en los patrones o detalles como en los colores y estampados. Sobre todo son estos últimos, los prints, los que en esta temporada marcan la tendencia y determinan qué tipos de dibujos deberías de lucir en playas y piscinas si quieres que tus vecinos de toalla te consideren todo un cazador de tendencias.

Hoy en Vozpópuli te vamos a hacer un rápido repaso de los doce tipos de bañadores masculinos que están en la cresta de la ola este verano. Doce perfiles de prendas de baño que se ajustan a todos los estilos y edades y que serán la inspiración perfecta para que salgas de shopping, aproveches las rebajas, y le des un nuevo giro a tus looks de baño.

1) Con espíritu olímpico

Este verano está siendo marcado por los Juegos Olímpicos que se están celebrando en Tokio. Con tantas horas de deporte en televisión, y el espíritu olímpico que se respira en el ambiente, es normal que todos queramos sacar el deportista que llevamos dentro. Tanto si realmente te vas a lanzar a la piscina a competir contigo mismo para conseguir tu mejor marca, como si te quedas únicamente en su estética, este verano los bañadores de estilo deportivo son pura tendencia. Tendrás el podio asegurado.

NORTH SAILS Bañador slip en negro. PVP: 27.90€ // RED POINT Slip azul marino. PVP: 29.90€ // SLOGGI Bañador formato boxer rojo. CPV // RED POINT Bañador boxer negro. PVP: 39.90€

2) Bañadores de incognito

Si pensabas que en moda de baño está todo inventado y que lo único que puedes hacer es elegir el color, el estampado o entre un formato short o turbo, estás equivocado. Para confirmarlo te traemos una de las grandes novedades de este verano y son los bañadores que aparentemente no lo parecen. Las firmas están lanzando diseños que son más semejantes a bermudas pero cuyos tejidos son perfectos para darse un chapuzón.

Lo mejor que tiene esta propuesta es que, si elegimos un diseño de secado rápido, podemos prescindir completamente de llevar un pantalón para cuando terminemos la jornada ya que podremos ir donde nos plazca vestidos con el propio bañador. Todo un ahorro para la maleta.

BAHAMAS CLOKING Bañador azul. PVP: 49.94€ // BENIBECA Bañador salmón. PVP: 99€

3) Bañadores extralargos

Cada año viene marcado por un largo de pantalón que es tendencia. Vivimos veranos de bermudas, de shorts, de piratas... Después de varias temporadas estivales en que los bermudas eran cada vez más y más cortos, el 2021 ha traído un cambio en la tendencia y los favoritos son aquellos que llegan a la altura de la rodilla. Esta tendencia afecta, como no, también a los bañadores por lo que ha llegado la hora de rescatar del olvido esas prendas de aspecto más surfero en el que la pernera se alarga más de lo habitual.

NAÏVE Bañador con estampado de margaritas. PVP: 41.93€ // KAPORAL Bañador de estampado tropical. PVP: 22.50€ // PATAGONIA Diseño de estampado étnico (PVP: 68€) y modelo azul y beige (PVP: 68€)

4) Diseños de un solo color

Muchos hombres son seguidores acérrimos de los bañadores más básicos que son aquellos que prescinden de cualquier tipo de print y se decantan por un único color. ¿Crees que es una opción aburrida? Pues todo depende del color que elijas. Si bien hay tonos como el negro o el azul marino que son una prenda de fondo de armario perfecta, también podemos destacar por todo lo alto si nuestra selección se dirige hacia tonos más llamativos o fluorescentes. Te recordamos un truco: si quieres darle un toque distinto a este tipo de diseños, lo único que tienes que hacer es elegir un bañador en el que el cordón de la cintura contraste en otro tono.

BENIBECA Bañador azul claro. PVP: 89€ // RED POINT Bañador verde militar. PVP: 41.93€ // SPEEDO Bañador fluorescente. CPV // GUESS Bañador marino con cordón naranja. PVP: 39.50€

5) Mezclas de color

Si perteneces a ese grupo poco amigo de los estampados, pero las propuestas anteriores te resultan demasiado sobrias, existe un camino intermedio que será el atajo que te hará triunfar. Se trata de esos diseños donde existe un color predominante pero que cuentan con detalles o contrastes en otros tonos que, digamos, alegran su imagen final. Nuestra recomendación este verano es apostar por modelos cortos, tipo short de aspecto deportivo, con un ribeteado contrastado.

THE KOOPLES Bañador negro con ribete blanco. PVP: 125€ // OCTOBRE Bañador azul. CPV // QUICKSILVER Bañador con lateral ajedrezado. PVP: 65.99€ // TOMMY HILFIGER Bañador naranja y blanco. PVP: 69.90€

6) Estampados geométricos

Pero no nos podemos engañar, los estampados siguen triunfando por todo lo alto en moda de baño y continúan siendo la primera elección, no solo de muchos compradores, sino también de muchas firmas y diseñadores. Uno de los prints que más arrasan este año son las geometrías y aquellas que resultan más estrambóticas y mareantes, que parecen surgidas de la magia de un caleidoscopio, entran con fuerza en el selecto grupo de los favoritos.

NAÏVE Bañador en tonos coral y azul. PVP: 41.93€ // SANDRO Bañador de lunares. PVP: 116€ // BENIBECA Bañador con fondo azul. PVP: 89€ //NAÏVE Bañador con motivos estrellados. PVP: 41.93€

7) Todo un clásico: las rayas

Sin embargo, no todos los estampados geométricos van a provocar mareos este verano. Si hay un print que sigue sin apearse de las tendencias son las rayas. Es el momento de que confirmes si cuentas con este estampado entre tus bañadores y, de no ser así, ya está decidido cuál es el que tienes que sumar antes de que termine la temporada. Una advertencia importante: no todas las rayas funcionan. Las que más se llevan este verano son aquellas que beben de una estética vintage y que parecen sacadas de postales antiguas de los años 50 o 60.

THE KOOPLES Bañador azul con rayas. PVP: 125€ // OCTOBRE Bañador amarillo rayado. CPV // GUESS Bañador de rayas blancas y mostaza. PVP: 47.50€ // SANDRO Bañador de rayas multicolor. PVP: 101.50€

8) In the navy

A estas alturas de temporada ya debes de saber que el estilo marinero es una de las tendencias más fuertes en moda masculina. ¡Por supuesto que afecta a la elección de tus bañadores! Las rayas blancas y azul marino son el print perfecto en esta ocasión y, aunque no lo creas hay mil versiones entre las que poder elegir. Las rayas pueden ser más anchas o estrechas, verticales u horizontales o buscar reinterpretaciones que resulten menos obvias. ¡Echa las redes a la tendencia estrella!

OCTOBRE Bañador de rayas horizontales. CPV // LEFTIES Bañador de rayas verticales. PVP: 7.99€ // PUROEGO Bañador con ondas azules. PVP: 33.99€

9) Estampado 'tie dye'

Otra de los estampado que son tendencia y que traspasan la frontera de la moda del baño es el tie dye. Este tipo de print suele asociarse más a la mujer, sin embargo su influencia está siendo tan fuerte en las últimas temporadas que ha terminado por afectar también las propuestas masculinas. Puedes elegir diseños realizados en un único tono "desteñido" o decantarte por modelos en los que se mezclen con esta singular técnica dos o más tonos.

LEFTIES Bañador azul y amarillo. PVP: 12.99€ // GUESS Bañador rosa y azul. PVP: 55.50€ // CHELA CLO Bañador azul estampado tie dye. PVP: 53€

10) Destinos tropicales

Otro de los clásicos que suelen repetirse año tras año son los estampados tropicales. El 2021 no será una excepción por lo que es necesario que busques palmeras, grandes flores o frutas o animales que nos traslades a paraísos muy lejanos a nuestro país. Este tipo de diseños van unidos a una explosión de colores en una sola prenda así que recuerda siempre combinarlos con prendas y complementos básicos para darles todo el protagonismo que merecen.

GUESS Bañador con estampado de palmeras. PVP: 47.50€ // NAÏVE Bañador azul con estampado de frutas. PVP: 41.93€ // RED POINT Bañador azul claro con flores. PVP: 41.93€ // GUESS Bañador con hojas de colores. PVP: 47.50€

11) En su habitat natural

El mar siempre es una fuente de inspiración perfecta a la hora de diseñar bañadores. Las ideas pueden ser de lo más diversas, desde originales estampados de animales marinos hasta idílicos paisajes en los que desearías perderte. Todo lo relacionado con el mundo marítimo, náutico, la playa o el océano, tiene vía libre para sumarse a tu selección de bañadores para este verano.

GUESS Bañador con estampado de olas. PVP: 47.50€ // PUROEGO Bañador con estampa playera. PVP: 33.99€ // NORTH SAILS Bañador con estampado de langostas. CPV // NAÏVE Bañador rojo con prints de tiburones. PVP: 41.93€

12) Tu estampado favorito

Más allá de los prints que ya hemos repasado, existen un sinfín de propuestas que son igualmente de aceptables. Para muestra te ofrecemos cuatro ejemplos de lo más diversos. Existen estampados de lo más sobrios, basta con elegir un tono oscuro de fondo y un motivo en tamaño mini. Otra opción es recuperar la infancia con dibujos que nos trasladen a nuestros años jóvenes. También debes saber que el estampado militar no ha quedado aún desfasado de nuestro panorama de baño y que debes de sumar a tu lista de habituales los prints multilogo.

THE KOOPLES Bañador negro con estampado de calaveras. PVP: 125€ // CARHARTT WIP Bañador con estampado de camuflaje. PVP: 41.30€ // TOMMY HILFIGER Bañador rojo con estampado multilogo. PVP: 69.90€ // LEFTIES Bañador estampado con el Pato Lucas. PVP: 12.99€

Después de ofrecerte más de 40 modelos diferentes de bañadores masculinos, esperamos que ya tengas en mente de qué estilo puede ser tu próxima compra. ¿Cuál es tu opción favorita para este verano?