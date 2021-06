Seguir las tendencias que marca el universo de la moda puede convertirse en una tarea casi imposible y, además, muy cara. Sin embargo, hay una fórmula infalible para vestir con 'lo último' que resulta muy sencilla y está al alcance de todos que es conocer cuáles son los colores que están de actualidad para apostar por ellos a lo largo de la temporada.

¿Cómo se eligen estos colores? Realmente el poder de decisión se queda concentrado en la realeza fashionista de los grandes diseñadores. Son ellos quienes, muchos meses antes de que sus prendas lleguen a la venta, ponen una marcha su imaginación para crear la nueva colección. Una de las primeras decisiones que hay que tomar es la paleta de colores que dará vida a sus nuevas propuestas y aquí entra en juego un personaje desconocido para el cliente final como son los proveedores de tejidos que son los que realmente deciden el abanico de opciones de color entre los que el diseñador puede elegir.

El resto del camino es ya más conocido por todos. Los diseñadores presentan sus colecciones en grandes desfiles (o en fashion films en estos tiempos de pandemia) y la prensa se hace eco de las tendencias que más se repiten. Llegado el momento, los escaparates se inundan con esas novedades de las que el resto de marcas low cost ya se han nutrido para "inspirarse". ¿El resultado? De manera inconsciente, el cliente siente la necesidad de comprar uno u otro determinado color porque se ha conseguido poner de moda.

Los cinco colores tendencia en moda masculina

Fijémonos ahora en la actual temporada para señalar los colores que van a marcar el compás de la moda masculina en las próximas semanas. Lo primero que tenemos que señalar es que el hombre se debe sentir afortunado esta temporada por varias razones. La primera es que no existe un color predominante que marque sentencia y al que tengamos que apuntarnos sí o sí para vestir acorde a lo que la actualidad manda.

Propuestas en moda masculina para este verano Lanvin

Otra de las ventajas del verano del 2021 es que, más que un grupo de colores tendencia, lo que se lleva son una selección de paletas de tonos. Esto multiplica enormemente las posibilidades de elección consiguiente más fácilmente adaptar nuestros outfits a la gama de colores de tendencia y tener, entre este amplio espectro, alguno que encaje con nuestros gustos personales.

Desde Vozpópuli te hemos seleccionado los tonos favoritos para este verano después de revisar detenidamente las principales pasarelas internacionales para detectar los colores por los que apuestan las grandes firmas y diseñadores. Llegó el buen tiempo y es hora de ver la vida de otro color.

Los tonos pastel

Una de las grandes transformaciones que está viviendo el mundo de la moda en los últimos meses es la caída de los géneros en sus propuestas. La frontera entre colección femenina y masculina cada vez se encuentra más difusa y las prendas genderless o unisex están a la orden del día. Este cambio profundo afecta también al uso del color y tonos, como el rosa o los pasteles, que hasta hace nada eran terreno exclusivo de la mujer, comienzan a hacerse su espacio en las propuestas masculinas.

De izquierda a derecha: modelos con propuestas de Issey Miyake, Brioni y Tommy Hilfiger

La anterior temporada los colores pastel ya estaban comenzando a posicionarse como tonos favoritos para el armario del hombre, pero es este verano cuando se encumbran como protagonistas. Los pasteles van mucho más allá del rosa, realmente englobarían a cualquier tipo de color pero en su versión más pálida y sutil. En la familia nos encontraremos al azul cielo, el melocotón, el vainilla, el verde sorbete, el salmón o el lila.

Estos colores combinan de maravilla con tejidos como el algodón, la seda y el lino, materiales típicamente veraniegos y, tanto los tonos como los tejidos, pueden mezclarse entre sí dando lugar a outfits llenos de vida y color. Este verano toca empacharse de pasteles y, lo mejor de todo, estos no engordan.

Los colores más naturales

Las modas son cíclicas y vienen y van, sin embargo los tonos tierra siempre se encuentran de actualidad en las propuestas masculinas. La gran diferencia con otros veranos es que en esta ocasión reinan en la cúspide de las tendencias volviéndose prácticamente ineludibles. Una de las causas de esta hegemonía la encontramos en el ansia por reencontrarnos con la naturaleza después de tantos meses viviendo con restricciones y confinamientos. Todo lo que nos recuerda al bosque, el mar, la montaña, el campo, nos produce una sensación inmediata de felicidad.

Otra de las razones de que los tonos da la naturaleza se mantengan en el olimpo de las tendencias es por el auge de la moda responsable y el consumo sostenible. Nos encontramos en un momento de reflexión y cambio en el sistema de consumir moda que también se ve reflejado en los colores que vamos a vestir dejando atrás estridencias artificiales para abrazar los colores más naturales.

De izquierda a derecha: desfiles de las firmas Valentino, Hermés y Jacquemus

Hay un sinfín de posibilidades dentro de esta propuesta, desde la amplia gama de los colores tierra, con el arcilla, el beige o el camel, hasta los tonos marítimos de la gama de los azules y turquesas, pasando por el verde de los bosques y los grises piedra. Los marrones, que en invierno se convirtieron en la mejor alternativa al negro en las propuestas de sastrería, seguirá siendo imprescindible unos cuantos meses más.

En cuanto a tejidos, esta tendencia también se mueve como pez en el agua en materiales orgánicos y naturales. Dentro del mismo outfit podrás combinar prendas de una misma gama cromática o elegir un total look del mismo color, aunque esta segunda opción es mucho más complicada de conseguir. Sea cual sea tu elección, le darás un toque de sofisticación eligiendo piezas de joyería en oro que, no nos olvidemos, también es un regalo de la madre naturaleza.

Blanco + blanco

El blanco es el color por excelencia del verano porque resulta de lo más fresco y es perfecto para soportar las grandes temperaturas que nos esperan. La diferencia que nos depara el verano de este año es que el blanco no admite ningún tipo de compañía, es decir, no se puede combinar con ningún otro color así que toca defenderlo con total looks completamente blancos.

Las grandes firmas internacionales nos han demostrado que es posible vestir solo de este color sea cual sea nuestro estilo. Si somos defensores de la moda más sporty, encontramos propuestas de chándal en firmas como Rhudes y Casablanca. En el polo opuesto, aquellos que no pueden prescindir del traje, también tendrán la posibilidad de encontrar looks de sastrería completamente blancos en firmas como Lanvin.

De izquierda a derecha: propuestas para el verano de Hugo Boss, Tom Ford y Salvatore Ferragamo

Es complicado conseguir un total white look, pero debes de partir de la idea de que, aunque no lo parezca, el blanco puede presentarse en tonalidades diferentes y todas ellas son perfectamente combinables entre sí.

Si no te ves luciendo de arriba a abajo en este color, a lo que no puedes renunciar este verano es a tener un pantalón blanco en el armario. Es la prenda estrella de la temporada, ya sea en su versión larga o en bermudas, aunque la mejor elección será si lo elegimos en formato fluido y oversize.

'Total look' en negro

Lo más sorprendente de esta temporada es que nos presenta dos tendencias que son totalmente antagonistas. Si acabamos de hablar de los estilismos completamente blancos, ahora nos toca hablar de todo lo contrario, los total look en color negro, una apuesta difícil de predecir ya que es un tono que no solemos asociar de manera tan inmediata con el verano.

De izquierda a derecha: novedades para el verano de Saint Laurent, Neil Barrett y Dsquared2

Todo lo que hemos hablado en el apartado anterior se podría transcribir de nuevo cambiando el blanco por el negro. Encontraremos en este nuevo color todo tipo de propuestas y estéticas, desde la moda más streetwear capitaneada por firmas como Dsquared2, hasta la sastrería más impecable de Saint Laurent, Celine o Brioni.

Este verano toca mojarse y tomar partido. ¿Eres del equipo blanco o del negro? Lo mejor de todo es que la moda no entiende de fidelidades y nos deja ser todo lo chaqueteros que queramos. Será una pregunta que nos podamos hacer cada día al despertarnos.

El color verde

Esperanza es el término que podría definir la época que estamos viviendo, una esperanza de retomar por fin nuestra vida habitual libre de coronavirus. Con este estado anímico es completamente natural que el verde se haya colado entre los colores que más se llevarán esta temporada.

De izquierda a derecha: diseños de Hugo Boss, Issey Miyake y Craig Green

Hablamos también de una amplia gama cromática entre la que elegir. Los favoritos serán aquellos que nos recuerden a la naturaleza como el verde musgo o el oliva, aupados por la tendencia de la que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, los colores caki, con sus populares referencias militares, es otra de las opciones perfectas.

Se trata de unos tonos muy fáciles de combinar ya que emparejan de maravilla con el blanco, los grises o los colores tierra pero añaden un toque sutil y original de color al look que protagonizan.

Ahora que ya conoces los colores que reinarán este verano llega el momento de una puesta a punto del armario. ¿Cuál de nuestras propuestas es tu favorita?