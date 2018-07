Danés (CaixaBank): "Las empresas diversas también son financieramente mejores"

Tradicionalmente los puestos en altos cargos han estado ocupados por hombres, pero últimamente se ven más mujeres que rompen este esquema. El liderazgo femenino ayuda a la cooperación, favorece la ruptura de moldes y da una visión más horizontal de las empresas, según destacó Núria Danés, directora de Responsabilidad Social Corporativa de CaixaBank, en un desayuno sobre diversidad, igualdad y RSC organizado por Vozpópuli, en colaboración con Ilunion, Mutua Madrileña, CaixaBank e Inditex.

Además, las empresas más diversas son más avanzadas y tienen mejores resultados financieros. Así, las compañías con mujeres directivas tiene un 21% más de probabilidad de obtener mejores beneficios.

Danés asegura que ese cambio de paradigma ayuda porque las nuevas generaciones no aceptan organizaciones tan verticales y con la llegada de la mujer a los puestos de alta dirección, el liderazgo se ha convergido en "algo más participativo", destacó la experta.

Por ello, la directiva considera que una regulación es fundamental para ver avances en todo el mundo y sobre todo en materia de transparencia. No obstante, es consciente de que esta evolución es lenta, ya que según cifras dadas por ella misma, la igualdad de género no será real hasta 2186. Pero aseguró que las empresas son parte de la solución y aunque no se llegue a la paridad real ya se pueden ver grandes cambios.

Diversidad, parte de la estrategia

Danés está segura que la introducción de la diversidad en la estrategia de la compañía permite alinear a toda las organizaciones y favorece a que los avances sean reales. Por ello, afirmó que los planes se tienen que hacer desde el compromiso y tienen que ser reales para que marquen la diferencia.

También aseguró que desde el departamento de Recursos Humanos se puede contribuir, pero hay que hacerlo cómplice en todos los procesos a todos los niveles de una empresa para garantizar, entre otras cosas, que no haya brecha salarial.

Fuera de la empresa, la directiva asegura que CaixaBank está completamente enfocada en que las mujeres también crezcan en el ámbito personal, ya que no sólo se deben tomar medidas en las horas de trabajo.