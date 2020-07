Nuevas equipaciones 2020-2021 del Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid

Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid han decidido hacer público sus nuevas equipaciones para la temporada 2020-2021.

La equipación principal del actual campeón de LaLigaserá de su color tradicional, el blanco. La camisa de local de 'los merengues' tiene franjas rosas al costado de la misma, así como un cuello en 'V'. De igual forma, mantiene sus principales patrocinios de Adidas de la aerolínea Emirates.

La segunda equipación del Real Madrid es rosa casi en su totalidad, con las letras de sus patrocinantes y su logo bordaros de color morado. Con estas nuevas presentaciones esperan tener una nueva temporada en la cual repetir el título de liga y conseguir nuevas copas internacionales.

Por su parte, los 'cules', continuarán con sus tradicionales colores azulgranas, sin embargo, cambiarán los cuadrados por franjas, como las tenía en años anteriores. Asimismo, mantienen sus principales patrocinantes, Nike y Rakuten.

La segunda equipación del Barcelona cambia de azul a negro oscuro, con bordados, letras y logo dorados. Con este nuevo kit los 'azulgranas' buscarán coronarse campeones de LaLiga (máximo campeón de la última década), así como ser protagonistas en el resto de competiciones nacionales e internacionales.

😍 Our new away kit 20/21 😍#OnlyForCulerspic.twitter.com/JC49Yx2xjL