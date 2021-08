La Asamblea de clubes ha ratificado el acuerdo entre el fondo CVC y LaLiga por el que el fútbol español recibirá 2.667,5, y ha permitido a Real Madrid y FC Barcelona no formar parte de la operación. De esta manera, los dos equipos permanecerán al margen de lo estipulado en el contrato entre ambas partes.

Asimismo, se confirma la inyección de capital que obtendrán los clubes y por la que el FC Barcelona hubiera percibido algo más de 250 millones, cantidad que le hubiera podido ayudar en su empresa de renovar a Leo Messi.

Y es que el club catalán podría haber destinado el 15% del préstamo para ampliar el tope salarial de su plantilla, que ronda los 38 millones de euros. Esta fórmula habría facilitado en gran medida el ajuste de cuentas que precisaba la rúbrica del nuevo contrato de Messi. La entidad culé buscaba disminuir aún más ese gasto en salarios para poder inscribir al argentino, y con la salida de algún jugador más, quizás habría sido posible alcanzar ese límite en caso de haber aceptado el acuerdo.

Este impulso económico habría sido un gran sustento para el FC Barcelona en la situación contractual del hoy flamante fichaje del PSG, pero no habría sido suficiente, para además, resolver la complicada coyuntura de las cuentas en Can Barça. El club podría haber retenido a su gran estrella, pero seguiría llevando consigo un agujero económico que no se subsanaría por completo con la ayuda de CVC.

Joan Laporta se hubiera encontrado ante una ardua disyuntiva: apostar todo a Messi o aceptar la realidad y renunciar al astro argentino. Finalmente el presidente rechazó formar parte de la operación, renunciando así a quizás la única y última vía de retener a la gran estrella.

A pesar de que se consumara la salida del '10', la cantidad que habría obtenido el Barça hubiera sido insuficiente, pero habría ayudado en cierta medida a sentar las bases para iniciar un proceso de recuperación. Además, podría haber facilitado la inscripción de jugadores a los que el Barça aún no ha podido dar de alta como entre otros Memphis Depay.

Choque con Tebas

En la comparecencia de Laporta para anunciar y explicar la salida de Messi, el presidente señaló que el acuerdo entre La Liga y CVC perjudicaría enormemente a los intereses del Barça en cuanto a los derechos televisivos, añadiendo que conllevaría una hipoteca a 50 años de estos.

Además el dirigente blaugrana comentó que la única vía posible para cumplir con el 'fair play' financiero de La Liga y poder inscribir a Messi era aceptar esta operación y sus consecuencias. Javier Tebas rápidamente respondió a Laporta y le desmintió, subrayando que la operación revalorizaría los derechos televisivos y ayudaría al club catalán a hipotecarlos y saldar su deuda.

Hoy el FC Barcelona ha votado en contra del acuerdo junto con el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Real Oviedo, ratificando así su postura de rechazo a una operación que desde el Camp Nou consideran perjudicial para sus intereses.