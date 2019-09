Cataluña

Rafael Ribó admite el "error" de aceptar el regalo del empresario del 3%, pero se niega a dimitir

"No volvería a hacerlo", ha afirmado el defensor del pueblo catalán ante el Parlament, pero no dejará el cargo hasta que los partidos no acuerden un sustituto. Todos los grupos, a excepción de ERC y JxCat, le recriminan su conducta