El 'tsunami democrático', la nueva cara de la vieja ANC para aglutinar a los comunes y separatistas

Apoyo total y acuerdo a 'Tsunami Democrático'. Es el nombre escogido para instrumentalizar la respuesta a la sentencia del juicio del 'procés', que se espera entre este mismo mes de septiembre y el octubre próximo. La plataforma, creada a finales de agosto, se ha dado a conocer públicamente este lunes, sin tener ningún líder claro ni tampoco el equipo que lo forman.

Con un discurso ya agotado, con los partidos independentistas a cara partida por agrandar las bases frente a un endurecimiento del discurso y sin acuerdo en la cumbre de Suiza de este pasado fin de semana, los independentistas tratan de maquillarse, admitir la frustración y mantener el objetivo de conseguir la independencia sin usar ninguna vía violenta.

Del desgaste al "tsunami democrático"

"Existe un fuerte desgaste dentro del independentismo", han asegurado fuentes parlamentarias que no han querido ser identificadas. "Ha habido una fuerte fricción entre los independentistas y no sería mala jugada el tapar las viejas iniciales para dar a conocer otras nuevas. El fin es borrar en parte el pasado y actuar bajo un mismo paraguas, aunque lo sostengan los de siempre -en referencia a las habituales plataformas como la ANC y Òmnium Cultural-", sostienen las mismas fuentes.

"Este verano apenas ha habido promoción del 11-S, como venía siendo tradición. Ni perfomance en las playas, como las cruces del pasado año, ni tampoco avionetas con el lema independentista", han apuntado, una muestra de la pérdida de interés.

Tampoco ha habido unidad de acción entre la ANC y Òmnium Cultural durante el verano. Ambas disponen de distintas vías, pese a asegurar públicamente que trabajan por llenar los tramos del 11-S, aunque aún no hay ninguno completo, tal y como admite la propia Asamblea, que ha llenado las redes sociales con mensajes alarmistas.

Con esta nueva herramienta se trata de hacer ver una posible paz entre los independentistas, más cuando ERC ha preferido caminar en solitario y criticar duramente los pactos entre los Comunes y el PSC, junto los realizados por los socialistas y JxCat. Los republicanos pretenden engrosar su base enterrando la idea de la confrontación, promovida por los sectores más radicalizados, liderados por Quim Torra, presidente de la Generalitat, y su "apretad" para arengar a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que le han dado en parte la espalda por no alcanzar el objetivo final.

Así las cosas, la ANC habría vuelto a conseguir encauzar las distintas corrientes dentro del independentismo, pero aún faltaría conocer en qué consistirá la respuesta unitaria a la sentencia y cómo se dará, dos de las cuestiones cruciales que se debaten internamente. Todo para atraer a los Comunes, la formación que navega entre estas dos aguas.

ERC y JxCat niegan estar tras "Tsunami democrático"

ERC tiene claro que la vía violenta no está sobre la mesa, como tampoco JxCat, aunque hay sectores que buscan la "confrontación" directa con el Estado si el Supremo emite condenas. Hasta ahora, las posiciones estaban alejadas. "Tsunami democrático" nace con la vocación de aumentar los apoyos a los independentistas, siendo "transversal", sin descartar a ninguna persona del bloque constitucionalista.

Puestos en contacto con la ANC, la plataforma convocante del 11-S aún no se ha pronunciado si está o no tras este nuevo disfraz para tratar de levantar el ánimo entre las filas independentistas. ERC, PDeCAT y JxCat han asegurado que no pertenecen a esta plataforma, a la que sí brindan apoyo, como han afirmado los portavoces y líderes en redes sociales y ruedas de prensa.

"Ninguna. Es de la sociedad civil", ha asegurado Marta Vilalta al ser cuestionada por los posibles vínculos de ERC en tsunami democrático. "La mejor respuesta a la sentencia será aquella que cuente con el máximo consenso", ha asegurado la portavoz de ERC para valorar su percepción tras la cumbre de Suiza. Según Vilalta, en Ginebra se han comenzado a forjar "confianzas". El objetivo marcado ahora por republicanos liderados por Oriol Junqueras es "recuperar el consenso estratégico del independentismo y reforzar las instituciones del país".

ERC invita a buscar consenso para atraer a los Comunes

"El consenso estratégico es imprescindible para ganar esta batalla democrática", ha asegurado, con la mirada puesta en la República catalana. "Se estarán atacando derechos fundamentales y esto no sólo interpela a los independentistas, sino a todo el mundo de este país", realizando así un llamamiento a los Comunes y tratar de ensanchar la base independentista.

El líder de los socialistas catalanes ha recordado que España se encuentra entre las 20 democracias plenas del mundo. "En España hay un estado de Derecho", ha afirmado Miquel Iceta. "El poder judicial es quien debe decidir si se ha producido esta vulneración y se pueda sancionar", ha dicho. "En un estado de Derecho, las sentencias pueden ser discutidas pero deben ser acatadas", ha recordado. "No me gustaría dar por hecho que conocemos la sentencia. En estos momentos lo que hay que hacer es no poner el carro delante de los bueyes, no adelantarse a los acontecimientos", ha resumido.

Los líderes separatistas ya usaron el término

No es la primera vez que destacados líderes separatistas utilizan estos términos para referirse a sus acciones. La primera vez que se publica 'Tsunami Democrático' en Twitter aparece justo el 9-N de 2014, el día en el que Artur Mas realizó un referéndum sin consenso. La CUP utilizaba estas palabras para llenar las urnas.

Durante el juicio, Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural, ya había empleado estas palabras para referirse a la respuesta unitaria. "No sé donde ven punible recriminarme que quiera hacer un tsunami democrático", decía ante el Supremo a finales de febrero. "Cuando pedimos más democracia la pedimos también para todo el Estado español", aseguraba entonces. Sus palabras fueron parte de la respuesta a preguntas de la Fiscalía, que mostró un correo donde se remarcaba la necesidad de una campaña potente para crear un "tsunami democrático".

Jordi Sánchez emplazaba a Òmnium Cultural y a la ANC a articular este "tsunami democrático", una campaña para "liderar" la respuesta a la sentencia del Supremo. A su juicio, la fórmula que usarán servirá a la ciudadanía para "encontrar el tono y la intensidad adecuada".

"Invito a la ANC y Òmnium a tener ambición en la respuesta si se quiere traspasar fronteras y hacer visible al mundo la humillación que para mucha gente representará una sentencia condenatoria", apuntaba. Sin concretar más, consideraba vital la creación de un "tsunami democrático" si la sentencia es injusta.