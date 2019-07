Colau logra el apoyo de toda la oposición para sus primeros nombramientos

Ada Colau y Jaume Collboni han logrado 'in extremis' cerrar un pacto con toda la oposición para repartirse el poder municipal de Barcelona, pese a la unidad mostrada entre el Partido Popular de Cataluña, Ciudadanos, ERC y JxCat la pasada semana.

Colau amenazaba con reducir aún más los recursos destinados a la oposición si no se lograba un pacto en el cartapacio municipal, según afirman fuentes municipales a Vozpópuli. "La alcaldesa iba a preparar más recortes a la oposición en septiembre", han señalado otras fuentes municipales, dejando sin opción a los grupos municipales. "La posibilidad de ir a septiembre sin acuerdo era una peor situación que la actual", ha indicado.

Finalmente, Colau sí ha accedido a otorgar las presidencias de Distrito a la oposición, con cinco para ERC, que también presidirá las comisiones de Urbanismo y Economía para realizar una mejor labor de fiscalización. Las fuentes municipales consultadas han señalado que los más perjudicados en caso de haberse bloqueado el pleno del cartapacio hubiera dejado muy tocados a los partidos con menor representación, es decir, a Manuel Valls y su Barcelona pel Canvi; y al Partido Popular, liderado por Josep Bou.

Con estas duras condiciones, las formaciones del bloque constitucionalista e independentista han roto su posición conjunta tras el pacto sellado poco antes del inicio del pleno del cartapacio. Tan solo ha habido diferencias en el voto en la modificación del reglamento municipal, comisiones, y en las presidencias de Distrito, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de JxCat. En cuanto a los representantes, nombramientos en empresas con capital público y en el Consorcio de la Zona Franca ha habido unanimidad entre los grupos parlamentarios.

El acuerdo con la oposición se ha sellado a primera hora de esta mañana, justo antes de iniciarse el pleno del reparto de poder municipal. Colau y Collboni han mostrado su satisfacción debido a que no tienen mayoría absoluta para sacar adelante sus propuestas, con 18 de los 21 concejales necesarios, pero el acuerdo ha contentado a todos los grupos excepto en dos de las cuatro votaciones.

Inseguridad y vivienda, en el centro

Los partidos independentistas y Colau han recordado la ausencia de Quim Forn, a quien el Tribunal Supremo le ha denegado la salida de la cárcel para asistir al pleno. Para Ernest Maragall "no es admisible" que no esté presente en la constitución del pleno. Elsa Artadi ha sido presa de la emoción durante algunos momentos al referirse a Forn, mientras que los líderes del PP de Cataluña y Barcelona pel Canvi, Josep Bou y Manuel Valls, respectivamente, han mostrado la fortaleza del Estado de Derecho por su ausencia. "Si Forn no está aquí es porque estamos en un Estado de Derecho", ha afirmado Manuel Valls.

Maragall ha asegurado que las negociaciones por el cartapacio -el reparto de poder- entre gobierno y oposición han dejado "cierta inquietud" debido a la "falta de generosidad y dosis de tacticismo" del gobierno de Colau y Collboni. "Barcelona no puede jugar a intereses de partido, sino que todos los grupos puedan tener los recursos necesarios para hacer su trabajo con dignidad", ha subrayado. Pese a la crítica, ERC ha aprobado todas las votaciones.

Elsa Artadi ha lanzado varios dardos al ejecutivo municipal de Colau y Collboni. "Por primera vez en Barcelona no gobierna la formación más votada", ha asegurado. "Tener un gran número de concejales no significa ser un buen gobierno", ha proseguido para poner como ejemplo el gobierno de Jordi Hereu, del que nadie guarda buenos momentos.

Desde Ciudadanos, que se ha abstenido en el reparto de las presidencias de Distrito, ha criticado al nuevo tándem municipal al calificarlo como "un gobierno débil e inestable". "Son los mismos que hace cuatro años", aplicando la misma receta "fallida" de entonces, ha dicho Mari Luz Guilarte. "No sabemos por qué va a ser diferente ahora", ha reflexionado. En referencia a Colau, le ha señalado que es "la alcaldesa más reprobada de Barcelona y de toda la historia de la democracia", para criticar que tanto Barcelona en Comú Podem como el PSC habían acordado su pacto desde hace un mes y que escenificaron la pasada semana.

Josep Bou, que ha votado a favor de todos los puntos sometidos este martes en el pleno, ha criticado a Colau por no abordar los problemas más importantes de Barcelona, como top manta, turismo, vivienda, inseguridad. "A Colau no le gusta ni la seguridad, ni la economía, ni las empresas ni los empresarios", ha dicho el concejal 'popular', que ha recordado el incremento de la criminalidad en las últimas horas en la Ciudad Condal, como el misterioso asesinato en un peluquería, los tiros, batallas y agresiones sexuales a plena luz del día.

Para Manuel Valls, el pleno del cartapacio y las elecciones del 26-M son "una derrota clara e indiscutible del 'procés' independentista" y ha mostrado su convicción con el pacto con Colau y Collboni para evitar que Barcelona caiga en manos de los separatistas. "Barcelona no debe estar subordinada a otros objetivos ni a la causa independentista más allá de servir a sus ciudadanos", ha afirmado el concejal.

Los grupos de la oposición han puesto de manifiesto los graves problemas que atraviesa Barcelona, y consideran la necesidad de atajarlos, sin dar la espalda a su labor como fiscalizadores y críticos con los movimientos de Colau.