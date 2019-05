Barcelona impone la hora de precontratación a las VTC y Competencia lo impugnará "en los próximos días"

El Consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado y convalidado este martes la hora de precontratación para los vehículos con licencia de alquiler con conductor (VTC). La medida ha contado con el apoyo de Barcelona en Comú, PSC y la CUP; los votos en contra de PP y Ciudadanos, junto con las abstenciones de ERC y JxCat.

El reglamento establece, además de esos 45 minutos extras en relación al decreto de la Generalitat aprobado en primavera, la prohibición del uso de la geolocalización de las VTC antes de la contratación, impide también circular en vacío por las calles en busca de clientes y no podrán estacionar en la vía pública.

La nueva normativa aprobada es más restrictiva que la establecida en el decreto del Gobierno autonómico, más cuando las VTC deberán estar registradas oficialmente para facilitar inspecciones de la policía local, mientras se exige tener todos los papeles en regla a todos los conductores, incluidos los contratos laborales.

La normativa establece que en el registro deberán figurar el nombre o titular de la licencia, domicilio, número de la autorización de la Generalitat y todos los datos del vehículo -marca, modelo, matrícula, bastidor, titular...-. "El titular de la autorización debe ser el titular del vehículo, ya sea en régimen de alquiler, propiedad, leasing o arrendamiento-.

Se impide a estos vehículos circular por las vías públicas en busca de clientes o bien propiciar la captación de viajeros que no hayan contratado el servicio previamente. Por este motivo, "deberán estacionar en garajes o párkings previamente autorizados".

Competencia llevará el reglamento ante el TSJC

"Competencia impugnará en los próximos días este reglamento". Así lo ha asegurado el presidente de la Autoridad Catalana de Competencia, Marcel Coderch, en declaraciones a Vozpópuli. A su juicio, la impugnación se centrará en los sesenta minutos de precontratación impuestos ahora a las VTC.

La ACCO ya se había posicionado en contra del decreto de la Generalitat, con un contundente y duro informe por coartar y limitar la competencia en este sector. Sin embargo, tiene las manos atadas para poder impugnarlo. No así con el nuevo reglamento que depende de los Ayuntamientos. El escrito se presentará en breve ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El organismo dependiente de la Generalitat no ha desvelado si se pedirán medidas cautelares.

El organismo público había rebatido la nueva regulación en un informe, que la AMB ha incluido media hora antes de la votación, sin dar casi tiempo ni a leerlo a los miembros del consejo. Pese a ello, se ha pasado a la votación.

Cabify busca ahora una solución a los usuarios

Cabify es una de las compañías afectadas por esta regulación y trabaja en Barcelona "para ofrecer su solución de movilidad a los 250.000 usuarios que tiene en la ciudad". Por ahora, permanecen a la espera de conocer los detalles de esta regulación, una vez sea publicado. Ya que en caso de ser como el de la Generalitat, la compañía se habría adaptado a la normativa.

Tras reiterar su compromiso con una "movilidad inclusiva, competitiva y que ponga las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos de Barcelona", la operadora espera la "máxima colaboración y diálogo entre todas las partes", en un diálogo constructivo pero, al mismo tiempo, "reitera su posición contraria a cualquier limitación del sector injustificada, desproporcionada y que pueda ser contraria a Derecho".

Una controvertida votación, con amenazas de Élite Taxi

La AMB ha incluido una modificación en el texto poco antes de ser votado, motivo que ha servido a varios grupos políticos para tratar de parar la medida, tildada de "electoralista" por Ciudadanos. La AMB ha asegurado que se ha mantenido dentro de sus competencias para adecuar el reglamento tanto al Decreto aprobado por José Luis Ábalos como al decreto de la Generalitat.

La presión de los taxistas ha aparecido poco antes de la votación. El sindicato Élite Taxi había amenazado con escraches a los políticos, y ha afirmado que no les "temblará el pulso a la hora de ir a actos a pedir explicaciones" si no se aprobaba este mismo martes la regulación. "Queremos vivir en paz y no volver a causar problemas a nuestra ciudad, ni a los usuarios, pero si vuelven a mezclar motivos políticos, que puedan dañar a nuestras familias, no dudaremos ni un solo minuto en volver a las calles con la misma determinación que siempre", han asegurado.

El taxi centra ahora su ira contra la abstención de ERC

Tras la votación, el lobbista y dirigente de Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, ha cargado contra ERC por su abstención, involucrándose de nuevo en la recta final de la campaña electoral de las municipales y europeas de este domingo. "Es la culminación a cuatro o cinco días de las elecciones, en toda esta lucha", ha afirmado. "El reglamento está aprobado y convalidado, pero sabemos que nos vamos a los juzgados", ha admitido.

"El TSJC no lo puede tumbar porque se han cambiado las leyes", se ha aventurado a decir, al tiempo que ha considerado que el TSJC no estimará ninguna medida cautelar. Tras estas declaraciones, ha asegurado que en caso de llegar al TC, este Alto Tribunal no se pronunciará hasta "dentro de dos o tres años", ganando así tiempo y exigir a las VTC estar parados 60 minutos antes de ofrecer un servicio.

Pero su mensaje se ha enfocado en la abstención de ERC, que ha pasado de defender "los derechos sociales" a "estar bastante perdido" desde la ausencia de Oriol Junqueras, "desgraciadamente en prisión". "Resulta que ERC se pone de perfil, junto con el candidato a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, que afirmó que está a muerte con el taxi, pero que Uber y Cabify tienen su sitio", ha continuado. "Se han vuelto bobos, o están perdidos o necesitan ayuda para encontrarse a sí mismos", ha continuado refiriéndose a ERC.