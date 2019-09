'Tito' Álvarez, sobre la demanda por estafa: "Es una ofensiva para desacreditarme y destruirme"

"No me vais a parar". "Es una ofensiva para desacreditarme y destruirme, incluso meterme entre rejas". Esta es parte de la reacción de 'Tito' Álvarez a lademanda interpuesta por la Asociación para la lucha contra la corrupción y defensa de la Acción Pública (ACODAP), de la que informó Vozpópuli. También se refiere a la "traición" por parte de abogados que han trabajado con él.

La asociación, liderada por el exjuez Fernando Presencia, acusa a 'Tito' Álvarez de "estafa procesal", "estafa de extrema gravedad" al haber afectado a "un número elevado de personas" y "blanqueo de capitales", entre otros delitos, que acarrearían penas de prisión. La demanda ha recaído en el 25 de Madrid, sin trascender aún si ha sido admitida a trámite. El propio taxista aseguraba a este medio que sí tenía los requerimientos suficientes para poder presentarse como acusación en la querella de los 2.000 taxistas contra las VTC por "competencia desleal".

Ahora, en una carta abierta, ha reaccionado a esta demanda y a la ruptura con Elpidio Silva. "En los últimos meses estoy sometido a una presión que a veces se hace insoportable, al parecer desde dentro del sector y sobre todo desde fuera (...) han lanzado una ofensiva para desacreditarme y destruirme e incluso meterme entre rejas”, ha asegurado.

"Vuestro nivel es muy bajo"

Tras expresar su agradecimiento a quienes le han brindado su apoyo en estos últimos meses, entre los que se encuentran taxistas, abogados, periodistas y funcionarios, Álvarez se ha dirigido a "todas esas personas que viven y sueñan con destruirme, desde taxistas a prevaricadores". "Vais a tener que emplearos más a fondo porque vuestro nivel es muy bajo", ha señalado.

Tras admitir que ha cometido "muchos errores" a lo largo de su vida, deja claro que "jamás me aproveché de nadie". "La dignidad se mide por tus actos y algunos que vais de abanderados de los derechos sociales y luchadores contra la corrupción se os va a caer la careta muy pronto, como sé que vais a leer esta carta quiero que os quede bien claro" que "no me vais a parar".

"Traición"

A todos esos bufetes de abogados que en los "últimos cinco meses nos habéis asesorado, aconsejado y demostrado que la abogacía es una profesión muy digna y que no todo vale en la vida, no es bueno que haya abogados que aprovechen sus conocimientos para engañar a gente honesta que solo quiere sobrevivir ante las injusticias que están pasando, la deslealtad y la traición es lo peor que un abogado puede hacer a su cliente". El pasado día 13 de septiembre recibió el burofax del bufete de Elpidio Silva para rescindir su relación profesional.

"Siempre me estáis protegiendo de todas las maneras posibles", dice en la misiva sobre los taxistas, para quienes no tiene nada más que un "eterno agradecimiento", al tiempo que asegura que en pocas semanas dará más detalles sobre su nueva alternativa para defender el taxi.

Esta es la carta abierta del taxista:

Me dirijo a todos los compañeros y conocidos del sector del taxi, activistas, colectivos sociales, políticos, periodistas y todas las personas que en alguna ocasión hemos trabajado o luchado juntos.

En los últimos meses estoy sometido a una presión que a veces se hace insoportable, al parecer desde dentro del sector y sobre todo desde fuera ya sea por los grandes lobbies o desde incluso personas muy influyentes en el mundo de la abogacía han lanzado una ofensiva para desacreditarme y destruirme e incluso meterme entre rejas.

En primer lugar, me quiero dirigir a las personas que cada día me muestran su apoyo incondicional, la verdad es que es muy reconfortante saber que estáis ahí siempre.

En segundo lugar me gustaría agradecer también a todos los políticos que durante este mes os habéis puesto en contacto conmigo para mostrar vuestro apoyo también hacia mi persona y no voy a negar que muchos de vosotros me ha sorprendido ya que estamos en las antípodas de ideología pero me estáis demostrando que hay cosas que están por encima de la política y a pesar de los roces que hemos tenido, altos funcionarios de diferentes consejerías de todo el país también gracias por vuestras palabras y vuestra disposición por si hiciera falta incluso testificar en algún juicio.

En tercer lugar gracias a todos esos periodistas que me estáis respetando tanto durante estas últimas semanas y todos los mensajes que me hacéis llegar, sabéis el gran respeto que tengo hacia vuestra profesión y que para mi siempre seréis compañeros ya que mi lucha va mucho más allá del taxi y a pesar de que algunos podáis hablar mal de mi en ocasiones siempre os he dicho lo mismo, solo pido que se escuche lo que yo digo y luego que cada uno saque sus propias conclusiones.

En cuarto lugar y este agradecimiento es muy muy especial, es para todos esos bufetes de abogados que en los últimos 5 meses nos habéis asesorado, aconsejado y demostrado que la abogacía es una profesión muy digna y que no todo vale en la vida, no es bueno que haya abogados que aprovechen sus conocimientos para engañar a gente honesta que solo quiere sobrevivir ante las injusticias que están pasando, la deslealtad y la traición es lo peor que un abogado puede hacer a su cliente, la verdad es que yo que no tengo ninguna carrera universitaria pero cada día aprendo mas y más, pero lo que más he aprendido es a vivir sin miedo a nada ni a nadie.Que puedo decir de mis compañeros que siempre me estáis protegiendo de todas las maneras posibles, para vosotros no tengo palabras y por eso mi eterno agradecimiento os lo daré con hechos muy determinantes para el sector del taxi, en pocas semanas sabréis de que hablo.

A la junta de Plataforma integral del Taxi y Taxi Project gracias por saber cerrar filas y demostrar vuestra madurez ante las adversidades, vosotros que sabéis mas que nadie seréis los que mas vais a disfrutar las próximas semanas por lo que estáis tragando ya que como siempre decimos, el movimiento se demuestra andando y nuestra obsesión es CONSTRUIR y desde el positivismo vamos a llegar donde nos propongamos, siempre que este rodeado de gente sana, leal y honesta como lo sois vosotros, el TITO no parará de luchar ya que sin vosotros nada de lo que pasa seria posible.

Ahora me dirijo a todas esas personas que viven y sueñan con destruirme, desde taxistas a prevaricadores…VAIS A TENER QUE EMPLEAROS MAS A FONDO PORQUE VUESTRO NIVEL ES MUY BAJO.

Para terminar, solo quiero decir que he cometido muchos errores en mi vida, pero JAMÁS me aproveché de nadie, la dignidad se mide por tus actos y algunos que vais de abanderados de los derechos sociales y luchadores contra la corrupción se os va a caer la careta muy pronto, como se que vais a leer esta carta quiero que os quede bien claro……

NO ME VAIS A PARAR.

Gracias y hasta pronto.

TITO PROJECT.