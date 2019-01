Manuel Valls estalla contra los separatistas en la entrega del premio Nadal: "Son muy pesados"

Manuel Valls ha estallado durante la gala del Premio Nadal, celebrada en el hotel Palace de Barcelona. El político y ex ministro de Francia ha montado en cólera durante la celebración del 51º Premio Josep Pla de narrativa, que ha recaído este año en Marc Artigau. La incomodidad y hartazgo han salido a relucir cuando el escritor ha mostrado su apoyo a los políticos catalanes en prisión preventiva y también a los huidos de la justicia, como Carles Puigdemont. El autor catalán mostró su condescendencia con los 'Jordis', Junqueras y el resto de presos por los hechos del referéndum ilegal del 1-O. "Siento tristeza y rabia por vivir en un país donde hay presos políticos y donde el gobierno legítimo de la Generalitat está exiliado", ha afirmado el ganador del premio. "La realidad no la podemos reescribir y dentro de muchos años, cuando recordemos estos días, nos dará vergüenza lo que está pasando", ha aseverado acto seguido.Algunos de los presentes en la ceremonia, entre los que se encontraba el propio Valls, mostraron su indignación y hartazgo por el uso político que se volvía a repetir en una gala aparentemente apolítica. Un tenso Valls no pudo aguantar más y explotó tras escuchar el discurso. "¿Nadie tiene nada que decir?", reflexionaba, al tiempo que espetaba: "Son muy pesados", en referencia a los separatistas.

"Mas, tú tienes la culpa"

dejó constancia del malestar de Valls en las redes sociales. La conocida escritora fue testigo directo e la incomodidad de Valls ya que estaba sentada en la misma mesa. Según su relato, corroborado por el propio candidato a la Alcaldía de Barcelona, asegura que Valls profirió la palabra "pesado" y llegó a culpar a Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, de la actual confrontación en Cataluña. Mas y Valls estaban muy próximos en la gala. "Mas, Mas... tú tienes la culpa. ¿Y qué pasa? ¿Nadie va a decir nada?", ha espetado."Valls, que está en mi mesa y que ha tenido un comportamiento afable y moderado, se pone nervioso", ha asegurado Eyre. "pesado... Mas, Mas... tu tienes la culpa, y qué pasa? Nadie va a decir nada?”, continuaba., analista político,ha tildado de "lamentable" el discurso proseparatista de Artigau. "Está en su libertad de expresión, pero me parece mal tanto para la cultura como para el autor", ha insistido."Desprestigia la ceremonia ya que incomoda a los asistentes", ha sostenido en declaraciones a Vozpópuli. "Me parece mal para la convivencia", ha continuado, al tiempo que hace suyo el hartazgo de Valls sobre los independentistas. "Son muy pesados, como dijo Valls"."Los independentistas tendrán que esperar a la Justicia sobre los políticos presos, sin olvidar que la sentencia tendrá que ser ajustada a Derecho", ha recordado.