Illa intenta recabar el apoyo a de Canarias al cupo catalán

La incorporación de Canarias a Castilla fue una cuestión militar entre julio de 1402 y septiembre de 1496. En 1487, para seducir a las islas a la vista de que ya iba a llegarse a un siglo de desgaste, los Reyes Católicos pactaron con los antiguos canarios ceder sus poderes a cambio de un amplio paquete de medidas que se llama, en el argot legislativo europeo, Régimen Económico y Fiscal (REF). 438 años después Cataluña podría trastocar el REF canario por demandar al Gobierno central un concierto económico que puede dañar la singularidad de la islas.



El presidente catalán, Salvador Illa, ha dicho este viernes en Tenerife, donde ha venido a presentar sus credenciales a su homólogo Fernando Clavijo para obtener respaldo de Canarias a su modelo de financiación diciendo que "no hay que tener miedo a las singularidades de la diversidad" y demandó "no tener miedo a que las cosas le vayan bien a Cataluña". "Cataluña es solidaria y lo va a seguir siendo. No quiere privilegios, no tengan miedo".



En Madrid PSOE y ERC han pactado que Cataluña tenga un sistema de concertación económica y los isleños están contrariados por si eso implica que les recorten las ayudas especiales por su lejanía e insularidad. "Si no se llegan a conceder esta región no se hubiese desarrollado y posiblemente ni perteneceríamos a España", destaca Salvador Miranda, economista e historiador especializado en el REF, que apunta: "El REF, que no es un privilegio como se dice de forma peyorativa, está basado en una racionalidad y en una necesidad imperante".



Este viernes, al hilo del congreso del PSOE canario que revalidará a Ángel Víctor Torres como líder regional, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha atendido con la tradicional cortesía canaria a Salvador Illa, que ya estuvo en las islas el verano pasado de vacaciones coincidiendo en Lanzarote con Pedro Sánchez. El pasado verano Clavijo dijo que la creación de un mecanismo especial de financiación de Cataluña rompía "el principio de igualdad y de equilibrio territorial".



Coalición Canaria ha exigido "garantías" para afrontar la reforma del sistema de financiación autonómica. El secretario nacional de Organización, David Toledo, asegura que el cupo catalán pactado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "solo será una oportunidad siempre que venga aparejado a la actualización del sistema de financiación y al respeto al fuero canario".



El dirigente nacionalista considera un "error" que el pacto para dar un modelo singular de financiación para Cataluña se produzca mientras se mantiene estancada la reforma de un sistema de financiación que califica de "injusto" para Canarias. Toledo recuerda que el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) señala a Canarias como uno de los territorios peor financiados, sólo por delante de Murcia y Valencia.



El secretario nacional de Organización muestra, además, su preocupación por la "pasividad" de los socialistas canarios, a los que reprocha "estar más preocupados por defender las decisiones de su jefe de filas y presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, que por los intereses de Canarias". Toledo insta al PSOE canario a afrontar este nuevo escenario que se abre "desde la responsabilidad y al lado de Canarias" y subraya que este nuevo escenario "no puede ser en ningún caso uno en el que se incremente la brecha de financiación, en el que se respete las singularidades de unos territorios a costa de incumplir la de otros y en el que aumente la desigualdad entre Canarias y el resto de territorios".