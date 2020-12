El truco para pelar bien los ajos y quitarte su olor de las manos

Problemas respiratorios, gripes, infecciones, enfermedades del corazón, mala digestión, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer... para casi todo podría ser beneficioso el ajo. Hace miles de años que numerosos científicos prescriben este bulbo que parece milagroso, pero a decir verdad, pocos investigadores han entendido del todo cómo hace realmente este condimento para mejorar nuestra salud.

Es rico en vitaminas A, B, C y antioxidantes reduce los niveles de colesterol y, aunquetodavía no está incluido en las principales listas de superalimentos, sus propiedades son cada vez más apreciadas tanto por la medicina como por la cocina. Además, España es uno de los países productores más importantes y aquí se cultivan ejemplares de la más alta calidad que se exportan después a todo el planeta.

Pero si hay algo muy molesto que pasa cada vez que se pela y se corta es su olor. Su fuerte aroma puede quedarse durante mucho tiempo en las manos tras utilizarlo en nuestras elaboraciones. Si alguna vez has renunciado a utilizarlo en tus platos por este fastidioso inconveniente, va siendo hora de cambiar de idea. A partir de ahora no tendrás excusa para que las ristras de este alimento, que tanto sabor da a los sofritos cuelguen por doquier dentro de tu despensa.

Si hay algo que también suele ser dificultoso es pelarlos. Se tarda bastante, siempre queda alguna hebra suelta y se pone todo perdido con tanta piel. Pero por suerte, de vez en cuanto aparece en alguna red social algún truco eficiente y fácil que cambia lo que siempre habíamos conocido.

¿Quieres aprender una manera sencilla de hacerlo? Pelar sin ningún problema o impedimento de forma muy ágil todos los dientes del ajo nunca te habrá sido tan fácil. Pon atención al siguiente vídeo publicado en Twitter por Valentina Lord, una diseñadora gráfica que acumula más de 175.000 retuits de su forma de deshacerse de la piel de este alimento.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!👌 pic.twitter.com/14GGJDQhRj