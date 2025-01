La tabla definitiva para controlar el azúcar en sangre en niños

Si tu hijo tiene diabetes, es primordial que tenga una serie de controles con el fin de garantizar su bienestar, su estado de salud general y su desarrollo cognitivo. La diabetes no es una enfermedad que solo afecte a las personas adultas, a los niños también se les puede diagnosticar diabetes y es importante medir sus niveles de glucosa en sangre. Pero, ¿cuál es el rango en el que se tiene que mover el nivel de azúcar en sangre en un niño? Hay factores que influyen en ello y su detección es fundamental para garantizar que los pequeños tengan buena salud.

¿Por qué es importante controlar la glucosa en sangre en los niños?

Según explican desde Making Diabetes Easier, "en niños y adolescentes, la diabetes de tipo 1 se ha asociado a efectos negativos sobre el desarrollo cerebral y la función cognitiva". "Esto ocurre debido a las complicaciones derivadas de la diabetes como la cetoacidosis diabética, la hipoglucemia grave con menos de seis años o la hiperglucemia crónica", explican desde el organismo mencionado. Controlar la glucosa en sangre en niños ayuda a:

Se reduce el riesgo de enfermedades crónicas derivadas de la diabetes

Se reducen los efectos adversos que generan la hiperglucemia y la hipoglucemia y que pueden ocasionar problemas en el desarrollo cerebral, la función cognitiva y el estado de ánimo

y que pueden ocasionar problemas en el desarrollo cerebral, la función cognitiva y el estado de ánimo Tener una mejor calidad de vida y una mayor salud

Mantener a raya los niveles de glucosa en sangre supone minimizar el riesgo de complicaciones a futuro en en niños y adultos jóvenes que padecen diabetes del tipo 1 y 2.

Esta es la tabla del azúcar en sangre en niños

El National Institute for Health and Clinical Excellence in the United Kingdom (NICE), la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), y la American Diabetes Association (ADA) ofrecen las directrices del objetivo glucémico individualizado para tu hijo. Es recomendable que un equipo de médicos profesionales establezcan qué objetivo debe tener cada niño. Para medir el objetivo glucémico de cada niño, es importante tener en cuenta estos factores de tipo individual:

Objetivos vitales de tu hijo

Actividades diarias de tu hijo

Complicaciones que se derivan de la diabetes (si las hay)

Otras enfermedades concomitantes o preexistentes

Imagen de la tabla de azúcar en sangre para niños | Fuente: Making Diabetes Easier

En resumen, si alguno de tus hijos padece diabetes, es importante que tengas controles rutinarios de sus niveles de azúcar en sangre y que un especialista establezca un rango personalizado para cada niño.