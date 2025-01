Lo que dice este nutricionista sobre los pistachos y el azúcar en sangre sienta cátedra

Regular el azúcar en sangre y mantenerlo en unos niveles normales, es una pelea diaria de más de 5 millones de diabéticos que viven en España. Las dudas sobre qué comer o no, y los estrictos controles diarios para mantener la glucosa en sangre a raya, suponen un auténtico quebradero de cabeza para los diabéticos. Un alimento muy común que todos metemos en nuestra dieta diaria son los frutos secos. Un alimento muy socorrido sobre todo en almuerzos, meriendas o entre horas, debido a su poder saciante y energético. Llegados a este punto, surge la cuestión: ¿comer pistachos crudos regula el azúcar en sangre?

La opinión de Julio Basulto sobre los pistachos y el azúcar en sangre

Julio Basulto, nutricionista que tiene su espacio 'Vida sana' en RTVE, hablaba recientemente del impacto de comer frutos secos en el azúcar en sange, algo que interesa al público diabético. Según el experto, comer pistachos puede presentar grandes beneficios para "regular los niveles de glucosa en sangre". Según indica, no importa que estos sean crudos o tostados, lo imprescindible es que "no estén recubiertos de azúcar". Sobre los frutos secos en general, Basulto indica que ayudan a regular la glucemia en sangre, siempre y cuando no estén recubiertos de otros ingredientes como sal, glutamato monosódico o chocolate.

No sustituyen a la insulina

A pesar de que los frutos secos ayuden a regular la glucosa en sangre, el nutricionista termina con la siguiente aclaración: "No sustituyen a la insulina, es decir, no son reemplazan al fármaco cuando está indicado, pero se sabe que ayudan a controlar la glucemia".