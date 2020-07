El pícnic perfecto y gourmet, en el campo o en casa (y que no se te olvide nada).

Pícnic, excursión… el buen tiempo es el momento ideal para resguardarse del calor bajo la sombra de un árbol y disfrutar de una comida en plena naturaleza. También en el jardín de casa e, incluso en la terraza. El caso es pasarlo bien y hacer algo diferente. Pero que no se nos olvide nada. El pícnic perfecto comprende una serie de alimentos y también unos enseres que hagan posible un almuerzo o merienda-cena más o menos confortable, ya que comeremos en el suelo.

Utensilios imprescindibles para el pícnic

En primer lugar un mantel, a ser posible amplio y un poco grueso que aísle bien la comida de la hierba. También platos, cubiertos, vasos, servilletas… por supuesto sacacorchos y una pequeña navaja. Si le queremos dar un toque más sofisticado, se hacen imprescindibles las copas para tomar el vino o el champagne.

Las cestas de pícnic son prácticas y bonitas, pero también es necesario llevar una nevera que mantenga los alimentos y bebidas frías; por supuesto, no olvides en tu lista las bolsas de hielo, siempre cerradas hasta que se vayan a consumir los cubitos. Y, siempre, dejarlas a la sombra.

¿Y la comida?

El menú puede ser de lo más variopinto, pero siempre habrá que pensar que la comida debe ser transportable, sencilla de servir y… fácil de comer. Hacer equilibrios con el plato, los cubiertos y salsas varias que se derraman no es un buen plan.

Por eso, la sabiduría popular ‘eleva a los altares’ platos de la cocina popular tan tradicionales como la tortilla de patatas y los filetes empanados. Una buena baza para sustituirlos si queremos dar un toque más sofisticado y gourmet sería una quiche de queso y bacon junto a algunas piezas de cerdo ibérico ya cocinadas en frío.

Y, por supuesto, en estas fechas el gazpacho como primer plato; cuando lo hagas, puedes añadir una porción de sandía en la receta para darle frescor y un toque algo más especial. No obstante, cualquier crema fría puede servir, como la de melón o de calabacín con parmesano (el queso tendrá que ponerse en el último momento).

Aperitivos perfectos

No hay mejor comienzo que algo de ibéricos, desde el chorizo o el salchichón a la paleta o el jamón. Unos prolegómenos que también se pueden ampliar con unas buenas conservas o algún untable, como crema de queso azul, sobrasada o foie- gras. Unas croquetas, aunque estén del tiempo, si son buenas siempre resultan un recurso estupendo.

A tener en muy en cuenta el aceite, la sal y el pan como indispensables. Un buen aceite de oliva virgen extra junto a escamas de sal Maldon y una hogaza tierna. Algo muy práctico es llevar huevos duros y, desde luego, no puede faltar algo de ensalada (habrá que aliñarla in situ, puedes llevar la vinagreta preparada ya). Y recuerda que no se deben mezclar alimentos crudos y cocinados para evitar contaminaciones cruzadas. De las mayonesas hechas en casa, mejor olvidarse.

Broche final

La fruta fresca de temporada es la mejor opción: melón y sandía se llevan la palma, aunque la fruta de verano es en general riquísima. Por la facilidad para comerlo, el plátano a veces es el elegido. Mejor renunciar a la repostería con nata o crema, porque es muy delicada y con el calor puede estropearse enseguida. Eso sí, ¿unos ‘macarons’?... sería el toque perfecto.

Entre las bebidas, el agua bien fresca no puede faltar. Un vino espumoso- del cava al champagne-, un blanco o un rosado harán siempre buen papel. Zumos, cervezas y sangría son otras opciones interesantes. Y que no falte el tinto de verano.

Ya hecho y a domicilio

Si no quieres trabajar, te damos algunas direcciones donde te lo preparan e, incluso, lo envían a domicilio si lo prefieres. Por ejemplo, la firma Florette presenta para este verano su combo de ensalada de brotes con tortilla de patata, todo presentado en un bol reciclable con dos compartimentos separados y encajados entre sí para facilitar el transporte durante las escapadas estivales. Está pensado para una sola persona.

¿Las tortillas?, nadie las hace en Madrid como en el restaurante Colósimo, donde tienen take- away, aunque también puedes encargar aquí su delicioso gazpacho. Unas irresistibles y originales croquetas son las de Pepe&Cro, con distintos sabores tan especiales como el queso gamoneu o el plancton marino con sepia; las envían congeladas y sólo hay que freírlas.

El universo del ibérico

La cooperativa de la DO Los Pedroches, COVAP, ha lanzado su ibérico de ‘alta expresión’ en un elegante cesto con asas de piel de Ubrique que puedes adquirir en su web antes del 2 de agosto. Contiene cinco sobres de jamón de bellota 100% ibérico, junto a una botella de finoTío Pepe (el maridaje perfecto). La cesta se puede personalizar con las iniciales del comprador.

Essentia, restaurante y gastrobar enclavado en Tarancón (Cuenca), es famoso por sus torreznos y sus fabulosos cortes de carne fresca de cerdo ibérico. Ahora han inaugurado una tienda online y servicio a domicilio (en toda España) de sus productos estrella: pluma presa, etc. entrecot de vaca vieja o su famosa chuleta de vaca finlandesa (mejor carne del mundo según World Steak Challenge). No faltan quesos ni chacinas ibéricas.

La firma Señorío de Montanera pone a disposición de los particulares por primera vez sus carnes de cerdo ibérico 100% en su web.

Carrillera, presa, solomillo, secreto y pluma (escasísima en el mercado convencional) que te sirven a domicilio y que puedes llevar ya preparada o bien hacerlas en barbacoa ya en el campo.

Cocina nómada de pícnic

La moda de utilizar navajas en el campo sigue muy presente en Francia y un pícnic es el momento perfecto para usarla. Prácticas y bonitas, la prestigiosa marca Opinel ha lanzado el kit de ‘cocina nómada’ que contiene sacacorchos, pelador de fruta, navaja estilo cuchillo para pan o embutidos, tabla de madera y paño multi- usos.

Imprescindible en el campo. Todo en acero inoxidable y con los mangos en madera dehaya. Puede adquirirse oline (59 €) en Opinel.

En cuanto a los panes, en Amasa son ecológicos y artesanos. La panadera Silene da Rocha es pionera en la venta de pan online en toda España: blanco, integral, centeno, kamut, de moringa con arándanos… una gran variedad en la web https://amasa.es/. Igualmente ofrecen dulces y diversas cestas de brunch o de panes. Si eres amante de la kombucha, éste también es tu sitio.

Un pícnic perfecto en el que no tendrás que trabajar mucho en la cocina si no quieres, pero quedarás de fábula con tus compañeros de excursión. Porque, en este caso, ‘más es más’.