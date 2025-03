El motivo por el que deberías lavar los aguacates antes de limpiarlos

El aguacate es un habitual en el desayuno de miles de personas. A pesar de que es un alimento que hace unos años era difícil de encontrar en los supermercados, la realidad es que la situación ha cambiado mucho. Actualmente, lo raro es que no haya una estantería en la sección de frutería que no tenga este alimento. Se ha popularizado tanto por su sabor como por las diferentes opciones que tiene a la hora de hacer diferentes recetas.

Unas tostadas con aceite y aguacate, un guacamole casero para mojar los totopos en cualquier reunión de amigos o familia, acompañando una ensalada... Una gran cantidad de platos en las que los aguacates pueden ser los grandes protagonistas. Una de las preguntas que tiene todo el mundo es qué hace exactamente el aguacate.

El Ministerio de Sanidad explica a los españoles más detalles sobre este producto: "El aguacate es el fruto de árbol del mismo nombre, de hoja perenne de la familia de las lauráceas. Con forma de pera, en su interior contiene una única semilla redondeada de color y 2-4 cm de longitud (salvo la variedad dátil), que aparece recubierta de una delgada capa leñosa de color marrón".

Los aguacates son una fruta originaria de México, Venezuela y Colombia. Los aztecas lo llamaban en su tiempo ahuacatl (testículo). Esto se debe a que ellos lo consideraban un fruto afrodisíaco. Sin embargo, los españoles que llegaron a América lo rebautizaron con el nombre de "pera de la india", debido a que tiene un gran parecido a la pera que conocemos comúnmente.

Lo cierto es que en España se comercializan diferentes tipo de variedades: Hass (la más conocida y comercializada; de pequeño tamaño, rugoso y de piel oscura y pulpa amarilla. Se produce en México y en España, concretamente en Andalucía), Bacon (la variedad más temprana, de color verde brillante y muy cultivada en España), Cocktail o dátil (alargado y sin hueso central, de sabor fino y delicado; se cultiva en Israel, España y se comercializa sobre todo en Francia), Fuerte (en forma de pera sin brillo y de piel fina, áspera y sabor exquisito, con un peso aproximado de 250 g; cultivado en Israel, Kenia, Sudáfrica y España) y por último, la variedad Pinkerton (alargado y con forma de pera, de piel rugosa y sabor agradable, cultivado en Israel).

El motivo por el que se tienen lavar los aguacates

Sin embargo, lo que muchos no sabes es que los aguacates tienen que lavarse antes de consumirse. Así es como lo ha explicado la cuenta de Instagram dulcedagda. La nutricionista empieza el video explicando lo siguiente: "¿Sabías que si no lavas los aguacates antes de córtalos pueden estar infectados con salmonela o con listeria?". Lo cierto es que muy poca gente es la que lava esta fruta, puesto que al tener una cáscara un tanto gruesa piensan que no es necesario.

La nutricionista dice que es importante hacer este paso y no solo enjugarlos, sino que también se puede utilizar para limpiarlos una especie de desinfectante. Se trata de un extracto de semilla de tornja.

Será necesario poner los aguacates en un recipiente con agua y agregar un total de 10 gotas de este desinfectante. Una vez pasados unos minutos, se deberá enjuagar y ya estará listo el fruto para ser cortado. Además, la nutricionista explica "imagínate si no lavas, todo queda en el cuchillo y si esto lo utilizo para otras cosas se están infectados otros alimentos".