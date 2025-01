Estas son las siete enfermedades que el kiwi ayuda a combatir

Al igual que las verduras, las frutas son una parte importante de una alimentación saludable. Una dieta que aporte al organismo los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento, y en la que no pueden faltar ingredientes como las mandarinas, una de las frutas más populares del otoño y el invierno; la granada, admirada por su alto contenido en antioxidantes; y el kiwi, considerada uno de los alimentos con mayor aporte de vitamina C, que ayuda a combatir conocidas enfermedades.

Según señala la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la historia del kiwi se remonta a miles de años atrás en China, donde crecía de forma silvestre. No fue hasta hace 300 años cuando se comenzó a cultivar, y en el año 1900 llegó a Nueva Zelanda, donde se desarrollaron técnicas para producir el kiwi que conocemos hoy en día.

Aunque la temporada del kiwi va desde octubre hasta mayo, hay variedades, como la procedente de Nueva Zelanda, que también está presente en el mercado entre mayo y noviembre, por lo que es posible disfrutar de esta fruta y de sus beneficios prácticamente durante todo el año.

Foto: Jcomp en Freepik

Las enfermedades que el kiwi ayuda a combatir

El kiwi es rico en fibra, potasio y sobre todo en vitamina C, con un aporte incluso superior al de la naranja. “Con el consumo de un kiwi de tamaño medio se cubre el 85% de las ingestas diarias recomendadas para este nutriente” apunta la FEN que señala que “es posible que los supuestos efectos beneficiosos para la salud de este alimento estén relacionados con sus propiedades antioxidantes, atribuibles no solo a la vitamina C sino también a la existencia de otras sustancias bioactivas, que evitan el daño en el ADN, inducido por el peróxido de hidrógeno; previniendo así el desarrollo de algunas enfermedades como el cáncer”.

Gracias a sus propiedades nutricionales, el kiwi ha protagonizado numerosas investigaciones que confirman sus beneficios para la salud, y su ayuda para combatir algunas enfermedades como estas:

-Estreñimiento: como decíamos, el kiwi es rico en fibra, mayoritariamente insoluble, por lo que es un gran aliado para aquellas personas con problemas de estreñimiento.

-Problemas digestivos: tal y como señala la FEN, esta fruta contiene actidina, una enzima similar a la papaína (la de la papaya) cuya función es descomponer las proteínas ayudando en la digestión y favoreciendo el tránsito intestinal.

-Hipertensión: según un estudio del Oslo University Hospital, consumir tres kiwis al día puede ayudar a reducir la tensión arterial alta. Algo que confirma la Asociación Americana del Corazón y que se debe a que esta fruta actúa como diurético, es rico en fibra y aporta antioxidantes que protegen las arterias.

Foto: Stockking en Freepik

-Insomnio: otra investigación es la llevada a cabo por unos expertos británicos que evaluaron los efectos del kiwi en los patrones de sueño de un grupo de hombres y mujeres que durante cuatro semanas consumieron dos piezas de esta fruta una hora antes de acostarse. En sus conclusiones, aseguran que aquellos que lo tomaron, consiguieron dormirse entre un 42 y un 50 por ciento más rápido que los que no. Esto se debe a que el kiwi es rico en serotonina, una sustancia relacionada con el control de las emociones y el estado de ánimo que, según Sanitas, “regula la secreción de algunas hormonas, como es el caso de la melatonina, una proteína entre cuyas muchas funciones está la de regular los ritmos circadianos y el sueño”.

-Hipercolesterolemia: tal y como señala la FEN, el kiwi combate los niveles altos de colesterol. Algo que confirman los expertos, que también apuntan a consumir esta fruta con regularidad ayuda a disminuir la cantidad de grasa en el organismo.

-Ansiedad: según los estudios, la vitamina C ayuda a reducir la ansiedad y los niveles de estrés, por lo que el kiwi, que también contiene serotonina, puede ser eficaz para conseguirlo.

-Enfermedades respiratorias: el alto contenido en vitamina C del kiwi ayuda a reforzar el sistema inmunológico convirtiéndolo en un buen escudo contra infecciones respiratorias como la gripe o el resfriado.