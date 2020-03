'Coronasutra': las posturas sexuales para hacer en la cuarentena por coronavirus

La crisis del coronavirus no sólo nos está afectando en lo relativo a la salud, sino también en nuestra vida personal, laboral y familiar. Estamos obligados a permanecer encerrados en nuestras casas como medida de contención contra el Covid-19, y únicamente podemos salir a la calle para comprar comida o ir a la farmacia.

El teletrabajo, además, no ayuda, ya que no estamos acostumbrados a estar entre cuatro paredes casi las 24 horas del día y resulta bastante angustioso. La cosa, no obstante, puede mejorar o empeorar en aquellas personas que conviven con su pareja.

Mientras hay unos (muchos) que se plantean el divorcio, otros están aprovechando esta cuarentena obligatoria para dar rienda suelta a su pasión y practicar más sexo con su pareja.

Sexo seguro en la cuarentena por coronavirus

La mayoría de nosotros estamos muy aburridos en nuestras casas y nos da por desatar la creatividad que teníamos dormida. Mientras unos se visten de animales para bajar la basura y otros hacen vídeos de broma sobre la cuarentena, los hay que se han dedicado a hacer una guía de posturas sexuales para que mantener relaciones con la pareja no suponga un foco de riesgo.

Y, bromas aparte, lo cierto es que esta guía, bautizada como 'Coronasutra', es de lo más didáctica y efectiva, pues indica qué posiciones podemos hacer sin riesgo de contagio y cuáles son un pase directo al Covid-19, en caso siempre, eso sí, de que nuestra pareja esté infectada.

Lo mejor, no obstante, es que si sabemos que nuestra pareja está contagiada, ésta se mantenga aislada en una habitación hasta cumplir el plazo de 14 días como mínimo.

El 'Coronasutra', la guía para tener sexo durante el confinamiento

A continuación, vemos las posturas indicadas en el 'kamasutra' del coronavirus. Como podemos observar, hay siete posiciones recomendadas, que son aquellas en las que hay menos contacto físico y se puede mantener el metro y medio de distancia entre las caras de ambos.

Las tres mejores posturas del 'Coronasutra'

Te recomendamos las tres mejores posturas del 'Coronasutra' para que lleves a cabo en estas semanas de confinamiento con tu pareja. Atento:

1) El perrito

Es una de las posturas favoritas para los hombres y también para muchas mujeres, pues el juego de dominación y sumisión resulta de lo más excitante.

El perrito, como supongo que sabrás, conquiste en que ella se pone a cuatro patas y él la penetra por detrás. Para que el sexo sea más profundo, él debe agarrar sus caderas y 'subirlas' contra él para hacer que la penetración sea más intensa.

2) La profunda

Esta postura, que es ideal además para los hombres con barriga, está especialmente indicada para estas semanas de cuarentena.

En esta posición ella se coloca tumbada boca arriba con las piernas dobladas y tocando su pecho. El hombre se pone de cuclillas y la penetra, agarrando sus piernas. De esta forma, se consigue un contacto total con el punto g femenino y una mayor fricción en el pene con los movimientos.

3) La amazona ardiente

Ella se pone encima y comienza a "cabalgar" sobre él. No hace falta que cada pierna esté a un lado: puede estar sentada a horcajadas o mantener las dos piernas en el mismo sentido.

La postura de la 'amazona ardiente' procura un placer intenso entre ambos ya que se facilita la penetración casi total. Además es posible practicarla a la inversa, la mujer no tiene por qué mirar al hombre, puede ponerse de espaldas a él y que este observe cómo ella lleva el ritmo.

Y esto es todo, lector. Te deseamos un feliz y pasional confinamiento. ¡Arriba ese ánimo!