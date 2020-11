Cómo adelgazar cinco kilos al mes con la dieta del bocadillo (y sin pasar hambre)

Hoy te traemos una dieta más apetecible, quizá, que la alcalina. Se trata de la conocida como dieta del bocadillo, un régimen no estricto con el que uno puede adelgazar hasta cinco kilos en un mes de forma sana.

Esta dieta se hizo conocida en España hace unos años por que la siguieron numerosos famosos, como Boris Izaguirre, Simoneta Gómez-Acebo y la chef Samantha Vallejo-Nágera. Te contamos de qué se trata.

La dieta del bocadillo o cómo perder cinco kilos en un mes

Este régimen fue diseñado por Terica Uriol, especialista en Dietética y Nutrición y licenciada en Farmacia y en Ciencia y Tecnología de los alimentos.

La dieta consiste, básicamente, en aprender a comer para no volver a hacer dieta en toda la vida. "Mi dieta consiste en comer la cantidad necesaria de hidratos de carbono para llevar una alimentación saludable, baja en grasas y con la cantidad justa de proteínas. Más que poner a la gente a dieta lo que hacemos es enseñarla a comer. Lo más importante es conocer la pirámide nutricional de la salud, que es igual para todo el mundo y nos dice qué hay que comer en mayor y menor cantidad", afirma Uriol.

Uriol asegura que hay que aprovechar que el pan sacia y que es sano para perder esos kilos que los sobran. La clave es adelgazar comiendo de todo, es decir, elegir para el bocadillo un buen pan y un relleno saludable libre de grasas, nutritivo y con la cantidad justa de proteínas.

También se ha de estar pendiente de la longitud del bocadillo, pues no debe ser de más de 15 centímetros de largo. Asimismo, están prohibidos los azúcares añadidos y hay que tener cuidado con los lácteos.

Alimentos permitidos en este régimen

Los alimentos permitidos y que se pueden tomar sin restricción son: lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, pepino, cebolleta, pepinillos, espárragos, puerros, apio, palmitos, rábanos, setas, champiñones, alcaparras, ajetes, pimientos, endibias, bebidas light y zero, sal, vinagres, limón, pimienta, especias, pimentón, jalapeños, guindillas, ajos, perejil, salsa de soja, mostaza, edulcorantes, café, té e infusiones, recoge 'Yo Dona'.

La fruta debe tomarse entera para aprovechar la fibra y hay que beber cuatro vasos de agua en cada comida y dos litros al día en total.

Alimentos prohibidos

Un bocadillo de pavo con lechuga y tomate no es lo mismo que uno de embutido de cerdo. Por eso, no todo vale en este régimen. Algunos de los alimentos que no se deben tomar son: todos los embutidos (menos el pavo y el jamón serrano), quesos, pan blanco (es mucho mejor el integral y el de centeno), azúcares y dulces y, obviamente, alcohol.

Un bocadillo al día

Aunque esta dieta tiene muchas versiones, la normal es comer bocadillo sano y luego cenar ligero y con cabeza. Algunas de las opciones para la última comida del día son:

Huevos cocidos con atún y pimientos asados.

Ensalada y pescado.

Espinacas con huevo.

Pechuga de pollo o de pavo con ensalada o verduras.

Crema de calabacín.

Legumbres.

Etcétera.

Como ves, es una dieta fácil de seguir. El único secreto que tiene es que desayunes normal, comas un bocadillo sano y cenes ligero. Si quieres saber más y seguirla al pie de la letra, no dudes en ponerte en contacto con la especialista mencionada. ¿Lo vas a probar?