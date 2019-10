Vinos ‘de pago’: qué son y cuáles son los mejores

La acepción no es fácil de definir, porque es ambigua y tiene varios significados. ¿Quées un vino de pago? Antes de nada descartemos lo más obvio y referido al verbo “pagar”, que nos tocará… pero si nos lo queremos llevar a casa.

'Tierras o heredades' del vino

Vámonos al campo, a los viñedos, a la forma de hablar de los agricultores que se refieren a un pago cuando quieren expresar una determinada extensión de terreno que no tiene una amplitud concreta- no es una medida-, aunque no pueden ser más grandes que el municipio al que pertenecen. La Real Academia de laLengua (RAE), lo define en una de sus modalidades como “distrito determinado de tierras o heredades, especialmente de viñas u olivares”. Ésta sería su acepción más usada en el mundo de los vinos y se referiría a aquellas etiquetas que se elaboran con las uvas de éstas extensiones de tierra.

El 'pago' como denominación de origen

Pero hay más. También está la ‘Denominación de Origen de Pago’ como aquel terreno que, dentro de una Denominación de Origen, posee características excepcionales y unas normas de elaboración concretas, que se distingue del resto. Y de éstos tan sólo hay quince en toda España: es la máxima calificación que contempla la legislación española, e incluye una serie de requisitos como que todas las uvas procedan de ese pago para hacer sus vinos y éstos, deben elaborarse separados de otras etiquetas que haga la bodega.

Traemos a Vozpópuli dos vinos muy especiales, los dos “de pagos” y muy diferentes, ya que uno tiene calificación oficial como sería el Martúe 2018 y otro, como el Pago La Jara 2015 sin el marchamo administrativo correspondiente. Además, uno es blanco y otro tinto.

Martúe Pago Campo de La Guardia 2018

Bodegas y Viñedos Martuela/ D.O. Pago Campo de La Guardia (Toledo)

PVP: 10 euros

Elaborado únicamente con uva chardonnay, sólo el 15% del mosto fermentó en barricas nuevas de roble francés y permaneció sobre sus lías durante dos meses y medio con ‘battonage’ diario. El resto, en acero inoxidable , y posteriormente se ensambla. Es una edición de 13.220 botellas. Un blanco aromático y fresco. Posee una ajustada relación calidad-precio.

Pago La Jara 2015

Gago Viticultores/ D.O. Toro

PVP recomendado: 45 euros

Un vino obra de Telmo Rodríguez que es una fidedigna expresión de lo mejor en la denominación de origen Toro. Recién salido al mercado, son cinco parcelas las que componen el Pago La Jara, de 4 hectáreas, casi en su totalidad de ‘tinta de toro’ y algo de albillo mayor. Se envejece entre 15 y 18 meses en barricas y fudres. Una crianza suave y lenta para un vino que es el de producción más limitada (2.500 botellas) de los que elabora Rodríguez en Toro. Una joyita.