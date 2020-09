Xbox Series S: se filtran el precio, la fecha de lanzamiento y novedades

El YouTuber Brad Sams ha publicado un vídeo en el que filtra las novedades, precio y fecha de lanzamiento del nuevo Xbox Series S, el dispositivo de gama asequible del Xbox Series X. Ante la publicación, diferentes filiales como Xbox España han pronunciado en sus redes sociales el precio de la consola. En este artículo se profundiza acerca de los detalles del mismo.

La rivalidad entre Sony, Microsoft y Nintendo ha venido calando en los últimos años hasta un punto en el que dichas industrias han evaluado a profundidad las necesidades de sus consumidores para poder ofrecerles productos que satisfagan las mismas. El trabajo que estas empresas han realizado causa que cada vez que una de ellas publica alguna actualización o lanzamiento de sus productos, la competencia no desaprovecha la oportunidad para tomar nota de ello y busca mejorar la propuesta de su competencia.

Los millones de seguidores y 'gamers' alrededor del mundo han estado a la expectativa del lanzamiento de la Xbox Series X y S. La madrugada de este martes han podido saber los detalles de los mismos con algunas sorpresas.

Brad Sams ha informado en su vídeo que el precio de esta consola será de 299 euros, valor que posteriormente fue ratificado por la cuenta oficial de Twitter de XboX España. Esta información ha causado una buen impresión en distintos internautas, alguno de ellos ha mencionado: "últimamente Xbox lo está haciendo genial, sus precios competitivos, total retrocompatibilidad, etc".

Siempre he comprado PlayStation por todos sus exclusivos etc... Pero ultimamente Xbox lo está haciendo genial, sus precios competitivos, total retrocompatibilidad, etc. Y esto da mucho que pensar en la próxima compra de la nueva gen. 🤔