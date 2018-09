Apple Keynote 2018: hora y dónde ver la presentación del nuevo iPhone

Uno de los eventos tecnológicos del año, la Keynote de Apple 2018 tiene lugar este mismo miércoles. Se espera que la compañía de la manzana mordida presente los nuevo iPhone, el nuevo Apple Watch y el nuevo iPad.

Según la prensa especializada, tras el iPhone X, el nuevo dispositivo se llamará iPhone XS y estará disponible en dos versiones, una de 5,8 pulgadas (14,7 cm) y otra de 6,5 pulgadas (16,5 cm), como ya viene siendo habitual en los modelos más recientes del teléfono.

