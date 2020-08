Apple y Google eliminan el videojuego Fortnite de sus 'stores' online

Fortnite, el videojuego más famoso de Epic Games, ya no se puede descargar desde la App Store de Apple, ni tampoco desde la Play Store de Google. El gigante dirigido por Tim Cook ha sido el primero en retirar la aplicación, ya que reclama que la empresa desarrolladora de software no cumple con las normas de su tienda online. Y es que, desde este jueves, la compañía responsable del juego ha implementado un sistema de pagos alternativo que permite realizar compras con un 20% con la condición de adquirirlos directamente desde su plataforma, decisión que no ha anunciado a las empresas tecnológicas.

Google también se ha sumado a este veto y ha anunciado que "a pesar de que Fortnite continúa estando disponible en Android, ya no podemos ofrecerlo en Play porque viola nuestras políticas. Sin embargo, damos la oportunidad para continuar nuestras discusiones con Epic y traer a Fortnite de vuelta a Google Play".

Por su parte, Epic Play ha presentado una demanda ante los juzgados de California “para poner fin a las restricciones anticompetitivas de Apple en el mercado de los dispositivos móviles”. Asimismo, ha iniciado una campaña viral a través de un vídeo dentro del juego, en el que hace una parodia del famoso anuncio televisivo 1984 con el que Apple denunció las prácticas monopolísticas de Microsoft durante la primera mitad de los ochenta.

Epic Games desafió el monopolio de App Store. En represalia, Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos. Visita https://t.co/Z83GvgINB4 y súmate a la lucha para que el 2020 no se convierta en "1984". pic.twitter.com/dRPDpWKhNb — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) August 13, 2020

Origen del conflicto de Epic Games con Apple y Google

Las 'stores' de Apple y Google, además de otras grandes tiendas online, obtienen un 30% de comisión por cada compra realizada en su plataforma. Desde hace años, las empresas de videojuegos denuncian esta elevada retribución. Epic Games ya había reclamado antes esta situación.

“Epic Games ha habilitado una función en su aplicación que no fue revisada ni aprobada por Apple, y lo ha hecho con la intención expresa de violar las normas de la App Store relativas a las compras in-app y que afecta a todo desarrollador que venda bienes digitales o servicios”, afirma Apple en un comunicado. Google tampoco fue avisado de esta nueva implementación de pagos de Fortnite.

Play Store y App Store no descartan la posibilidad de resolver el conflicto con Epic Play, y de esta manera volver a introducir el videojuego en sus plataformas.