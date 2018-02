The Killers y Lenny Kravitz pondrán voz a la primera edición del festival O Son do Camiño

El calendario estival ya había comenzado a calentar motores, pero parece que ha saltado a escena un fuerte competidor, que llega con ganas de despojar melómanos a otros eventos musicales. Santiago de Compostela acogerá al primer festival O Son do Camiño que ya cuenta con las confirmaciones de potentes grupos como The Killers, Franz Ferdinand o Jamiroquai o voces como la del carismático Lenny Kravitz.

Este viernes se ha conocido que la capital gallega se une a la ya inmensa oferta de festivales que copan los meses estivales con la primera edición del evento. Del 28 al 30 de junio contará con la banda de rock estadounidense The Killers, que hace tan solo unos meses presentaba 'Wonderful wonderful' -se lanzó el 22 de septiembre- y que este 2018 girará también por otros festivales españoles. Los que comenzaron su andadura en Las Vegas visitarán el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

El cantante, compositor, multiinstrumentista, productor y actor también será unos de los rostros del panorama musical en España este 2018

Otro cabeza de cartel indiscutible es uno de los cantantes de rock más reconocidos de la industria, Lenny Kravitz. El cantante, compositor, multiinstrumentista, productor y actor también será unos de los rostros del panorama musical en España este 2018. Estará en el WiZink Center de Madrid y en Poble Espanyol de Barcelona en el mes de julio.

Este precedente del Xacobeo 2021 contará además con el grupo Jamiroquai, aquel que convenció al público con su 'Virtual Insanity' en el 96. Este 2018 vuelve a España con su último álbum, 'Automaton', lanzado en 2017.

No se perderán la cita los escoceses Franz Ferdinand, quizá uno de los que más recientemente ha publicado trabajo. Los de Glasgow presentarán 'Always ascending' (2018). Pero no solo lo harán en Galicia, aterrizan muy pronto en la sala Riviera de Madrid -el próximo 17 de marzo-. Y pisarán, además, el escenario de la próxima edición del Mad Cool.

Entre las primeras confirmaciones también están Two Door Cinema Club y Triángulo de Amor Bizarro, entre otros.

Se espera reunir a alrededor de 24.000 asistentes que podrán deleitarse con los conciertos repartidos en dos escenarios. Será el próximo jueves, 1 de marzo, cuando se puedan adquirir los primeros abonos de esta primera edición.