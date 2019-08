Los huracanes favorecen a las arañas más agresivas

Las colonias más agresivas de arañas tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse después del paso de un ciclón tropical que las colonias más dóciles, según un estudio publicado este lunes en la revista Nature Ecology & Evolution que sugiere que estos sucesos meteorológicos extremos juegan un papel importante en los comportamientos de estos animales.

Para llegar a esta conclusión, los autores diseñaron una serie de complejos experimentos sobre 240 colonias de la araña Anelosimus studiosus en las zonas afectadas por la tormentas tropical Alberto y los huracanes Florence y Michael durante 2018. Para ello, tuvieron que anticipar la trayectoria de las tormentas y observar las colonias antes de que los ciclones tocaran tierra y en las 48 horas siguientes a su paso. Las colonias de estas arañas, compuestas únicamente por hembras, se dividen en dos tipos: agresivas y dóciles, siendo la agresividad determinada por el número de individuos que atacan a una presa cuando cae en la telaraña, la tendencia a canibalizar los huevos y la vulnerabilidad al ataque de arañas predadoras.

Para medir el efecto de las tormentas, loos investigadores hicieron vibrar la tela antes de la llegada del ciclón para contar cuántas arañas atacaban y regresar 48 horas después para ver cuántas habían sobrevivido y días más tarde para contar los huevos y el número de crías que habían prosperado. Y lo que observó el equipo de Jonathan Pruitt y Alexander Little después de estas pruebas fue que las colonias agresivas tenían mucho mayor éxito tras uno de estos eventos que las colonias más dóciles.

“Es tremendamente importante entender el impacto ambiental de estos eventos “cisnes negros” en la evolución y la selección natural”, asegura Pruitt. “A medida que el nivel de los océanos sube, la incidencia de las tormentas tropicales crecerá”, añade. “Ahora más que nunca necesitamos enfrentarnos a los impactos ecológicos y evolutivos que estas tormentas tendrán sobre los animales no humanos”. Lo que parece claro es que esta agresividad, que pasa de generación en generación en estas colonias, es un factor crucial en la supervivencia cuando se ven sometidos a condiciones climáticas estresantes como las tormentas o el aumento de temperatura y la escasez de presas. Y que el efecto registrado es consistente en diferentes lugares, con diferentes tormentas y en diferentes colonias.

Referencia: Population differences in aggression are shaped by tropical cyclone-induced selection (Nature Ecology & Evolution.) DOI 10.1038/s41559-019-0951-x