La ‘generación Netflix’ ahorra energía

El cambio de hábitos de las nuevas generaciones de estadounidenses está teniendo un impacto sobre el consumo nacional de energía, según un estudio publicado este lunes en la revista Joule. Cuando el investigador Ashok Sekar y su equipo de la Universidad de Texas empezaron a investigarlo no esperaban un resultado tan llamativo. “Esperábamos ver un descenso de la energía”, asegura, “pero no teníamos ni idea de la magnitud”. Lo que han detectado es que, a pesar de que existe un aumento del consumo de energía en los hogares, el descenso del número de viajes y el tiempo que pasan en espacios no residenciales produjo un descenso de 1.700 trillones de BTU en 2012, lo que supone un 1,8% del consumo nacional total.

Las personas entre 18 y 24 años, que pasaron un 70% más de tiempo en casa que la población general

Este resultado, según los autores, refleja cómo los avances en las tecnologías de la información están cambiando el modo de vida americano, en especial entre aquellos menores de 65 años. Según las encuestas de uso del tiempo, los ciudadanos estadounidenses pasaron una media de 8 días más en casa respecto a las cifras de hace una década, un día menos viajando y una semana menos en edificios no residenciales. El mayor cambio se produjo, además, en las personas entre 18 y 24 años, que pasaron un 70 por ciento más de tiempo en casa que la población general. “Este trabajo nos pone en alerta sobre la conexión entre los modos de vida y el consumo de energía”, asegura Sekar. “Ahora que sabemos que la gente está pasando más tiempo en casa, podemos centrarnos en mejorar la eficiencia energética en los hogares”.

Respecto a los motivos por los que la gente pasa más tiempo en casa, es difícil determinarlos con precisión, pero los autores sugieren que se trata de un cambio relacionado con las tecnologías y los hábitos de consumo. La gente pasa más tiempo viendo series y películas, utilizando el ordenador o trabajando desde casa. Sekar planea ahora extender su estudio e investigar el efecto de estos estilos de vida en otros países y sobre actividades específicas. “Nuestro análisis se ha centrado en los intercambios de energía a nivel de sector; me gustaría desagregar un poco más los datos a nivel de actividad y comparar por ejemplo el uso de restaurantes frente a la comida online”, asegura. “Me gustaría incluir detalles que no hemos podido analizar en este estudio”.

Referencia: Changes in time use and their effect on energy consumption in the US (Joule) | Imagen: Lars Plougmann (Flickr, CC BY-SA 2.0)