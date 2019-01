Se buscan ‘superdonantes' de caca

El trasplante fecal para tratar casos graves de diarrea se ha convertido ya en una rutina en muchos hospitales de Estados Unidos y Europa. Se trata de tomar heces de un intestino sano y colocar una muestra en el intestino del paciente enfermo para que recupere la diversidad de bacterias que su organismo necesita para combatir la enfermedad. Ahora, el equipo de Justin O’Sullivan, de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, ha descubierto que la materia fecal de determinados donantes es mucho más efectiva que la del resto y trata de descubrir las claves para aplicarlas a nuevas terapias.

“Nuestra esperanza es descubrir cómo sucede esto y mejorar así el éxito de los trasplantes fecales”

En un trabajo publicado este lunes en la revista Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, el equipo de O’Sullivan describe las características de este tipo de “superdonantes” y revisa los resultados obtenidos durante la práctica de esta terapia médica en distintos ensayos clínicos. “El patrón de éxito de estos ensayos demuestra la existencia de “superdonantes”, cuyas deposiciones tienden especialmente a influir en el intestino del huésped y conducir a una mejora clínica”, asegura el especialista. “Observamos que los trasplantes de ‘superdonantes’ consiguen medias de remisión de los síntomas que quizás doblan al resto”, añade. “Nuestra esperanza es descubrir cómo sucede esto y mejorar así el éxito de los trasplantes fecales e incluso ensayar con nuevas condiciones asociadas a la microbio como el alzhéimer, la esclerosis múltiple o el asma”.

Las muestras procedentes de estos donantes aportan muchas veces las bacterias necesarias para restablecer el equilibrio químico que se producen en las enfermedades inflamatoria intestinales y la diabetes y aunque la mejora se asocia con una mayor diversidad de especies bacterianas, todavía queda mucho que investigar. “Es bien conocido que los pacientes que responden muestran habitualmente una diversidad microbiana que los que no”, explica O’Sullivan. “En la misma línea, un mayor número de especies en las deposiciones de los donantes ha resultado ser uno de los factores más significativos que influyen en el progreso del trasplante fecal”.

Aunque la mejora se asocia con una mayor diversidad de especies bacterianas, aún queda mucho que investigar

En concreto, los autores observan que los ‘superdonantes’ presentan una mayor abundancia de especies claves de bacteria, que son las que aportan las sustancias químicas que el organismo enfermo ha perdido. “En las enfermedad inflamatoria intestinal y la diabetes, por ejemplo, las especies que se asocian con una remisión clínica producen butirato - una molécula con un papel especial en la regulación del sistema inmune y el metabolismo”, asegura el autor principal. Una posible aplicación de este conocimiento sería, por ejemplo, seleccionar a los donantes en función de las especies de bacterias que más abundan en su microbiota, lo que permitiría diseñar trasplantes de “precisión” para determinados casos.

Sin embargo, el estudio también muestra que esta presencia de especies en mayor cantidad no siempre garantiza que se instalen en el intestino del receptor. El problema, sospechan, es mucho más complejo e implica también a los virus que interaccionan dentro del sistema y las diferencias genéticas entre los pacientes y los donantes. En cualquier caso lo que parece claro, en su opinión, es que es hora de abandonar el enfoque de que un trasplante de una deposición vale para todo y en todos los casos.

Referencia: The Super-Donor Phenomenon in Fecal Microbiota Transplantation (Frontiers in Cellular and Infection Microbiology)