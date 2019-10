Un análisis de sangre para detectar tumores cerebrales

Una de las características que convierten a los tumores cerebrales en asesinos silenciosos es que tardan mucho tiempo en manifestarse en forma de síntomas. Para entonces, cuando el paciente presenta algún tipo de alteración neuronal o cognitiva, es posible que los plazos para el tratamiento se hayan estrechado peligrosamente, por lo que contar con una herramienta de diagnóstico temprano sería de gran utilidad. Ahora, el equipo de Matthew Baker ha presentado un nuevo tipo de análisis de sangre que permitiría identificar a las personas con mayor posibilidad de estar desarrollando uno de estos tumores y establecer un primer triaje que puede salvar muchas vidas.

Los detalles se dan en un trabajo publicado este martes en la revista Nature Communications, donde los autores ofrecen los datos del ensayo clínico en el que se ha validado el funcionamiento de este nuevo test. El sistema anterior, conocido como Espectroscopía infrarroja de reflectancia total atenuada por transformada de Fourier era excesivamente caro y costoso debido a que requería el uso de materiales como diamantes. El equipo de Baker ha introducido láminas de silicio en su lugar y ha desarrollado un dispositivo que permite analizar varias muestras de sangre a la vez, lo que abarata notablemente los costes.

El sistema permite identificar correctamente a los pacientes con tumor cerebral en un 87% de las ocasiones

Por último, a partir del ensayo clínico sobre 104 pacientes, los autores pudieron comprobar que el dispositivo permite identificar correctamente a los pacientes con tumor cerebral y distinguirlos de aquellos que están sanos en un 87% de las ocasiones. Por este motivo, advierten, no es un medio absoluto de diagnosis, pero puede ser una magnífica herramienta de cribado que permita priorizar a aquellas personas con más probabilidades de estar sufriendo la enfermedad y someterlas a un escáner cerebral que permita un diagnóstico certero y más temprano.

Referencia: Development of high-throughput ATR-FTIR technology for rapid triage of brain cancer (Nature Communications) DOI 10.1038/s41467-019-12527-5