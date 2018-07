Iluminar las redes de pesca con LED evitaría miles de muertes

Las redes de los pescadores siguen siendo uno de las amanezcas más destructivas para los ecosistemas marinos, provocando la muerte de miles de animales que no son el objetivo de los pescadores. Para reducir el impacto, el equipo de Jeffrey Mangel, de la Universidad de Exester, trabaja en un sistema que consiste en iluminar estas redes con luces LED para evitar que los animales queden enganchados por la noche o cuando las condiciones de visibilidad son muy malas.

En un trabajo publicado este miércoles en la revista Open Science, el equipo de Mangel publica los resultados de un experimento realizado en aguas de la bahía de Sechura, al norte de Perú, que ha consistido en el seguimiento de 114 pares de redes desplegadas por los pescadores en sus aguas, unas equipadas con les sistema de iluminación y otras no. Cada una de estas redes miden alrededor de 500 metros de longitud y están colocadas de forma continua, de modo que los autores del estudio iluminaron una sí y una no, con una bombilla LED situada cada diez metros.

El resultado fue que las redes no iluminadas se hallaron hasta 39 cormoranes guanay muertos y en las que tenían LED solo seis. Es decir, que esa sistema de iluminación evitó hasta un 85 por ciento de muertes de aves. En un trabajo anterior de los mismos científicos se registró hasta un 64 por ciento menos de muertes de tortugas marinas (las redes de control capturaron 125 ejemplares y las iluminadas solo 62).

“Tenemos que encontrar maneras en que los habitantes de la costa pesquen con el menor impacto al resto de la biodiversidad en sus mares”, asegura Brendan Godley, coautor del estudio. “Nuestro trabajo demuestra que somos capaces de encontrar maneras poco costosas de reducir las capturas no deseadas de muchas especies protegidas, y hacerlo mientras se mantiene el sistema de los pescadores para ganarse la vida”, concluye Mangel. Los autores trabajan ahora en otras pesquerías de Perú probando colores diferentes de las luces y otras especies a las que podría beneficiar este sistema.

Referencia: Illuminating gillnets to save seabirds and the potential for multi-taxa bycatch mitigation (Open Science)