Lo diarios inéditos de Cioran, el hombre que quiso ser español

Tras la muerte del filósofo y escritor rumano Emil Cioran, su mujer Simone Boué encontró treinta y cuatro cuadernos entre los papeles de su buhardilla en L’Odeon parisino. Excepto la fecha, nada diferenciaba uno del otro. El más temprano comenzaba en 1957 y el último pertenecía a 1972. Quince años de anotaciones. Ella nunca pensó en abrirlos, e incluso dio por hecho que se trataba del mismo. Y aunque la mitad tenía la indicación de ser destruidos, Boué los conservó.

Los diarios los publicó Gallimard en Francia y en España vieron la luz en castellano en el 2000, cinco años tras la muerte del escritor y tres después de que su mujer muriese ahogada. Los editó Tusquets con traducción de Carlos Manzano. Ahora, cuando se cumple el vigésimo quinto aniversario de la desaparición del escritor y pensador, el sello publica no sólo una nueva traducción, a cargo de Maika Lahoz, sino el resto de los textos que permanecían inéditos en español. Alrededor de unas 800 páginas de las que Vozpopuli ofrece un adelanto.

A mitad de camino entre el dietario y el apunte, los diarios de Cioran poseen la naturaleza breve y fibrosa de su escritura. El fragmento lo preside todo. En lo breve reside la verdad y la redención del arte como aquello que hace soportable la vida. Inyectadas de pasión y desesperanza, pero afeitados de cualquier sentimentalismo, en estas páginas Cioran retrata desde sus encuentros con Michaux o Beckett en París hasta su fascinación por la música —"estaba muerto, Bach me ha resucitado", escribe un 15 de agosto de 1960— o la lectura de los místicos.

Durante décadas, Cioran paseó por el Barrio Latino de París, envuelto en una gabardina y con la melena desordenada, ajeno a su celebridad y a su propio envejecimiento, dijo de él Fernando Savater en su obituario. Cioran había nacido en Rasinari, una aldea de Transilvania (Rumania), el 8 de abril de 1911. En su juventud tuvo verdadero interés el movimiento fascista y nacionalista rumano, Guardia de Hierro, también por el nazismo, con el que se familiarizó en 1933 mientras estudió en la Universidad de Berlín. Renegó de ambos.

Tras mudarse a París, en 1937, Cioran hablaba rumano, alemán, inglés, ruso, italiano y español. Sentía por España una atracción exagerada, casi una imantación. "Yo estaba hecho para España, para la lengua española. Era un fanático de santa Teresa de Ávila, y sigo siéndolo (...) Me fascinaba de ella el exceso, un exceso procedente de esa locura particular, inconfundible, propia de España. En mi juventud, lamenté no haber sido español. España me fascinaba, por ofrecer el ejemplo de los más prodigiosos fracasos. ¡Uno de los países más poderosos del mundo, hundido en tal decadencia!".

Dedica no pocas menciones en sus diarios. “En Europa occidental, España es el último país que todavía tiene alma. Todas las hazañas y todos los incumplimientos de España han pasado a sus cantos. Su secreto: la nostalgia como saber, la ciencia del pesar”, escribe en septiembre del año 1961. “Esta edición de los diarios puede fascinar a los lectores devotos de Cioran. No cuenta intimidades, porque era muy discreto, pero su lectura es una forma de entrar a la sala de máquinas de su pensamiento. Aquí están reflejadas sus obsesiones, sus querencias, sus histerias, su obsesión por la música de Bach y su querencia por su literatura de los grandes místicos, su devoción por los paisajes, desde Rusia hasta España”, comenta a Vozpopuli el editor Josep María Ventosa, responsable de la publicación de estos diarios.

Como Milan Kundera, Cioran abandonó abrazó el francés. Su primer libro, En las cimas de la desesperación, fue publicado en Rumania en 1934. Galardonado con el Premio de la Comisión y el Premio de Jóvenes Escritores, fue una de las mejores obras narradas por un joven escritor inédito. A ese siguieron El Libro de los delirios (1935), La transfiguración de Rumania (1936), y De lágrimas y de Santos (1937), todos escritos en Rumano y reeditados también por Tusquets en su colección Biblioteca Cioran. En 1949 escribe su primer libro en francés, Una breve historia de la decadencia. Cinco años después, en 1957, comienza a barruntar estos diarios.

“Uno de los aspectos que está más presente es ese escepticismo radical, lo segundo más destacado es el gusto por un estilo fragmentario. También se aprecia el placer que sentía por ser un pensador intempestivo, porque todo libro debe dejar una herida en el lector. La mayoría de quienes lo leen reconocen su poder de trastornador. Salta a la vista también su gusto por estar en contra de todo, en algún momento llegó a decir que de Adán en adelante, estaba en contra de todo”, asegura Ventosa de estas páginas

Si entendemos a Cioran en su concepción de que el poder es el mal, su vigencia resulta clarísima, aún 25 años después de muerto. La pregunta que permanece busca esclarecer si Cioran es un pensador que escribe o un escritor que piensa. “No hay que subestimarlo como pensador. Estaba influido por Nietzsche, Kierkegaard y Heidegger, pero tiene una voluntad de estilo que resulta muy atractiva para el lector”, asegura Josep María Ventosa sobre estos Cuadernos de borrador, como los llamó Boué, cuya palabras abren también esta edición.

"España estaba aislada. No conozco palabra más española"

El sello Tusquets inaugura la Biblioteca Emil Cioran con el volumen íntegro de los diarios que el escritor y pensador rumano afincado en París redactó a lo largo de quince años, un periodo de madurez creativa durante el que vieron la luz algunos de sus títulos más importantes. En ellos abundan las anotaciones íntimas y personales —el insomnio atroz que lo persiguió siempre, encuentros con amigos como Eugène Ionesco o Mircea Eliade y feroces retratos de la vida literaria—, al tiempo que descubrimos interesantísimas incursiones en los temas que no dejaron de obsesionarle nunca: su escepticismo radical, la desesperación convertida en arte, la música de Bach o la literatura como única forma de redención. Vozpopuli ofrece una selección.

2 de septiembre de 1961, cuatro de la mañana.

Imposibilidad de dormir. Me duele todo. ¡Mi cuerpo! Acabo de salir a la terraza: me parece que es la primera vez que miro así las estrellas, sin ninguna esperanza ni pesar. Percepción absoluta sin pensamiento, por miedo seguramente a pensar en el drama que se representa en mis huesos, por miedo también a romper para siempre con el día.

5 de septiembre de 1961.

Mañana demencial, sensación de envenenamiento súbito. He salido a la calle; imposibilidad de mirar a nadie a los ojos; en la farmacia no he podido evitar hacerle un comentario hiriente al dependiente. Desenfreno contra todo el mundo, furia desesperada e inútil. Sentir que se tiene veneno en las venas y que se ha ido más lejos que cualquier demonio.

Para poder dominarme me harían falta algunos siglos de educación inglesa, pero vengo de un país en el que se aúlla en los entierros...

En las montañas de Santander, en medio de un paisaje soberbio, vacas que parecían tristes, según mi amigo Núñez Morante.

—¿Por qué lo están? —le pregunté. Tienen todo aquello con lo que yo sueño: silencio, cielo...

—Están tristes por ser —me respondió él.

Fue él quien otro día me dijo algo que bien podría ser verdad: «El obrero no quiere mejorar su condición, quiere mandar».

También en las montañas de Santander, un pequeño pueblo perdido. En el bar, algunos pastores se pusieron a cantar. En Europa occidental, España es el último país que todavía tiene alma. Todas las hazañas y todos los incumplimientos de España han pasado a sus cantos. Su secreto: la nostalgia como saber, la ciencia del pesar.

Por más que busco lo que me podría reconciliar con la vida, sé que la solución está fuera de ella, encima o más allá. Este bajo mundo es el lugar en el que todas las esperanzas son invalidadas y abolidas, en el que no se perfila ninguna posibilidad de respuesta y en el que la interrogación sería perniciosa si no fuera vana.

Un periodista inglés me telefoneó el otro día para preguntarme mi opinión sobre Dios y el siglo xx. «Justamente estaba a punto de ir al mercado», le dije, y añadí que no tenía el ánimo necesario para hablar de un problema tan absurdo. Cuanto más se avanza, más se degradan los problemas y adoptan el rostro de la época.

Solo puedo interesarme con pasión por Dios y por lo infinitamente mezquino. Lo que se sitúa entre los dos, los asuntos serios, me parece improbable e inútil.

Chéjov..., el escritor más desesperado que haya existido jamás. Durante la guerra le prestaba libros suyos a Picky P., gravemente enfermo, que me suplicaba que no le dejara más, porque solo de leerlos perdía el coraje para resistir a sus males.

Mi Breviario... es el mundo de Chéjov degradado a ensayo.

Siempre he sido, durante toda mi vida, un enamorado del mal tiempo. Las nubes me tranquilizan; cuando, por la mañana, desde mi cama, las veo pasar, me siento con fuerzas para afrontar la jornada. Pero nunca he podido amoldarme al sol; no tengo suficiente luz dentro de mí para poder llevarme bien con él. Lo único que hace es despertar, remover mis tinieblas. Diez días de cielo azul me sumen en un estado cercano a la locura.

Cualquier hombre quiere ser una persona diferente de la que es. Yo soñé con acción en mi juventud; después, con filosofía. Confundí el delirio con el acto, y la desesperación con el pensamiento. ¿En qué soy bueno? En mirar y en aburrirme, en esperar el estallido de las horas.

Viví durante quince años en la buhardilla de un hotel; sigue siendo una buhardilla lo que actualmente ocupo en un «apartamento». Siempre he vivido debajo del tejado. Soy el hombre del último piso, el hombre de los canalones.

El «civilizado» está acabado cuando se deja fascinar por el bárba- ro. Es entonces cuando empieza a confiar en aquello que lo niega, definitivamente seducido por el futuro de otro.

Salviano, en el siglo V, ya solo encontraba virtudes entre los godos.

Esas épocas en las que el civilizado y el bárbaro se miraban de frente, antes de la última «explicación».

Cenas fuera de casa, ¡menudo despilfarro! Al día siguiente, imposi- bilidad de trabajar. Se conserva el eco de lo que se ha dicho u oído, se rumian durante todo el día los motivos de una conversación frenética e inútil. Así nace la costumbre de estar siempre cambiando de tema, esa deshonra del espíritu.

Todo me invita a abandonar la partida, pero no quiero, me obstino. Piedad delirante: imagino hasta los sufrimientos del mineral.

Si todo continúa, es porque los hombres no tienen el coraje de desesperar.

Escribir una «Metafísica del adiós». Entrar en el sueño como en un matadero.

Ese filósofo griego (¿Diodoro?) que hizo de sus cinco hijas unas dialécticas les dio a estas nombres masculinos, y designó a sus criados con conjunciones: pues, pero, etc.

Poder soberano sobre el lenguaje, desprecio también por la arbitrariedad que implica.

2 de agosto de 1964.

En tres semanas, primera mañana en que el cielo está cubierto. Un verdadero alivio.

Después del ensayo sobre el demiurgo pienso escribir algo sobre el aburrimiento..., una confesión en la que describiré cómo me aburro, etc.

Lo conocí por primera vez hacia 1932 en Bucarest, en la Fa- cultad de Letras. Al cabo de media hora de discusión, estuvimos a punto de llegar a las manos. Desde entonces, cada vez que lo veo, es decir, una vez cada tres años aproximadamente, tengo la misma reacción que hace treinta años. Rara vez alguien me ha exaspe- rado tanto como él. Verboso, engreído, «ideólogo», «legionario»,1 pretende saber de todo mucho más que tú, y quiere demostrártelo y no te suelta...

Esta tarde he visto, en los puestos de libros a orillas del Sena, un li- bro de un jefe de Estado africano, Nkrumah, de Ghana, creo, cuyo título no requiere comentario: El consciencismo. Los hombres sobre cuya vida no me canso de leer: Swift, Napoleón, Talleyrand, Kleist.

Un republicano español conoce al final de la guerra, en un cóctel sudamericano, a un oficial franquista, al que le dice: «Cuánto lo envidio. Van a estar ustedes tan solos». Era la época en que España estaba completamente aislada. No conozco palabra más española".

Me horrorizaría ejercer alguna influencia; sin embargo, querría ser alguien... por mi ineficacia. Turbar los espíritus, sí; dirigirlos, no.

De la mañana a la noche, romperse la cabeza por gente a la que se desprecia.Cuando Rostopchín, el futuro autor del incendio de Moscú, joven oficial todavía, fue presentado a Suvórov, este, sin dirigirle la pa- labra, dio tres volteretas; luego, dirigiéndose a Rostopchín, dijo: «Señor, ¿cuántos peces hay en el Neva?». Rostopchín, sin descon- certarse, dio una cifra cualquiera. Suvórov, impresionado, le ten- dió entonces la mano.

... He ahí una de las mejores historias zen que existen.Acabo de leer, en un libro sobre santa Teresa, el capítulo sobre las sucesivas exhumaciones de la santa.Lo que me ha fascinado es el lado malsano de España, y ese país me ha gustado principalmente por sus obsesiones fúnebres.Muerta Teresa de Ávila en el convento de Alba, dos religiosas, se- gún la tradición, «profanaron» la tumba de la santa para sustraer- le el corazón. Es porque sabían que el cuerpo era reclamado por el obispo de Ávila. Lo cierto es que esas dos religiosas fueron «peni- tenciadas», y que desaparecieron en no se sabe qué convento o prisión.Tengo el gusto por el cadáver y sin embargo no me gusta el cris- tianismo.Cuando se pasa del cristianismo al budismo, la superioridad de este sobre el otro es aplastante. Simple y llanamente, hemos perdi- do el tiempo sometiéndonos a la Cruz.(Sin embargo, cuando pienso en el Greco, en Rembrandt o, si no, en el Maestro Eckhart, mi repugnancia por el cristianismo me parece excesiva, injustificada. ¿Qué hacer?)Hacerlo todo en la vida, excepto literatura. Se dice pronto: es por- que precisamente eso es todo lo que se puede hacer. Cuando ya no me rebaje a ninguna pena...Pero eso es la muerte. La vida es la aptitud para la pena.Imposible dirigirse a alguien que está apenado, sobre todo si esa pena se comparte. «Ni la vida ni la muerte tienen ninguna importancia. Se trata solamente de salvaguardar las apariencias, puesto que no hay nada más allá.» Eso es todo lo que he podido encontrar a modo de consuelo para mi hermana. Mejor habría sido que me hubiera abstenido.