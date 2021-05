Una de las imágenes más llamativas de los últimos días en el terreno cultural ha sido la de las largas colas que se han formado en el exterior de los cines de Francia desde primera hora de la mañana ante la apertura de las salas tras seis meses de cierre a causa de la covid. Tal y como relataban en Twitter algunos corresponsales desde la capital gala, los franceses, tan amantes del cine, han acudido desde las 7.00 de la mañana ansiosos por volver a ver películas en pantalla grande, ya sean taquillazos o la cinta indie del momento.

En España, por desgracia, nadie madruga tanto por cuestiones de ocio si no es para clavar la sombrilla en la orilla de la playa o para asistir a la inauguración de un centro comercial, como se ha visto estos días en el nuevo Primark de Bilbao. Sin embargo, los españoles también saben disfrutar de buen cine y en la segunda parte del año que está a punto de empezar hallarán muchos motivos y buenos éxitos para reencontrarse con los cines -quien aún no lo haya hecho-, ahora que la tasa de vacunación avanza y que las cifras de nuevos casos disminuyen cada día que pasa.

En Vozpópuli repasamos diez de las grandes películas que llegan en esta segunda parte del año, muchas de ellas con estreno pospuesto a consecuencia de la pandemia. La avalancha que llega de grandes blockbusters probablemente no encuentre comparación con ningún otro momento pasado y ahora sí se puede afirmar que hay películas para todos los gustos. Estas son nuestras propuestas:

Cruella

"Nací siendo brillante, malvada y un poco loca". Cruella, la mala más maligna y despiadada, icónica villana de 101 Dálmatas, llega a la gran pantalla el próximo viernes en un personaje de carne y hueso a quien da vida Emma Stone, esta vez para narrar sus orígenes. Hasta entonces, se puede disfrutar de una de las mejores bandas sonoras que se recuerdan: Queen, Blondie, The Clash, The Doors, Nina Simone, Ike & Tina Turner o Florence & The Machine, entre otros.

Estreno: 28 de mayo

Expediente Warren: obligado por el demonio

Expediente Warren: obligado por el demonio, secuela de Expediente Warren: The Conjuring (2013) y Expediente Warren: El caso Enfield (2016), llega en junio con el propósito de hacer pasar miedo. En esta ocasión, el matrimonio Warren se enfrenta a un nuevo caso paranormal que llevó a cabo en la vida real la pareja en la que se basa la saga.

Estreno: 4 de junio.

Mulholland Drive

Después de recuperar la filmografía de Wong-kar Wai, la distribuidora Avalon reestrenará las grandes obras de David Lynch a partir del 11 de junio, cuando llevará a los cines el clásico Mulholland Drive coincidiendo con su 20 aniversario. Además, el espectador también podrá volver a ver en los cines otros de sus grandes clásicos: Cabeza borradora (1977), El hombre elefante (1980), Terciopelo azul (1986), Corazón salvaje (1990), Twin Peaks: Fuego camina conmigo (1992), Carretera perdida (1997) y Una historia verdadera (1999).

Estreno: 11 de junio

Operación Camarón

La española Operación Camarón, adaptación de la comedia italiana Song é Napule (2013), llega por fin a los cines casi un año después de lo previsto y promete carcajadas. Julián López, Natalia de Molina y Miren Ibarguren protagonizan esta historia, en la que un policía novato tiene la misión de infiltrarse como teclista en una banda de flamenco-trap que va a tocar en la boda de un traficante.

Estreno: 25 de junio.

Fast & furious 9

La saga Fast & Furious cumple 20 años y para celebrarlo contará con su novena entrega en los cines este verano. Mucha acción, escenas espectaculares, acrobacias y accidentes son algunos de los ingredientes de esta nueva cinta, que de nuevo protagoniza Vin Diesel.

Estreno: 2 de julio.

Viuda negra (9 de julio)

Acción, aventura y ciencia ficción son algunos de los elementos de Viuda negra, la nueva entrega de Marvel Studios. En esta ocasión, Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a las partes más oscuras de su historia cuando surge una peligrosa conspiración con vínculos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe enfrentarse a su historia como espía y a las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

Estreno: 9 de julio.

La patrulla canina

El momento más esperado del día para los más pequeños y la mayor pesadilla de los mayores pega el salto a la gran pantalla. La patrulla canina, esa serie de dibujos animados en la que un grupo de seis canes protegen a la comunidad, en esta ocasión tienen la misión de evitar que la ciudad se convierta en un caos.

Estreno: 27 de agosto.

Sin tiempo para morir

También con un año de retraso llegará a los cines Sin tiempo para morir, la nueva entrega de la saga James Bond. En esta ocasión, el espía británico vuelve a estar protagonizado por Daniel Craig, que se pone a las órdenes de Cary Joji Fukunaga, quien recoge el testigo de Sam Mendes. En esta nueva trama, el agente 007ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica, pero un amigo de la CIA le interrumpe para pedirle ayuda.

Estreno: 1 de octubre.

Venom

Tom Hardy vuelve a la gran pantalla para dar vida al letal protector Venom, uno de los personajes más populares y complejos de Marvel. Dirigida por Andy Serkis, este filme está también protagonizado por Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson.

Estreno: 8 de octubre

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick, la secuela de la cinta de 1986 Top Gun: ídolos del aire, volverá a retomar el vuelo el próximo otoño. Esta vez, Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise), responsable de hazañas legendarias, acude a la academia como instructor de vuelo y allí conocerá al hijo de Goose, su antiguo compañero fallecido.

Estreno: 19 de noviembre.