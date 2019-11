'Time' elige 'La hija de la española' de Karina Sainz entre los 100 mejores libros del año

La periodista cultural de VozpópuliKarina Sainz Borgo (Caracas, Venezuela, 1982) lanzó el pasado 7 de marzo su obra La hija de la española (Lumen), una aplaudida novela que ya ha recibido el reconocimiento internacional. Cuando contaba con tan solo una semana en las librerías, fue editada cuatro veces y vendida en 22 países. Ahora, la revista estadounidense Time ha catalogado este trabajo como uno de los 100 libros más importantes del año.

Sainz llegó a Madrid en el año 2006 y en obra narra una conmovedora historia sobre el retrato de una época, la de los últimos días del chavismo. La periodista cuenta lo vivido en una situación de violencia, corrupción y escasez en su país de nacimiento. La revista Time, asegura que It Would Be Night in Caracas (título que ha recibido en su traducción al inglés), es una de las lecturas imprescindibles de este 2019.

En concreto, la publicación estadounidense cuenta la historia de un país, Venezuela, que "está en desorden". "La madre de Adelaida Falcón ha muerto. Habían sido inseparables, y después de regresar del funeral (al que asisten solo seis personas) Adelaida se esconde en el apartamento que compartieron para llorar e ignorar la crueldad en la ciudad", cuenta la revista.

En la novela de Sainz Borgo, continúa Time, "el intento de Adelaida de navegar por la estabilidad desmoronada en Caracas se intercala con escenas de su vida anterior".

"Cuando es expulsada del apartamento por un grupo de mujeres que destrozan el lugar, cambian las cerraduras y se preparan para distribuir productos del mercado negro, Adelaida intenta recuperarse y escapar de un país que es 'generoso en belleza y violencia'", concluye en su recomendación.

Qué cuenta 'La hija de la española'

Sainz Borgo avanzó en este medio cómo es el primer capítulo del libro. Unas líneas que relatan con dureza el día que enterraron a su madre. "Lo sepultamos todo, porque después de su muerte ya no nos quedaba nada", cuenta la venezolana.

Este libro político reflexiona sobre "el uso del poder" y sobre cómo ese poder "puede envilecer a una sociedad"

En sus páginas señala la evolución de su país natal y su sociedad. La autora quiere que quien lea su obra se sienta reflejado aunque describe el libro como una síntesis de brutalidad y belleza. Todo lo que narra, afirma, son circunstancias que ocurren en Venezuela, pero es "homologable a cualquier régimen totalitario", contó en una entrevista con Vozpópuli.

La hija de la española es un libro político donde la periodista y escritora reflexiona sobre "el uso del poder" y sobre cómo ese poder "puede envilecer a una sociedad".