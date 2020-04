Otras series, películas y documentales que ver después de 'Unorthodox', de Netflix

El inesperado fenómeno de la serie 'Unorthodox', de Netflix, ha permitido al espectador acercarse y adentrarse en religiones y modos de vida que quedan lejos del conocimiento de muchos ciudadanos.

Este es el caso del judaísmo jasídico, una rama de la religión monoteísta que tiene su propia forma de vida y costumbres, así como su propia interpretación mística del judaísmo más ortodoxo, donde las comunidades se construyen sobre las bases del trauma y las millones de muertes de judíos en el Holocausto y las guerras.

El pasado 26 de marzo, Netflix estrenó la mini serie 'Unorthodox', que con cuatro capítulos de una hora cuenta la historia de Esther 'Esty' Shapiro (Shira Haas), una joven que vive en una comunidad judía jasídica de Brooklyn y decide dar un vuelco a su vida. La ficción está basada en las memorias de Deborah Feldam.

Tras convertirse en el último fenómeno de la plataforma de Reed Hastings, su corta duración ha dejado a los usuarios con más ganas de descubrir cosas sobre esta comunidad, pero 'Unorthodox' no es la única ficción, hay otras series, películas y documentales que cuentan historias al respecto.

Documentales sobre judíos ultraortodoxos

Los documentales son, además de las memorias, las cintas más fiables y fieles a la realidad para conocer más en profundidad los hechos y hay varios sobre esta religión.

'One of us'

'One of us' es un documental de 2017, que igual podría haber caído en el olvido por su trama, sin embargo, el reciente 'boom' de 'Unorthodox' le ha vuelto a dar protagonismo. En él, se cuenta la historia de tres judíos jasídicos que se enfrentan al ostracismo, a la ansiedad y al peligro al intentar huir de la comunidad ultraortodoxa culpable de innumerables traumas y abusos.

Este documental, que se puede ver también en Netflix, narra la vida de ahora tres ex judíos jasídicos de Brooklyn, Ari Hershkowitz, Luzer Twersky y Etty Ausch. La película fue dirigida por Heidi Ewing y Rachel Grady, quienes también crearon el documental 'Jesus Camp' y abrió el Festival Internacional de Cine de Toronto de ese año.

'Who's gonna love me now?'

'Who's gonna love me now?' ('¿Quién me va a querer ahora?') es una película documental con una coproducción británico-israelí que se estrenó en el año 2016 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde fue galardonado. Está dirigida por Barak Heymann y Tomer Heymann, y cuenta la vida de Saar Maoz.

Con 21 años, Maoz es expatriado de Isarael por ser homosexual y es diagnosticado de VIH. Se traslada a Londres, pero dos décadas después sigue queriendo regresar con su familia. Es un conmovedor, crudo y sensible documental sobre las dificultades de un joven para ser aceptado.

Películas sobre judaísmo jasídico

Las películas, como las series, no son siempre fieles a la realidad. No obstante, sí hay algunas que narran las vidas en las comunidades guiadas por estas costumbres y dogmas.

'Disobedience' ('Desobediencia')

'Disobedience' es una película estrenada en 2017 y dirigida por Sebastián Lelio. Protagonizada por Rachel Weiz y Rachel McAdams, cuenta la historia de una mujer que tras criarse en una familia ortodoxa judía se traslada a Nueva York, donde trabaja como fotógrafa.

La protagonista vuelve a casa junto a su familia por la muerte de su padre. No obstante, se reencuentra con una amiga de la infancia con la que tuvo una historia de amor, no aceptada por su familia.

'Llenar el vacío'

'Lemale et ha'halal' (nombre original de la cinta), es una película israelí estrenada en el año 2012 y dirigida por Rama Burshtein. Está protagonizada por Hadas Yaron y Yiftach Klein.

En ella, se plasma la vida de una familia ortodoxa de Tel Aviv. La hija más joven, de 18 años, está a punto de prometerse, es su sueño y está preparada. Sin embargo, todo cambia cuando su hermana de 28 años muere al dar a luz a su primer hijo.

'El precio de la libertad'

'El precio de la libertad' ('A Price Above Rubies', en inglés) es una película de 1998 dirigida por Boaz Yakin y protagonizada por Renée Zellweger.

Esta cinta narra la vida de una mujer joven que se casa con un hombre judío devoto. No obstante, los problemas llegan a su vida cotidiana cuando trata de ir más allá y buscar nuevas experiencias.

'El despertar de Motti Wolkenbruch'

La comedia también tiene cabida en este campo. 'El despertar de Motti Wolkenbruch es una película de comedia suiza estrenada en 2018 y dirigida por Michael Steiner. Está basada en la novela debut de Thomas Meyer, de nombre homónimo: 'El maravilloso viaje de Wolkenbruch a los brazos de una shiksa' ('Wolkenbruch's Wondrous Journey into the Arms of a Shiksa').

Cuenta la historia de un joven judío ortodoxo que acude a la universidad para estudiar Economía, pero se enfrenta a la oposición familiar después de enamorarse locamente de un 'shiksa' -una chica no judía-.

¿Otra serie sobre judíos ortodoxos?

Nada más terminar la serie 'Unorthodox' en Netflix, las recomendaciones apuntan directamente en una dirección. La plataforma de 'streaming' se guía por lo visto recientemente y aconseja al usuario que vea tanto el documental 'One of us' como la serie 'Shtisel'.

'Shtisel'

'Shtisel' es una serie más extensa que 'Unorthodox', cuenta con dos temporadas de 12 capítulos cada una y ya se ha confirmado una tercera. Es una ficción israelí dramática sobre una familia judía que vive en el barrio de Geula, en Jerusalén .

Esta serie creada y escrita por Ori Elon y Yehonatan Indursk cuenta la vida de Shulem Shtisel, patriarca y rabino de la comunidad, y de su familia, que se rigen por las costumbres y dogmas de la religión judía ortodoxa.