Brad Pitt protagonizará 'Bullet Train', la nueva película de David Leitch

El actor estadounidense Brad Pitt ya tiene nuevo proyecto cinematográfico. Después de hacerse con su primer premio Oscar a mejor intérprete de reparto por su trabajo en 'Érase una vez en... Hollywood', de Quetin Tarantino. Ahora, protagonizará 'Bullet Train', un 'thriller' de acción dirigido por David Leitch para Sony Pictures.

Según el medio especializado 'Variety', la cinta reunirá de nuevo a Leitch con Pitt, ya que no es la primera vez que ambos trabajan juntos. Leitch, conocido, entre otras, por dirigir la película 'Deadpool 2' (2018), ya contó entonces con el actor de Oklahoma (EEUU).

Sin embargo, en esta ocasión nada tendrá que ver su aparición con la de entonces, ya que en la película protagonizada por Ryan Reynolds sobre un 'superhéroe' con retorcido sentido del humor solo hacía un breve cameo al ser amigo del director.

Ahora, el cineasta de Wisconsin (EEUU), tendrá a su colega al frente del reparto de 'Bullet Train', un filme basado en la novela japonesa 'Maria Beetle', escrita por Kotaro Isaka, que contará la historia de "un grupo de sicarios y asesinos con diferentes conflictos en un tren en Tokio".

Además del protagonista de otras películas como 'El club de la lucha' (1999), 'Seven' (1995), 'Troya' (2004) y 'Malditos Bastardos' (2009), entre tantas, el filme contará con el guion de Zak Olkewicz, quien fue productor de la película de terror 'Nunca apagues la luz' (2016).

Leitch ha sido doble de Brad Pitt

Leitch ha sido más conocido hasta ahora por su trabajo como coordinador de escenas de riesgo, director de segunda unidad y especialista de cine. De hecho, fue doble del propio Brad Pitt en cinco ocasiones -en 'El club de la lucha' y el 'Sr. y Sra. Smith', por ejemplo- y dos veces para Jean-Claude Van Damme -en 'Salvaje', entre otras-.

Además de estas, también ha formado parte de otras producciones como 'Hombres de honor' (2000), 'Ghosts of Mars' (2001), 'Daredevil' (2003), 'S.W.A.T.' (2003), 'Van Helsing' (2004), 'V de Vendetta' (2005), 'The Mechanic' (2011) y '300' (2006), entre tantas.

El también director de cine, debutó en este rol en el año 2014, con la película de acción 'John Wick', después, dirigió 'Atómica' (2017), con Charlize Theron, y estrenó su cuarto largometraje como director, 'Deadpool 2' (2018).

Además, esta será su primera película después de 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw', el primer 'spin-off' de la taquillera saga de acción que vio al luz en 2019.

Después de ganar el Oscar

Este estreno también supone el primer trabajo de Pitt después de ganar el Oscar como mejor actor de reparto por 'Érase una vez en... Hollywood' ('Once Upon a Time... in Hollywood'), aunque, por el momento, se desconoce qué papel interpretará el intérprete.

Además de 'Bullet Train', el actor lidera el reparto de 'Babylon', el nuevo largometraje de Damien Chazelle ('La La Land') en el que también estarán Emma Stone y Tobey Maguire sobre el viejo Hollywood.

Por otro lado, la estrella de Hollywood, continúa su labor como productor y tiene pendientes varios proyectos, entre ellos la adaptación cinematográfica de 'El curioso incidente del perro a medianoche' o la serie 'Americanah'.

En relación a las fechas de 'Bullet Train', tal como revela la publicación estadounidense, Sony, que será la distribuidora, planea filmar la cinta en otoño de este año, aunque señala que aún no se ha establecido una fecha oficial para su inicio.