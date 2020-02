'Parásitos' gana el premio Oscar a mejor película en una noche que pasará a la historia

Noventa años han hecho falta para que Hollywood sorprenda con el premio a mejor película del año. Es la primera vez que en la ceremonia de los premios Oscar gana la 'estatuilla' a mejor filme una cinta extranjera. La noche de este 9 de febrero de 2020 pasará a la historia justo por eso, porque una producción surcoreana, 'Parásitos' ('Parasite', en inglés), que se ha llevado el galardón a mejor película extranjera, también ha arrebatado el título de mejor película a otras de habla inglesa.

No solo eso, su director, Bong Joon-ho, también se ha hecho con los reconocimientos de la Academia de Hollywood a mejor director y a mejor guion. Un Bong Joon-ho que aseguró que "después de ganar el Oscar de mejor película internacional", pensó que ya había terminado y estaba "preparado para relajarse".

El cineasta surcoreano dedicó el premio a uno de sus colegas y referente: "Cuando era joven y estudiaba cine, había un dicho que tallé muy profundo en mi corazón, que es que 'lo más personal es lo más creativo'. Esta cita es de nuestro gran Martin Scorsese. Cuando estaba en la escuela, estudiaba sus películas. Estar nominado era un honor enorme. Nunca pensé que ganaría".

'Parásitos' ('Parasite', en inglés) ya contaba con premios en Cannes, Sídney, Globos de Oro y Bafta

De qué trata 'Parásitos' ('Parasite')

Era una de las claras apuestas de este año y, aunque estaba claro que se llevaría el premio Oscar a mejor película de habla no inglesa (película extranjera), hasta el último momento había dudas de si sería la elegida por la Academia de Hollywood como mejor película del año.

'Parásitos' ('Parasite', en inglés), que ya contaba con premios en Cannes, Sídney, Globos de Oro y Bafta, es la historia del coreano Bong Joon-ho (dirección, producción y guion), que cuenta cómo Gi Taek y su familia están sin trabajo y logran subsistir en un sótano que tienen como casa.

Esta paradoja de ricos y pobres se desarrolla tras la decisión del hijo mayor de la familia de dar clases particulares a la hija de un matrimonio adinerado. El resto de la historia es imprevisible. Tanto, que ha logrado sorprender a la crítica tanto nacional como internacional, catalogándola, muchos, como la película del año 2019.

Así, 'Parásitos' ha arrebatado el título a otras aspirantes como 'Érase una vez... en Hollywood', '1917', 'El irlandés', 'Joker', 'Jojo Rabbit', 'Historia de un matrimonio', 'Le Mans 66' y 'Mujercitas'. ¿De qué trataban las películas que se han quedado sin el Oscar más codiciado?

'Érase una vez... en Hollywood'

La historia de Hollywood contada por uno de los directores más aclamados de la industria cinematográfica. Quentin Tarantino reúne en este filme estrenado el 15 de agosto a dos actores fetiche del cine nortamericano, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt -magistrales-, que junto a una excelente interpretación de Margot Robbie, forman el trío perfecto.

'Once upon a time... in Hollywood' (en inglés) narra la vida del reconocido actor de los años 60 Rick Dalton (DiCaprio) y de su doble, Cliff Booth (Pitt). Dentro de esta historia, como tiene acostumbrado al espectador Tarantino, se cuenta otras historias, la de la secta fiel a Charles Manson y la del matrimonio Polanski, con Robbie como Sharon Tate, la actriz casada con Roman Polanski.

'1917'

Sam Mendes dirige y coproduce '1917', una película bélica y épica británica del año 2019, cuyo guion corresponde al propio Mendes junto a Krysty Wilson-Cairns. La cinta está protagonizada por George MacKay ('El secreto de Marrowbone') y Dean-Charles Chapman ('Juego de tronos').

La historia está basada en lo contado a Mendes por su abuelo paterno, que luchó en la Primera Guerra Mundial.

'1917' narra el apogeo de la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia. Dos jóvenes soldados británicos tienen la misión de entregar un mensaje en mano al segundo Batallón del Regimiento de Devonshire, cancelando su ataque planeado contra las fuerzas alemanas.

'El Irlandés' ('The Irishman')

Nadie confiaba lo suficiente en el cineasta Martin Scorsese para desarrollar un proyecto como The Irishman. Así lo comprobó el propio director italiano-estadounidense, que trató durante años de rodar esta historia sin encontrar financiación para la misma. Pero, gracias a Netflix, la película se estrenó el 27 de noviembre.

Al Pacino, Robert de Niro, Harvey Keitel y Joe Pesci ponen rostro a otra historia de gánsters ambientada en los años 60.

El largometraje está basado en el libro de Charles Brandt I Heard You Paint Houses y contará la historia de Frank The Irishman Sheeran, un mafioso que supuestamente estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.

'Joker'

'Joker' es la última versión del cineasta Todd Phillips del villano disfrazado de payaso y enemigo mítico de Batman, que se estrenaba el pasado 4 de octubre y la taquilla le recompensó en menos de dos semanas con más de mil millones de dólares de recaudación.

La historia de 'Joker' es la de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad. Envuelto en trágicos sucesos, su visión del mundo se distorsiona y acaba siendo un brillante y deshumanizado criminal.

La cinta del director estadounidense de otras producciones tan alejadas de esta como es 'Resacón en Las Vegas', es una visión completamente distinta a lo visto hasta ahora. El guion, la escena y la historia provocan un dilema en lo más profundo del cinéfilo: ¿es correcto que nos pongamos del lado de un creativo pero psicópata y amoral protagonista?

'Jojo Rabbit'

El pasado 21 de octubre se Fox estrenó lo que sería una película que no dejaría indiferente a nadie. 'Jojo Rabbit' es una película satírica y de comedia negra estadounidense escrita y dirigida por Taika Waititi, cuyo guion está basado en el libro Caging Skies, de Christine Leunens.

La cinta está protagonizada por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen, Sam Rockwell y Scarlett Johansson y narra la historia de un niño solitario alemán, Johannes Jojo Betzler, que a sus 10 años pertenece a las Juventudes Hitlerianas.

El pequeño está entusiasmado con asistir a un campamento de entrenamiendo y tiene un curioso y extraño amigo imaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi).

'Historia de un matrimonio'

Desgarradora, emocional, incómoda y real. La última película dirigida y guionizada por el cineasta Noah Baumbach para Netflix cuenta la historia de un matrimonio que ya no encuentra nada en común. Los reproches, el dolor y la incompatibilidad se hacen más patentes que nunca.

'Historia de un matrimonio' pone en escena a unos excelentes Scarlett Johansson y Adam Driver, interpretaciones que la Academia de Hollywood ha puesto en valor con dos nominaciones a mejores actriz y actor protagonistas, respectivamente. Además de otras candidaturas a mejor actriz secundaria (Laura Dern) y a mejor guion original.

Johansson (Nicole Barber) y Driver (Charlie Barbe) representan lo que es un amor acabado, resquebrajado y lleno de ira y reproches. A pesar de ser una historia llevada a la pequeña pantalla, nunca antes el dicho "la realidad supera la ficción" ha sido tan certero.

'Le Mans 66' ('Ford vs Ferrari')

Juntar a Matt Damon y a Christian Bale en una misma cinta es algo extraordinario. Estos dos actores, de los más aclamados de Hollywood, han vuelto a la gran pantalla con este filme sobre el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles.

La historia es la de cómo un excéntrico y decidido equipo de ingenieros y diseñadores estadounidenses de Ford construyó un coche para derrocar al hasta entonces invencible Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

'Mujercitas' ('Little Women')

La de Greta Gerwig es la última versión de la aclamada novela de Louisa May Alcott. 'Mujercitas' ('Little Women', en inglés), narra la vida de las hermanas March en 1860 en Nueva Inglaterra, a raíz de la Guerra Civil estadounidense.

Según uno de sus productores, la nueva adaptación se centra más en la vida de los jóvenes adultos de las hermanas, particularmente después de que Meg, Jo y Amy abandonen su hogar familiar. La película salta de un lado a otro en el tiempo y se enfoca más en los temas que en la narrativa.

Está escrita y dirigida por Gerwig y la protagonizan por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Bob Odenkirk, James Norton, Chris Cooper y Meryl Streep. Gracias a estas interpretaciones, además de la nominación a mejor película y guion, optaban a las candidaturas de mejor actriz protagonista y de reparto.