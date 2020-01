Estos son los libros que leeremos en 2020

En lo que a libros respecta, el 2020 comienza con una oportuna sátira de Ian McEwan sobre el Brexit y los populismos europeos. Se trata de La cucaracha (Anagrama), una novela en la que el británico reelabora el planteamiento de La metamorfosis de Kafka al convertir en un insecto al primer ministro del Reino Unido. También del sello catalán, se publica Instantáneas, un conjunto de textos breves en los que Claudio Magris muestra una mirada irónica y melancólica sobre el mundo contemporáneo.

En enero, Alfaguara publica M. el hijo del siglo, del autor napolitano Antonio Scurati, premio Strega 2019 con esta historia contra el fascismo que cautivó a los lectores italianos. Roberto Saviano también regresa en Beso feroz (Anagrama), un libro que retrata las guerras de los clanes por el control de la droga centrándose en los adolescentes mafiosos. Tusquets se permite uno de los desembarcos más contundentes de enero con la publicación de los diarios íntegros de Emil Ciorán así como el ensayo En las cimas de la desesperación, incluido en la biblioteca que el sello dedica al escritor y filósofo rumano.

En la misma fecha, el sello perteneciente al Grupo Planeta publicará Bodas y entierros, el retrato que hace Alice McDermott de la vida de una familia de origen irlandés en la Nueva York de los años sesenta. Publicada en 1992, En bodas y entierros fue finalista del premio Pulitzer y consolidó la reputación de McDermott como una de las autoras literarias más sólidas de los EE UU. En febrero, Tusquets publica la nueva novela de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein. Según sus editores, se trata de la entrega más intensa y emotiva del ciclo de los Episodios de una Guerra Interminable.

El Premio Nacional de las Letras Españolas 2019, Bernardo Atxaga, regresa en febrero con Casas y tumbas (Alfaguara). También reaparece Lars Mytting, el autor de El libro de la madera, con Las Campanas Gemelas(Alfaguara), una novela histórica en la que el sueco revalida su universo narrativo. El sello Lumen, que cumple sesenta años, comienza 2020 con la publicación de las memorias de Esther Tusquets, Confesiones de una editora poco mentirosa. El sello capitaneado por María Fasce edita también Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, el último libro de la finalista del Premio Booker, Elif Shafak, que ha sido ya traducido en cincuenta países y cuenta con 300.000 lectores.

También de Lumen, destaca Qué fue de los Mulvaney , una de las más ambiciosas novelas de la norteamericana Joyce Carol Oates. En febrero, Lumen reeditará sus clásicos literarios en una colección especial: Virginia Woolfy Un cuarto propio, Juan Marsé y su premiado libro Últimas tardes con Teresa, el libro autobiográfico de Jeanette Winterson, ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, Demasiada felicidad de la Premio Nobel de Literatura 2020, Alice Munro, Éramos unos niños de la cantante y escritora norteamericana Patti Smith y Léxico familiar, de Natalia Ginzburg . A eso se suma la más esperada novela La vida mentirosa de los adultos, de Elena Ferrante, que se publicará en junio de 2020.

En enero, el sello Acantilado publicará Forastero en el matrimonio, un libro de relatos del cineasta, actor y músico Kusturica. La gran apuesta de la editorial Blackie Books para enero es Todos quieren a Daisy Jones, uno de los libros superventas de The New York Times, traducido a 16 idiomas y próximamente adaptado por Amazon. La editorial Seix Barral, perteneciente al Grupo Planeta, publica en enero la nueva novela del escritor Ricardo Menéndez Salmón, No entres dócilmente en esa noche quieta, según sus editores un libro que se inscribe en la tradición de Philip Roth como un ofrenda y una elegía al padre.

También en enero, Seix Barral publica el debut de Regina Porter,Lo que sembramos, un retrato familiar íntimo y una exploración brillante de cómo la raza, el género y la clase chocan en la América moderna. El desembarco más potente de Seix Barral tendrá lugar en marzo con la publicación de Quijote, de Salman Rushdie, Con el agua al cuello, de Donna Leon y Felicidades, por cierto, de George Saunders. Los autores españoles que publican novedades ese mes con Seix Barral son Elvira Lindo con A corazón abierto, y Gabi Martínez, con Un cambio de verdad.

En el último mes del trimestre del año, Alfaguara publica lo nuevo de Héctor Abad Faciolince Lo que fue presente, un del itinerario creativo de un escritor. Franquismo, cine y glamour hollywoodiense se entremezclan en la nueva novela del escritor Manuel Vicent, La noche olía a Ava Gardner y David Foenkinos traza un thriller psicológico en su novela Dos hermanas, ambas publicadas también por el sello dirigido por Pilar Reyes.

El sello Libros del Asteroide incluye en su catálogo La gran fortuna, de la escritora británica Olivia Manning, el volumen de relatos En otro país, de David Constantine; A su imagen, del premio Goncourt 2012 Jerome Ferrari así como Algo en lo que creer, de Nickolas Butler, el autor de Canciones de amor a quemarropa, que visitará España en enero de este año. En marzo de este año, Impedimenta publica El cuerpo, la segunda entrega de la trilogía de El Cegador, de Mircea Cartarescu.

Literatura Random House publica el 19 de maro Blanco, el primer libro de Breat Easton Ellis en nueve años. Se trata de una suerte de memorias literarias trufadas de agudas e irreverentes reflexiones sobre la cultura popular y la sociedad de nuestro tiempo. Este sello incluye entre sus novedades Fulgentius, una nueva incursión de César Aira en la novela histórica, un género ya tratado en Parménides y El santo. También Sinfin, la más reciente novela de Martín Caparrós, una distopía hiperbólica sobre la mayor obsesión humana: la inmortalidad, así como Relatos reales, una recopilación de crónicas de Javier Cercas. Incluye también el ensayo ¿Será que soy feminista?, de Alma Guillermoprieto. A sus setenta años, la cronista se descubre a sí misma preguntándose si es realmente feminista. Y la respuesta concierne a todos los lectores.Una reflexión sobre el feminismo que entronca con los ensayos breves de Chimamanda Ngozi Adichie y Virginie Despentes.

El año Galdós

El centenario de la muerte del escritor Benito Pérez Galdós marca un capítulo especial en las publicaciones del 2020. Fortunata y Jacinta, considerada la mejor novela del canario, será editada por varios sellos. El cuidado y siempre coqueto sello Reino de Cordelia publica una edición de dos tomos ilustrada y Espasa una edición centenaria en tapa dura. Sellos como Cátedra resitúan en sus catálogos Letras Hispánicas, Cátedra Base y Biblioteca AVREA. Anaya Infantil también incluyeseries ilustradas de sus novelas más importantes. Otras efemérides condicionarán las novedades literaturas de 2020: el centenario del nacimiento de Mario Benedetti, así como el 250º aniversario del nacimiento de Beethoven.

EN lo que a ensayo histórico y social respecta, Debate firma un desembarco amplio y enjundioso, del que conviene destacar el volumen Poder, política y cultura. Entrevistas a Edward W. Said (Debate), una compilación de las mejores entrevistas concedidas por Edward W. Said: la incursión definitiva en la mente de uno de los pensadores más destacados del siglo XX, y que se publica en enero.

En febrero, los lectores tendrán la correspondencia privada de Jaime Salinas, escritor, editor y renovador del mundo editorial, durante su paso por Alianza, Alfaguara y Seix Barral. Incluidas en el volumen Cuando editar era una fiesta (Tusquets), en estas cartas Salinas se muestra como un observador irónico, en ocasiones desencantado, de la industria editorial española.

Crítica publica Bilbao en Mauthausen. Memorias de supervivencia de un deportado vasco, de Etxahun Galparsoro, un libro que relata las memorias de Marcelino Bilbao, un joven de vida azarosa que fue prisionero en Mauthausen, el 4628, y más tarde en el campo anexo de Ebensee, en Austria. El sello Taurus publica Dresde. 1945. Fuego y oscuridad, la historia de uno de los bombardeos más famosos de la historia, contada a partir de las voces de quienes los sufrieron, en su 75 aniversario.

En una línea de pensamiento económico, Crítica publica Contra los zombis, un libro que reúne más de noventa textos dePaul Krugman en los que aborda temas como la seguridad social, la atención médica, la crisis financiera de 2008 y sus secuelas, los mitos de la austeridad, la economía europea, los recortes de impuestos, las guerras comerciales, la desigualdad, el cambio climático y, sobre todo, el daño infligido por Donald Trump. El sello Errata Naturae publica La muerte de Walter Benjamin y la jaula de Ezra Pound, premio Médicis de Ensayo 2014 y Premio de Literatura Suiza, y en el que su autor Frederick Pajac contrapone dos figuras antagónicas para trazar un paisaje intelectual e histórico