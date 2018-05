Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades para Alma Guillermoprieto, la reina de la crónica

La periodista y escritora mexicana Alma Estela Guillermo Prieto ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018 en reconocimiento a sus cuarenta años de carrera periodística. Alma Guillermoprieto (así firma sus trabajos) se impuso en las últimas votaciones del jurado a otras dos reporteras americanas y, con su elección, se ha convertido en la tercera mujer que consigue este galardón en sus 38 ediciones, después de que la fotógrafa Annie Leibovitz lo obtuviese en 2013 y la filósofa María Zambrano, en 1981.

El acta del jurado reconoce "su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona, tendiendo, de este modo, puentes en todo el continente americano". Sin duda, buena parte de la historia de América Latina forma parte de sus reportajes, crónicas, entrevistas y perfiles.

Desde hace décadas, la reportera escribe para The New Yorker, National Geographic, The New York Review of Books y Washington Post, de cuya redacción formó parte. Aquella joya suya Al pie de un volcán te escribo (Plaza y Janés) reúne algunos de sus mejores reportajes. Muy pocos saben narrar como ella el co,mplejo territorio de América Latina, por el que ella se mueve como una bailarina, oficial al que se dedicó de manera profesional hasta 1973, cuando su carrera periodística se impuso y comenzó a escribir para diarios anglosajones como The Guardian, The Washington Post o The New Yorker sobre el estallido de las revoluciones en Nicaragua o El Salvador. Ella fue una de las dos reporteras que en 1982 desveló la masacre de civiles en El Mozote (El Salvador).

No es posible comprender en toda su dimensión al subcomandante Marcos sin leer Los años en que no fuimos felices, otra gema del periodismo literario y de la más palpitante crónica latinoamericana. Ha cubierto la guerra civil salvadoreña, el ascenso y caída de la guerrilla peruana Sendero Luminoso, la guerra sucia en Argentina, la Nicaragua pos-sandinista, el conflicto armado de Colombia y la lucha contra el narcotráfico en México.

El jurado de este Premio –convocado por la Fundación Princesa de Asturias– estuvo presidido por Víctor García de la Concha e integrado por Luis María Anson Oliart, Alberto Edgardo Barbieri, Juan Barja de Quiroga Losada, César Bona García, Irene Cano Piquero, Aurora Egido Martínez, Taciana Fisac Badell, Elsa González Díaz de Ponga, Alan Goodman, José Antonio Sánchez Domínguez, Diana Sorensen, José Antonio Vera Gil y Alberto Anaut González (secretario). Esta candidatura ha sido propuesta por Antonio Lucas, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018.