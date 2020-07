La serie sobre la 'guerra' entre Trump y el exdirector del FBI se estrenará antes de las elecciones

El próximo otoño se presenta convulso en Estados Unidos. El próximo 3 de noviembre tendrán lugar las elecciones presidenciales en el país norteamericano pero, además, una nueva serie sacará a la luz entresijos de la Casa Blanca, en concreto, el enfrentamiento entre el exdirector del FBI James Comey y el presidente Donald Trump, al que llegó a tildar de jefe de la "mafia".

La miniserie de televisión 'The Comey Rule' adaptará las memorias del exdirector de la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de EEUU, el FBI, James Comey. 'A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership' se publicó en abril de 2018.

En ella, se contará, entre otras cosas, el enfrentamiento entre Comey y el magnate y presidente estadounidense. Comey retrata a Trump con un jefe de la "mafia" obsesionado con la lealtad de sus subalternos, lo que llevó a una guerra de insultos entre el exdirector del FBI y el mandatario de la Casa Blanca.

La serie, se emitirá finalmente en el mes de septiembre, en concreto los días 27 y 28 -solo contará con dos episodios-, lo que implica que se podrá ver tan solo dos meses antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

Comey es un probado soplón y mentiroso (...) filtró información clasificada", aseguró Trump

Además, se conoce que será el actor estadounidense Jeff Daniels ('Dos tontos muy tontos', 'Marte', 'The Newsroom') interpretará a James Comey y el irlandés Brendan Gleeson ('Harry Potter', 'The Guard') se encargará de dar vida a Trump.

La fecha para su estreno fue cuestionada. El canal de televisión Showtime recibió críticas del propio director, Billy Ray ('Géminis', 'Los juegos del hambre', 'Secretos de una obsesión'), y de parte del reparto cuando se planteó la opción de emitir los dos episodios después del 3 de noviembre, día de los comicios presidenciales de Estados Unidos.

"Todos esperábamos presentar esta historia al pueblo estadounidense meses antes de las próximas elecciones. Y esa era una expectativa razonable teniendo en cuenta que la televisión nos había dado un mandato para hacer todo lo necesario para finalizarlo antes del 15 de mayo", aseguró Ray en una carta publicada en 'The New York Times'.

Quién es James Comey

James Comey fue director del FBI entre los años 2013 a 2017, cuando fue despedido por Trump después de que, según el ex alto cargo, se negara a jurarle "lealtad" en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, que él lideraba. Trump es presidente de EEUU desde el 20 de enero de 2017.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que "James Comey es un probado soplón y mentiroso". "Virtualmente todo el mundo en Washington pensaba que debía ser despedido por el trabajo horrible que hizo hasta que, de hecho, fue despedido", añadió.

Según Trump, Comey "filtró información clasificada, por lo que debería ser procesado" y "mintió al Congreso bajo juramento".

Anteriormente, además, Comey recibió duras críticas por su gestión de la investigación que el FBI sometió a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton por el uso que hizo de servidores de correo privados para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado, entre los años 2009 y 2013.

Fue en mayo de 2017 cuando Trump cesó a Comey de manera fulminante y, en junio, el ex director del FBI testificó ante el Comité de Inteligencia del Senado, donde reveló con sumo detalle sus conversaciones con el presidente, de quien dijo que le pidió "lealtad" y le insinuó que de ella dependía que mantuviera su puesto.

En esas mismas conversaciones, Comey también dejó claro a Trump que él no era objeto de investigación por parte del FBI sobre la trama rusa.

Intervención del FBI y la Justicia

Posteriormente, en marzo de 2018, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, despidió al subdirector del FBI, Andrew McCabe, -quien tras el despido de James Comey se hizo cargo de la agencia-. Lo hizo tan solo dos días antes de su jubilación, por lo que no podría obtener su pensión completa.

Lo cierto es que el Departamento de Justicia siempre ha estado en la mira de Trump. El presidente estadounidense amenazó en 2018 con intervenir en el Departamento de Justicia y el FBI si no hacían "su trabajo".

"Lo que está ocurriendo es una vergüenza y yo quería mantenerme al margen, pero en algún momento, si no se arreglan las cosas adecuadamente, me involucraré. Me meteré ahí si tengo que hacerlo. Es vergonzoso", aseguró sobre unos departamentos que históricamente han operado con independencia de la influencia política de la Casa Blanca.