Lo último del creador de 'This is us' y los spin offs de 'Suits' y 'Juego de tronos': estás son las series del nuevo año

Punto y final. El año 2024 se despide de forma definitiva como una muy buena temporada para el sector audiovisual. Estrenos de series, películas y producciones que han comenzado o que han dicho adiós. El público ha podido recuperar algunas historias como la de 'El juego del calamar', 'The Boys' o 'The Bear', o ver algunos estrenos como los de 'Querer', 'Los años nuevos' o 'El Pingüino'. Pero también se ha visto el final de 'The Umbrella Academy', 'Cobra Kai' o 'Yellowstone'.

Ahora, arranca un nuevo año, 2025, y no hace con unos meses abarrotados de nuevas ficciones, pero también de premios. Así, aunque 2024 se ha despedido, aún queda algo muy significativo: determinar cuáles han sido las mejores series y películas del año. Para ello, aunque los premios Emmy ya dieron a conocer sus ganadores, los certámenes de premios del sector audiovisual vuelven.

El primero, este mismo 5 de enero, cuando tendrán lugar en Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles los Globos de Oro, que premian el trabajo detrás de tanto ficciones como cine y en una edición que parten como favoritos 'Wicked', 'Emilia Pérez' y 'The Brutalist' en el apartado de cine; y 'The Bear' y 'Shogun' en las categorías de televisión. Además, en esta ocasión, están nominados los españoles Karla García Gascón ('Emilia Pérez') y Javier Bardem ('Monstruos: 'La historia de Lyle y Erik Menéndez').

Posteriormente, el día 12, serán los Chritics Choice Awards los encargados de coger el testigo para, el miércoles 15 saber las candidatas a los premios Bafta y el viernes 17 conocer las nominaciones definitivas de los galardones más relevantes del cine, los premios Oscar -que se entregan el 2 de marzo-.

Para acabar el mes, el día 25 se entregarán los premios Feroz en España y, también en este país, finalmente, la cita más importante del séptimo arte llegará el día 8 de febrero, con los premios Goya.

Pero, dentro de toda esta vorágine de eventos, rodajes y noticias relacionadas con la industria audiovisual, también se esperan multitud de estrenos de series y de nuevas temporadas que, todo apunta, regalarán un buen 2025.

Los estrenos más esperados de 2025

'Paradise', del creador de 'This is us'

'Paradise' (Hulu) es la nueva serie dramática del creador de 'This is Us', Dan Fogelman, que cuenta, de nuevo, con uno de sus protagonistas, Sterling K. Brown, además de James Marsden y Julianne Nicholson. Ambientada en una localidad tranquila entre cuyos habitantes se encuentran algunas de las personas más prominentes e influyentes del mundo, la calma propia del 'paraíso' se ve frustrada cuando se comete un impactante asesinato. Entonces, da comienzo una delicada investigación que lo cambiará todo. Es uno de los primeros estrenos del año.

Dónde ver 'Paradise': Disney+.

Fecha de estreno de 'Paradise': 28 de enero.

Capítulos de 'Paradise': 8.

'Suits: L.A.', segundo 'spin-off' de 'Suits'

En 2019 terminó una de las series más seguidas de los últimos años después de 9 temporadas y 134 episodios. 'Suits' decía adiós al bufete de abogados de la ciudad de Nueva York y ese mismo año, se estrenaba el primer 'spin-off' de la ficción, de solo una temporada de 10 episodios, 'Pearson'. Sin embargo, el absoluto éxito de esta trama, que despertaba en muchos las ganas a la par que rechazo por estudiar y dedicarse al Derecho, provocó que se anunciase una nueva serie derivada, 'Suits: L.A.', que se estrena este año. Creada por Aaron Korsh para NBC, está protagonizada por Stephen Amell, Josh McDermitt, Lex Scott Davis y Bryan Greenberg y contará con el regreso -momentáneo- de retorno de Gabriel Macht.

Dónde ver 'Suits: L.A.': si ocurre como con 'Suits', se podrá ver en Netflix y en Amazon Prime Video.

si ocurre como con 'Suits', se podrá ver en Fecha de estreno de 'Suits: L.A': 23 de febrero.

Capítulos de 'Suits: L.A': 10.

'Malindre',

Atresplayer Premium estrenará 'Mariliendre', una comedia musical española creada por Javier Ferreiro. Protagonizada por Blanca Martínez, la ficción habla sobre Meri Román, una diva de la noche gay de Madrid hace una década. Sin embargo, actualmente se encuentra atrapada en una vida monótona, agotadora y anodina, que se ve sacudida por la muerte de su padre. Este evento traumático la lleva a reconectar con su antiguo grupo de amigos, con quienes rememora su pasado y al mismo tiempo asienta las bases de su futuro.

Dónde ver 'Malindre': Atresplayer Premium.

Fecha de estreno de 'Malindre': abril de 2025.

Capítulos de 'Malindre': ?.

'El caballero de los siete reinos', nueva precuela de 'Juego de tronos'

Aunque 'La Casa del Dragón' no ha estado mal para sanar la melancolía de los seguidores de 'Juego de tronos', lo cierto es que la ficción sobre el origen de la familia Targaryen no ha terminado de despertar en el público el fenómeno que supuso la serie original. Este año, George R. R. Martin vuelve a probar suerte con otra adpatación de sus novelas, en esta ocasión de 'Cuentos de Dunk y Egg'. Con el título 'A Knight of the Seven Kingdoms' ('El caballero de los siete reinos', en español), será la tercera serie de la franquicia 'Canción de hielo y fuego' de Martin y estará protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell como Dunk y su escudero.

Dónde ver 'El caballero de los siete reinos': Max.

Fecha de estreno de 'El caballero de los siete reinos': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'El caballero de los siete reinos': 6.

'Paper', la difícil situacion de ser una derivada de 'The Office'

'The Office' ha marcado a varias generaciones. La ficción, que se emitió entre los años 2005 y 2013, ha sido fuente de muchos de los gags más recordados de los últimos años y base de las ficciones de comedia de mayor calidad de todos los tiempos. Pese a que terminó hace 12 años, precisamente en 2024 ha vuelto a experimentar un 'boom' en redes. Así, se espera que este 2025 se estrene 'The Paper', un 'reboot' de la ficción, que recupere de nuevo el género del falso documental. Creada por Greg Daniels y Michael Koman será la continuación de la ficción protagonizada por Steve Carell, John Krasinski y Rainn Wilson sobre la vida en un periódico convencional de EEUU y su elenco lo formarán Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, entre otros.

Dónde ver 'Paper': si ocurre como con 'The Office', se podrá ver en Netflix, Movistar Plus+ y Amazon Prime Video . Pero al ser de Peacock puede acabar también en SkyShowtime .

si ocurre como con 'The Office', se podrá ver en . Pero al ser de Peacock puede acabar también en . Fecha de estreno de 'Paper': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'Paper': ?.

'Alien: planeta Tierra', ¿amenazas aterradoras del exterior?

Creada por Noah Hawley, Disney+ estrenará este año 'Alien: planeta Tierra', que habla sobre cómo una misteriosa nave espacial se estrella en este planeta en el año 2120. Tras el acontecimiento, una joven y un grupo de soldados tácticos realizan un descubrimiento fatídico que les enfrentará a la mayor amenaza existente. Mientras los miembros del equipo de rescate buscan supervivientes entre los escombros, encuentran misteriosas formas de vida depredadoras, más aterradoras de lo que jamás hubieran imaginado. Tras conocer esta nueva amenaza, el equipo de búsqueda debe luchar por sobrevivir. La ficción la dirige la también actriz Sydney Chandler y cuenta con Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay y David Rysdahl en su reparto, entre tantos. Además, es la primera en formato serie de la saga de Ridley Scott.

Dónde ver 'Alien: planeta Tierra': Disney+.

Fecha de estreno de 'Alien: planeta Tierra': verano de 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'Alien: planeta Tierra': 8.

'It: Welcome to Derry', el horror llega a la televisión

Que 'It' es una de las películas más terroríficas es un hecho. Quien no le tenga miedo a los payasos solo tiene que ver un par de clips de esta cinta para no querer volver a ver un personaje de esta índole. Pues bien, tras los filmes, la pequeña pantalla estrenará este 2025 'Welcome to Derry', desarrollada por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs a modo de precuela de 'It'. En ella, se pretende mostrar más detalles sobre el origen de este espeluznante psicópata y cómo llegó a Derry. El elenco lo forman Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige y James Remar, además de Stephen Rider y Madeleine Stowe, como invitada recurrente. El protagonista será el ya conocido como It (Pennywise) en la gran pantalla, Bill Skarsgård.

This ain’t America. This is Derry.



The @HBO Original Series #ItWelcomeToDerry is coming soon to Max. pic.twitter.com/4yO3tSGyUA — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Dónde ver 'It: Welcome to Derry': Max.

Fecha de estreno de 'It: Welcome to Derry': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'It: Welcome to Derry': 9.

'Pubertat': ¿puede ser un agresor sexual un niño de 13 años?

Ambientada en el contexto cultural de la tradición castellera catalana, Leticia Dolera dirige y forma parte del elenco del drama familiar 'Pubertat'. La serie, que se espea para este año, explora el peso del tabú y la herencia psicológica transmitidos de generación en generación y, además de Dolera, componen el reparto Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Biel Durán, Anna Alarcón, Lluís Marco y Vicky Peña, además de actores adolescentes que debutan en televisión. La ficción cuestiona si un niño de 13 años puede ser un agresor sexual y, si lo fuera, de quién sería la responsabilidad: del niño, de la familia o de la sociedad. A su vez, la historia explora las relaciones paternofiliales y cómo estas también forman al ser humano.

Dónde ver 'Pubertat ': Max.

Fecha de estreno de 'Pubertat ': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'Pubertat': 6.

'El eternauta', invasión alienígena con Ricardo Darín

El género de la ciencia ficción argentina llegará a Netflix de la mano de 'El eternauta', una adaptación de la clásica y aclamada historieta homónima, publicada por primera vez en 1957 y creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto, entre tantos, está dirigida por Bruno Stagnaro y cuenta con la supervisión de uno de los nietos de Oesterheld. La historia es la de una invasión alienígena a la Tierra, la cual utiliza una tormenta de nieve tóxica para aniquilar a la mayor parte de la población. En Buenos Aires se genera una resistencia a la invasión.

Dónde ver 'El eternauta': Netflix.

Fecha de estreno de 'El eternauta': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'El eternauta': 6.

'El refugio atómico', la distopía inunda 2025

Las distopías serán uno de los temas clave de las nuevas ficciones de este 2025 y, entre las españolas también se verá 'El refugio atómico', sobre un escenario en el que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. En este contexto, un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo llamado Kimera Underground Park. La nueva ficción, de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, cuenta con Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simon, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazá, entre otros. Mientras fuera se desvanece el mundo conocido, dentro de ese agujero cuentan con campo de baloncesto, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio, spa...

Dónde ver 'El refugio atómico': Netflix.

Fecha de estreno de 'El refugio atómico': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'El refugio atómico': 6.

El regreso de la 'Superestar' Yurena

La cultura española tiene perfectamente en mente quién era Tamara, que posteriormente se cambió el nombre a Ámbar y, finalmente, a Yurena. Esta celebridad ocupó titulares durante años, acompañada de otros personajes de la farándula que protagonizaron programas y los primeros vídeos virales de la historia. Ingrid García-Jonsson será la encargada de dar vida a Tamara en esta serie sobre su vida y origen del personaje, y el reparto lo completan Natalia de Molina, como Loly Álvarez; Secun de la Rosa como Leonardo Dantés; Pepón Nieto como Tony Genil; Carlos Areces como Paco Porras; Julián Villagrán como Arlekin; y Rocío Ibáñez, como Margarita Seisdedos, la madre de Yurena. Nacho Vigalondo es el creador de esta historia, producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Dónde ver 'Superestar': Netflix.

Fecha de estreno de 'Superestar': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'Superestar': 6.

'Task', Mark Ruffalo y un grupo especial contra las drogas

No hay demasiados detalles de esta nueva ficción, pero se vio el primer avance en el anuncio de estrenos de 2025 de Max. 'Task', protagonizada por Mark Ruffalo, Silvia Dionicio, Emilia Jones y Owen Teague, entre otros, está ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia (EEUU). Cuenta la historia de un agente del FBI al mando de un grupo especial cuyo objetivo es poner fin a una cadena de robos relacionados con las drogas.

Dónde ver 'Task': Max.

Fecha de estreno de 'Task': 2025 . Aún por determinar fecha.

. Aún por determinar fecha. Capítulos de 'Task': 6.

Nuevas temporadas en 2025

Además de estas series, este año se estrenarán también esperadas nuevas temporadas de series como la obra maestra 'Severance', la historia más dramática que cómica de "Carmy" Berzatto de 'The Bear', el nuevo misterio en el paraíso con 'The White Lotus', el mundo al revés y las amenazas sobrenaturales de 'Stranger Things' o la continuación de la odisea de Pedro Pascal y Bella Ramsey en 'The Last of Us'.

Temporada 2 de 'Severance' : 2 de enero de 2025 (Apple TV+).

: 2 de enero de 2025 (Apple TV+). Temporada 2 de 'La chica de nieve' : 31 de enero (Neftlix).

: 31 de enero (Neftlix). Temporada 3 de 'Yellowjackets' : 14 de febrero de 2025 (Movistar Plus+).

: 14 de febrero de 2025 (Movistar Plus+). Temporada 3 de 'The White Lotus': 17 de febrero de 2025 (Max).

Temporada 3 de 'Reacher' : 20 de febrero (Prime Video).

: 20 de febrero (Prime Video). Temporada 3 de 'La rueda del tiempo' : 13 de marzo (Prime Video).

: 13 de marzo (Prime Video). Temporada 2 de 'Andor' : 22 de abril 2025 (Disney+).

: 22 de abril 2025 (Disney+). Temporada 2 de 'The Last of Us': primavera de 2025 (Max).

Temporada 4 de 'The Bear' : fecha aún por determinar (Disney+).

: fecha aún por determinar (Disney+). Temporada 7 de 'Black Mirror' : fecha aún por determinar (Netflix).

: fecha aún por determinar (Netflix). Temporada 4 de 'The Witcher' : fecha aún por determinar (Netflix).

: fecha aún por determinar (Netflix). Temporada 5 de 'Stranger Things': fecha aún por determinar (Netflix).