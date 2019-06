De 'Stranger Things' a 'La casa de papel', todos los estrenos que llegan a Netflix en julio

Stranger Things o La casa de papel. Netflix prepara los estrenos de julio con una batería de series y películas entre las que destacan algunas de las producciones más esperados de la plataforma. Son casi cien títulos, entre series, películas y documentales los que prepara la compañía para el mes de verano.

De esta forma, desde Vozpópuli, recogemos algunos de los estrenos para julio de Netflix

Se trata casi del título más esperado de la plataforma. Ya que, recordar, Stranger Things lleva sin emitirse un año, debido a que la grabación de la tercera temporada ha llevado más tiempo.

La serie de ciencia ficción que rinde homenaje al Hollywood de los años 80 fue estrenada en Netflix el 15 de julio de 2016. Desde entonces no ha dejado de cultivar seguidores. El proyecto de los hermanos Duffer se sitúa en el ficticio condado de Hawkins, en Indiana (Estados Unidos) y narra la desaparición de un niño de doce años y la llegada de una niña con poderes telequinéticos. Esta nueva entrega llegará con ocho episodios

Llega el 4 de julio.

Y siguiendo a la anterior, otro de los títulos más esperados es La casa de papel. Se trata de la primera temporada cuya producción correrá a cargo exclusivamente de Netflix. Su éxito anterior emitido en Atresmedia, llamó la atención de la plataforma para seguir dando vida a la serie.

Esta vez, su víctima sera otra que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde cometieron el atraco en las dos anteriores entregas.

La Casa de Papel obtuvo en noviembre de 2018 el premio Emmy Internacional en la categoría de mejor drama durante la celebración de la 46ª edición de estos galardones, que reconocen los mejores programas de televisión producidos y emitidos fuera de Estados Unidos.

Sus vacaciones se acaban el 19.07.2019, sólo en Netflix. Their vacation is coming to an end on July 19, 2019, only on Netflix. pic.twitter.com/vBTf4fCQpw