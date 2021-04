Disney+ continúa tratando de ganar la batalla de las cada vez más plataformas de 'streaming'. Ahora, el gigante audiovisual está en plenas negociaciones para su próxima serie de Marvel, que contará con un codiciado reparto.

Como si de una versión de 'Men in Black' -historia original de un cómic de Malibu Comics, que posteriormente sería propiedad del propio Marvel- se tratase, la ficción fantástica 'Secret Invasion' seguirá a un grupo de alienígenas que cambian de forma y se infiltra en la Tierra.

En esta historia, tal y como se ha ido conociendo en las últimas semanas, se contará con rostros tan populares como los de Samuel L. Jackson (habitual en películas de superhéroes de la firma como 'Los Vengadores' o 'Capitana Marvel') y el de Ben Mendelsohn, a quien ya se le pudo ver también en la cinta protagonizada por Brie Larson.

No solo eso, Kingsley Ben-Adir será el villano de la ficción y también se podrá ver a la actriz británica Olivia Colman, conocida por papeles como el de Isabel II en 'The Crown' y que se llevó el Oscar a mejor actriz por 'La favorita' (2019).

El bombazo ha llegado este mismo miércoles, cuando varios medios especializados han asegurado que quien estaría a punto de firmar como parte del elenco es la actriz Emilia Clarke.

Emilia Clarke se une a Marvel

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen. HBO

La coprotagonista del mayor fenómeno televisivo de la última década, 'Juego de Tronos' (HBO), que dio vida a la reina de dragones Daenerys Targaryen, estaría terminando de negociar su contrato para formar parte de 'Secret Invasion'.

El equipo de Clarke no ha confirmado la noticia, prefiriendo mantener en secreto, de momento, el fichaje, según los medios citados.

No obstante, la noticia ha trascendido debido a que sería el regreso a la pequeña pantalla tras el final de 'Juego de tronos', de la que, además, se hará un 'spin off' sobre su personaje y familia en la ficción en 'House of Dragons', prevista para 2022.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

Además, la londinense se adentra, por primera vez, en el universo Marvel, uno de los más amplios y codiciados del sector audiovisual, del que ya forman parte en la gran pantalla otros como Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans o Chris Hemsworth, entre tantos.

Disney+ ya cuenta con varias ficciones sobre Marvel para la pequeña pantalla como 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el soldado de invierno'.

La actriz ha visto su trabajo reconocido en numerosas ocasiones, nominada al premio más relevante de la televisión, el Emmy por su papel de Danerys en hasta cuatro ocasiones. La serie, fue la que mayor cantidad de Emmy obtuvo en toda la historia de la ceremonia.

Las series de Disney+

Disney+ ya cuenta con varias ficciones sobre Marvel para la pequeña pantalla, sin duda, una de sus grandes apuestas para hacerse un hueco importante en el ingente catálogo de 'streaming' disponible a día de hoy.

Antes de 'Secret Invasion', el gigante de la compañía de Mickey Mouse ya ha estrenado otras como 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el soldado de invierno'. Además, están pendientes 'Loki', que se espera el 11 de junio, entre tantas.