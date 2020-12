La precuela de 'Juego de tronos' comenzará su rodaje en 2021 y se estrenará en 2022

Buenas noticias para seriéfilos y los seguidores de una de las ficciones más relevantes de la última década. HBO ha anunciado que la precuela de 'Juego de Tronos', llamada 'House of the Dragon', comenzará a rodarse en 2021.

En un mensaje a través de las redes sociales, la plataforma de 'streaming' ha asegurado: "Los dragones se acercan". "La producción de 'House of the Dragon' empieza en 2021", ha añadido la cuenta oficial de la serie que tantos éxitos dio a HBO desde 2011.

Así, primera producción derivada (lo denominado 'spin-off') de la ficción de los Stark, los Lannister y los Targaryen, entre tantas, ya es una realidad.

De hecho, el consejero delegado de WarnerMedia, Jason Kilar, ha comunicado a través de la plataforma que "el rodaje de la próxima serie de 'Juego de tronos', 'House of the Dragon', empieza dentro de unos pocos meses".

"¡Tened cuidado con los dragones ahí arriba!", asegura, aludiendo a las imágenes de dos dragones con las que HBO adelanta cómo serán estas criaturas fantásticas que han protagonizado la ficción basada en los libros de George R.R. Martin.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

No solo eso, sino que, además de anunciar la fecha de inicio de la grabación, el gigante audiovisual prevé que la precuela de 'Game of Thrones' (título en inglés), se estrene en 2022.

De qué trata 'House of the Dragon'

La nueva serie fantástica estará basada en el libro 'Fuego y Sangre', lanzado también por George R. R. Martin en el año 2018, que sitúa al lector (y en unos meses al espectador) en unos 300 años antes de lo contado en la serie 'Juego de tronos'.

'House of the Dragon' se sumerge en la historia de los Targaryen, una de las familias más importantes de la cinta.

La noticia sobre esta precuela saltó en octubre de 2019, seis meses después de que se pusiese fin a una superproducción de récords, que ganó un total de 59 premios Emmy, la más galardonada de la historia del certamen.

A finales de 2019, tal y como contó 'Vozpópuli', la plataforma dio luz verde a 'House of the Dragon', que se hará directamente, es decir, no tendrá que pasar ni por la fase piloto que tumbó a la otra precuela, que iba a protagonizar Naomi Watts.

La precuela de Naomi Watts, cancelada

Así, a la vez que se aprobaba por parte de HBO el lanzamiento de 'House of the Dragon', se interrumpieron los planes para otra serie derivada de 'GOT', que no convenció a los responsables de la cadena tras rodar su primer episodio.

Además, se conoce que esta nueva producción ha sido creada por George R.R. Martin, el autor de las novelas en las que se basa la serie original. Asimismo, Ryan Condal también estará a los mandos de la cinta.

El propio Condal junto a Miguel Sapochnik -que ya estuvo al frente de varios capítulos de la original- serán los showrunners, es decir, los máximos responsables de la nueva ficción. Sapochnik será encargado de dirigir el primer episodio, mientras que Condal estará al cargo de los guiones.