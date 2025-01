El pianista que hipnotiza: Žlabys debuta en España

El esperado debut del compositor e intérprete lituano Žlabys en Madrid promete convertirse en uno de los momentos estelares de la temporada 24/25. Aclamado mundialmente por su técnica impecable y su capacidad para involucrar al público en una musicalidad hipnótica, este pianista nominado a los Premios Grammy se ha consolidado como una de las grandes figuras de la música clásica contemporánea.

Reconocido por su profunda sensibilidad, virtuosismo prodigioso y refinado romanticismo, Žlabys presenta el próximo 7 de febrero en el Auditorio Nacional un programa cautivador. Entre las piezas destacadas, interpretará la Partita nº 6 de Johann Sebastian Bach , el estreno en España de su propia obra “Echoes of Light” , inspirada en Mozart, y el estreno absoluto de “Nocturnos” , un homenaje a España encargado al compositor Luis Gustavo Prado. Además, culminará con la icónica “Preludio, Coral y Fuga” de César Franck , una de las cumbres de la literatura pianística.

“Echoes of Light” , la obra que da título a su debut madrileño, llega al público español tras haber sido encargada por el prestigioso Irving S. Gilmore International Piano Festival y dedicada al pianista Sergei Babayan. Este estreno, junto con el programa cuidadosamente seleccionado, promete una velada que quedará grabada en la memoria de los amantes de la música clásica.

Žlabys ha escrito de este trabajo suyo una reflexión sobre la perdurabilidad intemporal de la belleza de la música: «El núcleo de Echoes of Light es una textura con la que tropecé durante una improvisación. La hallé en el centro de una interpretación de dos fragmentos del Réquiem de Mozart.” La interpretación por el propio Andrius Žlabys es, en sí misma, algo muy especial. Las obras de Žlabys son, a la vez que profundas, eminentemente accesibles; la reacción del público es extremadamente cálida siempre que él interpreta alguna de sus propias obras, por su conexión con la audiencia.

Músico polifacético de amplio repertorio, Andrius Žlabys siente especial veneración por J. S. Bach, al tiempo que sigue siendo un firme defensor de la escena contemporánea, con numerosas obras encargadas y escritas para él. Sobre el estreno de la obra “Nocturnos”, de Luis Gustavo Prado, encargada expresamente por Zlabys para este concierto y como homenaje a España, el pianista lituano destaca:

“En “Nocturnos” hay una reflexión sobre la historia de la forma nocturna, desde los poéticos comienzos de John Field hasta las magistrales obras de Chopin, cuyo espíritu parece resonar profundamente en el lenguaje musical de Luis. Sin embargo, estas obras no son un mero homenaje al pasado, sino que están firmemente enraizadas en nuestro tiempo, abordando temas y cuestiones que resuenan con la experiencia humana contemporánea. Lo que más me atrae de “Nocturnos” es su capacidad para conjugar tradición e inmediatez. Estas piezas exigen tanto un dominio técnico del piano como un profundo compromiso emocional, un reto que acepto con gran entusiasmo."

Žlabys ha recibido elogios internacionales por sus apariciones con muchas de las orquestas más importantes del mundo, como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Boston, la Orquesta de Cleveland, la Sinfónica de Rotterdam y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Andrius Žlabys -nacido en Lituania y formado en el Curtis Institute of Music- tenía 18 años cuando el 'Chicago Tribune' escribió: «El pianista-compositor Andrius Žlabys es uno de los jóvenes artistas del teclado más dotados que han surgido en años.» Žlabys también fue anunciado por The New York Sun en una reseña titulada «Una brillante esperanza entre los pianistas», a propósito de su recital en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

El arte de Žlabys ha recibido muchos otros elogios de la prensa por sus interpretaciones de «fácil virtuosismo» (The Strad), sonido «generoso y envolvente» (The Philadelphia Inquirer), «interpretación hechizante» (The Plain Dealer) y su «riqueza de percepción musical» (The Greenville News). Esta aclamación internacional se debe a su enfoque singularmente honesto de la música.

El intérprete y compositor lituano ha actuado en muchos de los escenarios más importantes del mundo, como el Avery Fisher Hall del Lincoln Center, el Concertgebouw, el Carnegie Hall, la Phillips Collection, el Teatro Colón, el Wigmore Hall, el Musikverein de Viena y el Suntory Hall. También ha actuado en numerosos festivales tanto en EE.UU. como de Europa, incluidos los festivales de música de Menuhin, Salzburgo, Lockenhaus y Caramoor, y debutó en el Carnegie Hall en el Auditorio Isaac Stern con la Sinfónica Juvenil de Nueva York dirigida por Misha Santora en 2001 en una interpretación del Primer Concierto para Piano de Beethoven. También fue invitado la temporada siguiente como solista con Kremerata Baltica para interpretar Young Apollo de Benjamin Britten en el Zankel Hall del Carnegie Hall.

Andrius Žlabys ha colaborado con varios músicos de renombre, como el violista Yuri Bashmet, la violinista Hilary Hahn y el violinista Gidon Kremer, con quien ha realizado numerosas giras por Europa, Japón, Sudamérica y Estados Unidos. En 2003 recibió una nominación a los Grammy por su grabación del Quinteto para piano de Enescu con Gidon Kremer y Kremerata Baltica. Fue uno de los ganadores de las audiciones nacionales de 2000 de Astral Artists.

Andrius Žlabys comenzó a estudiar piano a los seis años en su Lituania natal con Laima Jakniuniene en la Escuela de Arte Ciurlionis, y continuó sus estudios en Estados Unidos con Victoria Mushkatkol (Interlochen Arts Academy), Seymour Lipkin (Curtis Institute of Music), Sergei Babayan (Cleveland Institute of Music) y Claude Frank (Yale School of Music).

Este recital al piano de Andrius Zlabys es un nuevo debut, como todas las propuestas de la temporada 24/25 de Maelicum Conciertos en Madrid, y precede a otro esperadísimo recital en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional: el 21 de mayo ofrece un imponente programa, de más de 36 obras maestras, Sergei Babayan, uno de los más grandes pianistas de nuestra época, además de un excelso pedagogo. Será el primer recital de su toda carrera que ofrezca en España.