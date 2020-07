Día Mundial del Rock, un antes y un después en la historia musical

El Rock es quizás el género más importante en la historia de la música. El 13 de julio de 1985 se llevó a cabo un concierto que marcó un antes y un después en los eventos musicales a nivel mundial, teniendo al rock como principal protagonista.

El evento se realizó simultáneamente en el Estadio Wembley de Londres y en el Johm F. Kennedy Stadium de Filadelfia, con el objetivo de recolectar dinero en contra de la hambruna en África Oriental, específicamente para Somalía y Etiopía. El 'Live Aid' duró unas 16 horas y contó con la participación de bandas y artistas entre las que podemos resaltar a: Queen, Phil Collins, U2, Madonna, Elton John, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan, B.B King, Stevie Wonder, entre otros.

El show de Freddie Mercury

Reconocida por la BBC como "el mejor recital en directo de todos los tiempos", la presentación de Queen, la cual duró 20 minutos mostró a un Freddie Mercury que quedó para la historia. Su extraordinaria energía, así como la forma en la que combinó su presentación musical, en conjunto con la participación y manejo del público por parte del cantante, es actualmente, a pesar de los años, una imagen que pone los pelos de punta.

Ante la situación que estaba sucediendo en África, el actor y músico Bob Geldof fundó la organización 'Band Aid Trust', empezando de esta forma la idea del evento que terminó con el nombre 'Live Aid' y es reconocido como uno de los conciertos más grandes, importantes y seguidos de la historia (fue transmitido simultáneamente en 72 países).

Odiaba la gloria. Se volvió imposible

A pesar de todo lo positivo que generó este espectáculo histórico, Geldof comentó en una entrevista a la agencia Associated Press que después del concierto "odiaba la gloria. Se volvió imposible". El cantante aseguró que tras el Live Aid "millones de personas me convirtieron el el hombre del momento, y no era por mi excelencia musical, como pasaba con los Beatles o Elvis".

El creador del concierto ha recibido varios reconocimientos por haber llevado a cabo esta iniciativa, sin embargo, este asegura que se sintió muy incómodo cuando entre otras cosas, personas cercanas a él lo empezaron a llamar "San Bob". Después del Live Aid, Geldof pasó más de treinta años sin producir música.

35 años después de este evento, el 13 de julio es reconocido como el Día Mundial del Rock, y es recordado por cientos de anécdotas que rodean el histórico evento.