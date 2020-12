La covid paraliza el 80% de las ventas de las galerías de arte en España.

El mercado del arte no había visto una nube tan negra como la que se cierne ahora sobre artistas y galeristas. Después de una caída acumulada del 33% desde 2008, incluso a pesar del IVA del 21%, hubo una recuperación significativa en 2017, que ahora se va al traste como consecuencia de la crisis sanitaria desatada por el covid19. En marzo, un mes después de la celebración de las principales ferias de arte, entre ellas ARCO, el sector calculó pérdidas económicas cercanas al 90%. Con el virus ya diseminado por Europa y Asia, habían vendido menos de la mitad.

A día de hoy, las cifras no mejoran. A partir del pasado 20 de marzo se llevó a cabo un segundo estudio con la participación de las galerías españolas, con una doble aproximación: plano administrativo e interno del funcionamiento de una galería durante un mes (número de empleados, régimen en el que cotizan, número de artistas que representan, cuáles de éstos son españoles, etc.); así como las pérdidas derivadas de las medidas sanitarias de la covid19 (cancelación de: exposiciones, ventas, ferias, etc.).

El estudio ha sido realizado por el Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo, asociación de galerías de ámbito nacional y que actualmente engloba a miembros de doce comunidades autónomas que comparten intereses y compromisos comunes. Los datos propuestos en el informe invitan a la alarma y la preocupación sobre la salud de un sector que ya venía tocado.

Pérdidas

El 37,17% de las galerías participantes participantes en el estudio ha respondido que les han cancelado Ferias. Al 26,92% de las galerías les han retrasado el evento, y un 35,89% se encuentra a la espera de saber si les cancelarán o aplazarán la Feria. Eso explica por qué al 80,3% les han cancelado operaciones de venta en curso y al 76,9% le han cancelado una o varias ventas. El 73,19% de las galerías consultadas han cancelado al menos dos exposiciones. La medida acarrea gastos de producciones de exposiciones o proyectos cancelados, sin incluir los gastos corrientes mensuales de una galería. El impacto sobre los resultados es elocuente: el 48,83% de las galerías asume pérdidas por una media de 8.000 euros, mientras que al 37,20% les supondrá pérdidas que van entre 10.001 a 40.000 euros. Y, por último, al 13,95% de las galerías les supondrá pérdidas de entre los 50.000 y los 120.000 euros. Reclaman ayudas "Se sigue vendiendo pero realmente ha sido drástico el impacto de la crisis. Desde el Gobierno central y los distintas autonomías se han planteado algunas pequeñas compras y ayudas a la producción que han sido de ayuda para estos primeros meses pero lo que nos preocupa es como afectará a largo plazo esta crisis. De momento las cifras son desoladoras", asegura a VozpópuliOlga Adelantado, directora de la galería valenciana Luis Adelantado. "Las ayudas que ha recibido la cultura en países como Alemania y Francia son infinitamente más superiores y eso habla de un músculo económico más fuerte. Nuestro mercado es sólido pero no es el más fuerte ni antes ni después de la crisis", amplía la galerista, quien explica las consecuencias negativas: "No consideramos que haya un cambio en la práctica del artista, por lo que las galerias, que lo que hacemos es representar a nuestros artistas, no hemos cambiado lo que exponemos y por consiguiente lo que proponemos para ser adquisición. Las ventas se han visto fuertemente afectadas por el impacto económico que ha arrastrado la crisis sanitaria".