Estas son las letras machistas por las que se ha vetado a C. Tangana en las fiestas de Bilbao

La actuación de C. Tangana del próximo 24 de agosto en las fiestas de Bilbao ha sido cancelada. El trapero español ha sido acusado de fomentar "la cultura de la violación" por algunas de sus letras, consideradas machistas y el Ayuntamiento bilbaíno ha comunicado que se cae del cartel y que será sustituido por el cantante puertorriqueño Pedro Capó.

Lo cierto es que el madrileño, uno de los líderes del trap mundial de la actualidad, un género que ha cobrado fuerza en el último año, nunca ha renegado ni de sus letras ni sus videoclips en los que la mujer aparece sexualizada en varias ocasiones. Varias de sus canciones hablan de sexo, cosifican a la mujer, se habla de la obsesión por los celos, de las relaciones tóxicas...

Su personalidad es tan exagerada que termina por ser un producto de marketing creado para sorprender e irrumpir con fuerza en el panorama musical, y así ha sido, es innegable que ha logrado algo que pocos han hecho.

C. Tangana es, al menos en pantalla, excéntrico, estrambótico, rebelde, canalla e, incluso, un poco maleducado -llegó a asegurar en una entrevista con la Cadena SER que él no era "ni machista ni feminista", sino "transexual" después de vetar preguntas de la periodista que no le convencían-. Son todos adjetivos fuertes, y que si se poseen a la vez, la personalidad termina por calar en la sociedad.

En un comunicado, el grupo de Podemos en la capital vizcaína se posicionó en contra de la contratación del rapero para actuar durante las fiestas de la ciudad argumentando que no se deben divulgar los contenidos de sus letras "machistas y despectivas" contra las mujeres. Esto ha supuesto un choque con la dirección nacional morada, que considera esta censura "vergonzosa".

Dejando a un lado su marcado carácter, C. Tangana es el último cantante que ve sus canciones vetadas en unas fiestas por considerar que posee contenidos inapropiados y machistas y esto vuelve a abrir el debate sobre si se trata de censura. Pero, ¿en qué letras se basan para haber retirado al madrileño del cartel?

'Mala mujer': C. Tangana salta a escena

Este fue el primer éxito del madrileño apodado Crema o Puchito. Irrumpió en escena para mostrar lo que vendría, un auténtico auge del rap y el trap que ya copa las listas de reproducción y los carteles de los festivales. La letra de Mala mujer habla de una relación tóxica, de una mujer que le arrebata todo lo que tiene en cuanto a sentimientos se refiere, pero también menciona la "pasta".

La polémica de este tema también llegó con el videoclip. Traseros de mujeres en primera plana ocupan gran parte del mismo, ya sea con lencería o con shorts y medias de rejilla, pero traseros.

"Ponme ese culo en mi cara", en 'Booty'

"Ponme ese culo tuyo encima de mi cara", canta C. Tangana junto a Becky G en el tema Booty. En esta canción, se hace una especie de oda al trasero de la cantante estadounidense de trap, reggaetón y teen pop. "Quiero dar las gracias a tu mamá por esa forma de andar", dice.

En Booty, trasero en slang estadounidense, también se dicen perlas como "no te tienes que preocupar, pon esa chapa a vibrar".

'Bien duro' "en ese culo que no sé de quién es"

Es otro de los temas estrellas del trapero, que lanzó en su disco homónimo en 2018. Además de representar el auge del trap de esta época, C. Tangana es la representación de los excesos, de los fajos de dinero, el oro, los abrigos de visón y las limusinas (un tema lleva este nombre, Llorando en la Limo).

En ese tema, se canta "tirando billetes de cien en un culo que no sé de quién". "Te quiero pero yo qué sé, cuando estamos mal lo paso bien", continúa la historia. Además, vuelve a animar a la chica a que mueva su trasero: "Bótamelo guapa, vengo full de paca (cargado de dinero)".

"Seis culos detrás de mí"

En trasero es bastante recurrente en los temas de C. Tangana. No tiene por qué ser machista emplear esta parte del cuerpo, sin embargo, en el contexto utilizado y en el sentido que emplea el madrileño en Cuando me miras sí lo es. "Dime qué quieres ver, te dejo elegir (...) Tengo seis culos detrás de mí", dice el rapero.

De nuevo, la parte del cuerpo de la mujer vuelve a ser sexualizada, igual que su figura, en este tema que comparte con Enri-K.

"Solo follo a modelos"

C. Tangana canta en Fácil una de las letras más controvertidas. En ella, además de objetivar el cuerpo de la mujer, habla de hacer lo que le viene en gana con una prostituta.

El trapero dice en este tema junto a Jesse Baez: "¡Uh! Solo follo a modelos". Sin embargo, a medida que avanza la canción, la letra se endurece. "Tu puta me llama papi (...) Yo hago que la puta se empache, hago que se calle y se agache", son otras de las expresivas cosas que comparte.

En la limo "mirando el Insta"

Este fue otro de los absolutos éxitos del madrileño. En este tema se plasma la cultura del derroche, el dinero, los lujos y los viajes en limusina. Destaca eso de la canción. No obstante, hay una parte en la que C. Tangana debe sacar a relucir su tema fetiche.

"Voy pa' tu Insta a ver que sale (...) Mami, con ese culo no se vale", de nuevo, el trasero de una mujer es el protagonista.