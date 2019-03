Los 14 errores de películas que has visto y que, seguro, no te has dado cuenta

El rodaje de una película no es tarea fácil. Influyen multitud de elementos que hay que tener medidos y cuidados de forma milimétrica. Hay complicados montajes o escenas tan largas que pueden llevar multitud de horas y hasta días grabarlas. Entonces, el trabajo se multiplica.

Por poner un ejemplo, la secuencia que abre Gravity -la cinta de Alfonso Cuarón ganadora de siete premios Óscar- es una de las más largas en filmarse de la historia del cine. O el caso de Memento de Christopher Nolan, cuyo montaje ha sido siempre uno de los más comentados dada su alta dificultad.

Así, ante un trabajo que requiere este sumo cuidado y con tanto detalle es inevitable que a veces surjan errores que terminen colando en el montaje final de la película.

Esto, por cierto, tiene un nombre y es lo que se conoce como fallo de racord o de continuidad. Significa la relación que existe entre los diferentes planos de una filmación, con el objetivo de que no se rompan de cara al receptor o espectador.

La verdad es que estos gazapos en el mundo del séptimo arte son más comunes de lo que nos pensamos. Veamos así, algunos de los errores de películas que seguro has visto pero no te has dado cuenta.

1. Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza

Aunque hayan pasado desapercibidos para la mayoría de espectadores, Star Wars es una saga plagada de errores. Ya sea fallos de continuidad u otros más pequeños que, al fin y al cabo, sirven a modo de anécdota.

Por ejemplo cuando los soldados de asalto irrumpen en la sala de control, el de la derecha de la pantalla golpea su cabeza contra el marco de la puerta. En el lanzamiento del DVD, tuvieron que agregar un golpe cuando se golpea.

Otro error: cuando Darth Vader y Ben se están peleando, la placa del pecho y la hebilla del cinturón de Darth están dadas la vuelta.

2. Gladiator

En Gladiator cuando en la Batalla de Cartago en el Coliseo uno de los carros se choca y termina cayéndose, se puede ver la bombona de gas en la parte posterior.

3. Shrek

En la cinta de Shrek cuando Lord Farguaad anuncia que el ogro verde es el campeón, hay banderas colgadas en los muros que los rodean. Pero una vez se graba un primer plano de Shrek y Donkey, las banderas y los escudos han desaparecido.

4. Pretty Woman

Una de las películas más míticas del cine también tiene, como no podía ser de otra manera, su particular error. Uno de los más comentados es el siguiente:

Por la mañana cuando Vivian (Julia Roberts) está en el hotel. El servicio de habitaciones le lleva el desayuno. En un plano aparece comiendo un croissant. Pero cuando se corta con una toma de Edward (Richard Gere), vuelve a salir Vivian, esta vez comiendo una tortita.

5. Jurassic Park III

En la escena en la que el Doctor Grant y los demás se encuentran al T-Rex, hay un momento en el que su boca aparece llena de sangre. Pero luego, cuando el T-Rex lucha contra el Spinosaurus su boca aparece completamente limpia.

6. Matrix

Cuando Neo está en el andamio y pierde su teléfono. El primer plano es de una calle vacía. Luego, en el momento en que el teléfono cae, la calle está llena de gente y un gran desfile.

7. American History X

Aquí hablamos de uno de los errores más obvios del cine. Al final de la película, cuando Danny recibe un disparo, tiene un papel en la mano que sale volando. Sin embargo, en la siguiente toma, aparece ya en el suelo y con el folio todavía agarrado por su mano.

¿Lo peor? La escena es a cámara lento, lo que acentúa aún más el fallo de racord.

8. Aladdin

Como Jasmine y Aladdin saltan con pértiga de los tejados. Al principio, el cabello de ella aparece completamente suelto, pero cuando llega al suelo, el pelo está perfectamente escondido debajo de su pañuelo.

9. Titanic

En la lista tampoco podía faltar una de las películas más vista en las historia del cine: Titanic.

La lista es larga, pero vayamos con este: cuando Rose está corriendo por los pasillos tratando de encontrar ayuda para Jack en el momento en que está esposado. Entonces, ella encuentra un hombre que le pide ayuda. Sin embargo, no la consigue y al frustrarse le pega un puñetazo. Lo que ocurre es que antes de que el hombre se toque la cara después del golpe, ya tiene sangre en las manos.

10. Forrest Gump

En la escena en la que Forrest va a visitar a Jenny, hay una plancha en la tabla de planchar al fondo. Pero al cambiar de plano, la plancha ha cambiado de posición en apenas unos segundos.

11. Regreso al futuro

Cuando Marty está escribiendo la carta a Doc antes de ir al futuro. La palabra 'desastre' es la única de la última línea. Sin embargo, cuando Doc ve el escrito, todo aparece en la última línea ("terrible desastre").

12. Tiburón

El número de identificación del barco es MS 15 LF tanto en su puerto como en el costado de estribor en la proa. Sin embargo, en otra secuencia, después de que Quint diga: "Hooper , idiota. ¿No lo estás viendo?" El número de identificación ha cambiado: M 15 L en el costado de estribor y 15 LF en el puerto.

13. Spiderman

Cuando cuatro hombres atacan a Mary Jane, Spider-Man arroja a dos de los hombres por la ventana detrás de Mary Jane. Más tarde, la escena cambia cuando Spider-Man termina golpeando a los otros dos chicos.

14. Inteligencia Artificial

El poema que se muestra en el stand del Dr. Know y el que está en la puerta de Manhattan es algo diferente. Veamos la fotografía a continuación.