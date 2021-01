Chaplin, Cronenberg y Won Kar-wai llenan de nostalgia los cines en pandemia

No es ningún secreto que las salas de cine llevan sufriendo en los últimos meses a causa de la pandemia un vacío en el calendario de estrenos. Sin embargo, el ingenio de algunas distribuidoras españolas ha conseguido que el espectador no eche demasiado de menos títulos frescos en la cartelera y caiga rendido a propuestas clásicas que conservan el brillo del primer día. La nostalgia puede convertirse en un arma más potente que la novedad, tal y como demuestran los datos de taquilla de este fin de semana. Según recoge Comscore, 'Deseando amar' ('In the mood for love'), la película del cineasta chino Won Kar-wai que cumple 20 años desde su estreno en 2001, ha ocupado el décimo puesto entre las películas que han conseguido más recaudación este fin de semana y la tercera en media de copia, solo superada por la cinta de animación 'Los Croods' y 'Wonder Woman 1984'.

El reestreno en los cines el pasado 30 de diciembre de esta película, considerada para muchos la historia romántica más triste del mundo, forma parte de la campaña de la distribuidora Avalon por recuperar la filmografía del cineasta chino y se encuentra entre "las mejores películas del siglo XXI", tal y como destaca a VozpópuliEnrique Costa, uno de los socios de esta distribuidora. El universo Wong Kar-wai, como han llamado a esta promoción, ofrece las siete películas más representativas de su trayectoria y, además de la cinta encargada de inaugurar este homenaje, completan la lista, todas en versión remasterizada y restaurada en 4K: '2046', 'As Tears Go By', 'Happy Together', 'Chungking Express', 'Days of Being Wild' y 'Fallen Angels'.

La repercusión de 'Deseando amar' ha sido total y "por encima de lo esperado" desde el primer fin de semana tras su estreno en Madrid y Barcelona, donde los cines Renoir y Boliche, respectivamente, han sido ambientados con decoración relacionada con las películas del director chino, y durante este mes de enero la cinta llegará a más ciudades de la geografía española. Además, las ganas por ver buenas películas en pantalla grande no han menguado ni se limitan a un público concreto ni a una franja de edad limitada, lo que aporta cierta esperanza ante el futuro incierto de las salas de cine.

Para Enrique Costa, lo más "fascinante" del reestreno en España de 'Deseando amar' es haber dado "en la diana" con el público joven y conseguir que haya acudido a las salas, puesto que, según indica, la mayoría de los espectadores que ha congregado la cinta de Won Kar-wai se encuentra por debajo de los 35 años. Encontrar a un público con una media de edad baja en la sala les ha ocurrido pocas veces y, entre ellas, hace referencia al estreno de 'Clímax', de Gaspar Noé, a quien llevaron a España para el estreno de la película. La distribuidora volverá a recurrir este año a la fórmula de rescatar a un director con una larga trayectoria, pero son conscientes de la importancia de encontrar a un director que pueda conectar con la gente joven, porque no solo se trata de llevar clásicos a las salas comerciales.

'Deseando amar' formó parte de la sección oficial del Festival de Cannes en el año 2000, donde recibió tres galardones, y tuvo reconocimiento tanto por parte de la crítica como por parte del público. Según apunta Costa, el cosmos de Won Kar-wai es al mismo tiempo "muy universal y muy local" y consigue que su cine mantenga la actualidad y no pase el tiempo. "Él recurre a un proverbio que dice: un hombre no se baña dos veces en el mismo río, porque ni es el mismo hombre ni es el mismo río", señala el distribuidor acerca de las diferentes sensaciones que ofrece el revisionado de su película más célebre.

Plataformas, "prescriptoras" de los nuevos cinéfilos

Sin duda, en el éxito que ha tenido el regreso de 'In the mood for love' a los cines ha influido la situación de pandemia y la escasez de estrenos, que ha dado una mayor visibilidad a estos reestrenos, así como la posibilidad de estrenar en plenas navidades, una época del año reservada para otros estrenos, en lugar del pasado verano, cuando estaba previsto. Del mismo modo, la distribuidora A Contracorriente Films también ha elegido el primer semestre del año para dos de sus apuestas más nostálgicas: el reestreno el próximo 29 de enero de la versión restaurada de 'Crash', la película de culto de David Cronenberg, y de 'El chico', de Charles Chaplin, coincidiendo con el primer centenario de su estreno, el próximo 5 de febrero. Eduardo Escudero, director de negocio de esta distribuidora, explica a Vozpópuli que, aunque para ellos no es novedoso reestrenar clásicos (en el pasado llevaron de nuevo a las salas películas como 'El mundo sigue' o 'Cinema Paradiso'), reconoce que no es normal hacerlo en una época del año, entre octubre y marzo, reservada a películas más novedosas.

Los enemigos del cine son el fútbol y los 'realitys' de la televisión en abierto, pero ver películas en plataformas provoca que cuando un actor o un director llega a los cines tenga más posibilidades de triunfar

En honor al nombre de la empresa, y frente a los comentarios acerca del efecto que el auge de las plataformas puede tener en la taquilla, Escudero considera que el consumo de contenido audiovisual desde casa está "generando un discurso" y "despierta interés por descubrir directores o películas" que, de otra forma, probablemente no serían accesibles, por lo que, lejos de considerarlas un "enemigo", cree que son un "aliado". "Los enemigos del cine son el fútbol y los realitys de la televisión en abierto, pero ver películas en plataformas provoca que cuando un actor o un director llega a los cines tenga más posibilidades de triunfar", recalca. A su juicio, "las plataformas son hoy prescriptoras de esta nueva ola de cinéfilos". "Nos van a restar horas de consumo, pero llevarán consumidores a los cines", apostilla Escudero, quien también ve una reconexión de la gente joven con las salas.