¿Realmente se pueden tener solo 30 libros?

Marie Kondo es una 'influencer' japonesa especializada en el orden doméstico, un tema que ha convertido en una especie de credo -y caja-. Experta en acceder a la felicidad por la vía de la limpieza, ha vendido millones de libros y tiene su propio programa. Hasta aquí, todo más o menos normal.

Kondo ha saltado a la palestra con un consejo peculiar que ha escandalizado a más de un lector y escritor. Ella recomienda tener en casa sólo 30 libros. No más.A la manera de un escrutinio de la biblioteca del Quijote en versión chapuza, esta 'influencer' corrige al mismísimo Cervantes y pone a más de un lector a preguntarse cuál de todos los libros dejaría en su casa.

¿Qué método sugiere para elegirlos? Muy ortodoxo no es. El escritor Sergio del Molino dio buena cuenta -y no sin humor- del método para quedarse unos y descartas otros. Según Kondo, es posible saber qué título elegir después de abrazar el ejemplar. El que le haga feliz debe quedarse, el que no "déjalo ir". Así, pues.

Marie Kondo, "la experta organizadora de fama mundial", como la define Netflix, tiene un programa en la plataforma en línea y en ella ayuda "a sus clientes a ordenar su hogar haciendo algunos cambios y los inspira para alcanzar la felicidad". Vía la limpieza, casi accede al Nirvana... o al adelgazamiento de la lectura en el mundo.